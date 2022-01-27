تؤكد مذكرة التفاهم على مساعي شركة الخليج للحاسبات الآلية لتعزيز الشراكات العالمية مع المؤسسات الإقليمية، بهدف تبسيط العمليات عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي و تحليل البيانات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الخليج للحاسبات الآليةGBM عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "Numa Solution" الماليزية، وذلك في إطار سعيها لدعم التحول الرقمي للشركات من خلال رفع قدراتها على استخدام بياناتها، وكيفية الاستفادة منها بشكل أفضل. وجرى توقيع هذه المذكرة على هامش "أسبوع الاقتصاد الرقمي الماليزي" الذي تم إطلاقه في إكسبو 2020 دبي؛ تحت رعاية معالي تان سري داتوك سيري بانغليما حجي أنور موسى، وزير الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزي، ونظم المؤتمر مؤسسة الاقتصاد الرقمي الماليزية.

وسوف تقوم الشركتان من خلال هذه الإتفاقية بطرح حلول خاصة بالتخطيط المالي للشركات باستخدام برمجيات مثل IBM Watson Planning & Analytics وما يماثلها والتي تستند على تقنيات الذكاء الإصطناعي المدمج عمليات التخطيط وحوكمة الأداء المالي للشركات عن طريق تحليل البيانات والتنبؤ بالوضع المالي المستقبلي للشركة. و ترتكز تلك التطبيقات على معايير المحاسبات العالمية مثل IFRS16 و غيرها اخذا في الإعتبار عمليات تحديد سعر الصرف و دمج البيانات المالية و ضبط و حساب التكلفة و قد قامت الشركة بتطوير هذه النماذج خصيصا لبعض القطاعات مثل قطاع الخدمات الصحية و المالية و النفط و الغاز إلخ... و تتيح هذه النماذج للمؤسسات القدرة على وضع خطط وتنبؤات أكثر دقة.

وبهذه المناسبة، قال عمرو رفعت، الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للحاسبات الآلية: " بات من الضروري اعتماد وسائل تكنولوجية تمتاز بالمرونة الرقمية وسهولة التطبيق لمواجهة التحديات الفريدة التي تقف أمام المؤسسات اليوم، ويتعيّن على الرؤساء التنفيذيين ضمان قدرة مؤسساتهم على العمل ضمن بيئة حيوية ونشطة، من خلال البحث المستمر عن التقنيات والحلول التي تمكّن وتدعم هذه الحاجة. ونحن سعداء بتوقيع مذكرة التفاهم مع ’Numa Solution‘، لنتمكن من دعم المزيد من المؤسسات والقطاعات في الوصول إلى التقنيات المتقدمة التي تساهم في تبسيط ودمج التخطيط المالي والتشغيلي ".

من جانبه، قال شريف مرقس، نائب الرئيس لحلول الأعمال الرقمية لدى شركة الخليج للحاسبات الآلية: "يُعد استخدام التقنيات المناسبة مثل الذكاء الاصطناعي ونظم تحليل البيانات أمرًا جوهريًا لتعزيز العمل في أي شركة. ومن خلال تطبيق مثل هذه التقنيات، يمكن للمؤسسات الوصول إلى معلومات واضحة حول البيانات التي تؤثر في عملية اتخاذ القرار اليومية. كما تلعب هذه التقنيات دوراً كبيراً في بناء المرونة الرقمية خلال الأوقات العصيبة. وإننا على ثقة كبيرة بأن شراكتنا مع ’Numa Solution‘ ستمكننا من دعم المزيد من العملاء في جميع أنحاء المنطقة بحلول متقدمة تسهم في تعزيز الكفاءات وتعميق الرؤى والمعلومات عبر مختلف الوظائف".

وفي تعليقه على الاتفاقية، قال عظيم هادي داؤود، المدير الإداري لشركة "Numa Solution": "نحن سعداء بتوقيع هذه الشراكة مع شركة الخليج للحاسبات الآلية، حيث سنعمل معًا على رفد السوق بخدمات وحلول تحليلية مدعومة بأفضل الممارسات لدعم قدرتهم على إجراء التحليلات وتلبية متطلبات اتخاذ القرار لديهم".

هذا وتتمتع شركة الخليج للحاسبات الآلية بخبرة تزيد عن 30 عام في سوق دول مجلس التعاون الخليجي، ساهمت خلالها بدعم المؤسسات في المنطقة بصفتها مزودًا رائدًا للحلول الرقمية الشاملة، حيث تقدم مجموعة واسعة من خدمات البنية التحتية الرقمية الرائدة في القطاع، وحلول الأعمال الرقمية، والأمن الإلكتروني، وغيرها من الخدمات الأخرى.

#بياناتشركات

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حول "مؤسسة الاقتصاد الرقمي" الماليزية MDEC:

مؤسسة الاقتصاد الرقمي الماليزية هي إحدى الهيئات التابعة لوزارة الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزية، تقود التحوّل الرقمي للاقتصاد طوال 25 عامًا. وتهدف المؤسسة إلى تمكين اقتصاد رقمي تقدّمي قائم على الابتكار، ومواصلة دفع عجلات الاقتصاد الرقمي في البلاد لتغدو دولة رقمية قادرة على المنافسة عالميًا، ترتكز على الابتكار والاستدامة والازدهار المشترك، فضلًا عن ترسيخ مكانة ماليزيا الرقمية بين دول جنوب شرق آسيا.

# سايا_ديجيتال

لمعرفة المزيد حول مبادرات الاقتصاد الرقمي لمؤسسة الاقتصاد الرقمي الماليزية، يمكنكم زيارة الموقع: www.mdec.my

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حول نوما للحلول "Numa Solution":

تقدم نوما حلولاً رائدة في مجال إدارة البيانات، والتحليلات المتقدمة، وإدارة المخاطر في ماليزيا. وقد نجحت منذ انطلاقتها عام 2003، بتقديم حلولها وخدماتها للشركات والمؤسسات في مجالات الخدمات المصرفية والمالية، والنفط والغاز، والتصنيع، والقطاع العام. إضافةً إلى حلول التحليلات التي يتم الوصول إليها بسهولة ومنها توحيد البيانات المالية، وتقدير التكلفة على أساس النشاط، والمعيار رقم 9 من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، والتحليلات المالية للهيدروكربونات، كما أنها الشريك الذهبي لشركة "أي بي أم".

نبذة عن شركة الخليج للحاسبات الآلية (GBM):

تعتبر "شركة الخليج للحاسبات الآلية" من الشركات الرائدة في مجال توفير الحلول الرقمية المتكاملة، وتتمتع بخبرة تزيد على 30 عاماً ولديها 7 مكاتب وأكثر من 1500 موظف في جميع أنحاء المنطقة. وتقدّم الشركة أكبر مجموعة من الحلول في المنطقة، بما في ذلك حلول البنية التحتية الرقمية الرائدة في القطاع، وحلول الأعمال الرقمية، وحلول الأمن والخدمات. وقد قمنا منذ عام 1990 بتوطيد علاقات قوية مع عدد من شركات التكنولوجيا الرائدة في العالم، واستثمرنا في تطوير كوادر مؤهلة ومتميزة لتنفيذ أفضل الحلول الكفيلة بتلبية احتياجات العملاء المعقّدة والمتنوعة.

وتشمل قائمة شركائنا الاستراتيجيين في منطقة الخليج كلاً من شركة "آي بي إم" بصفتنا الموزع الحصري لها في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء المملكة العربية السعودية وتشكيلة منتقاة من منتجاتها وخدماتها)، وشركة سيسكو كشريك ذهبي (أعلى وسام يمكن لشريك تحقيقه ضمن برنامج شركاء قنوات سيسكو)، وشركة ?ي إم وير كشريك ممتاز (أعلى مستوى من الشراكة مع ?ي إم وير).

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.gbmme.com

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