في أول استحواذ تجاري عقاري في ريتشموند، فيرجينيا

يعد الاستحواذ على هذه المحفظة التي تضم 11 مبنى في مقاطعة هنريكو الغربية أول عملية استحواذ لشركة الخليج للإستثمار الإسلامي في ولاية فرجينيا الأمريكية،واحدة من اكبر العقارات التجارية في المنطقة لعام 2021

يرفع هذا الاستحواذ قيمة الأصول العقارية المدارة للشركة في الولايات المتحدة إلى أكثر من 350 مليون دولار وإجمالي الأصول المُدارة إلى 3 مليارات دولار

لا تزال أستراتيجية الشركة متوجهة نحو الإستثمار في القطاع العقاري ، مع التركيز علي العقارات الإساسية وعقارات القيمة المضافة في الولايات المتحدة في عام 2022

تشهد شركة الخليج للاستثمار الإسلامي توسعاً ملحوظاً وتحرص على تنويع استثماراتها في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية والمملكة المتحدة، وتتوزع مشاريعها المستقبلية لعام 2022 على فئات مختلفة من الأصول تشمل الرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والعقارات والتكنولوجيا.

ريتشموند، فيرجينيا - أعلنت شركة الخليج للإستثمار الإسلامي، وهي شركة خدمات مالية عالمية رائدة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، عن استحواذها على محفظة "غلين فوريست أوفيس"، وهو مجمع مكاتب متميز في ضواحي مدينة ريتشموند بولاية فيرجينيا.ويعد الاستحواذ، البالغ قيمته الاستثمارية 100 مليون دولار تقريبًا، الأول للشركة في فيرجينيا، ليصل قيمة الأصول العقارية للشركة في الولايات المتحدة إلى أكثر من 350 مليون دولار وإجمالي الأصول المُدارة بقيمة إجمالية قدرها 3 مليارات دولار. وتتكون محفظة "غلين فوريست أوفيس" (المحفظة) من أحد عشر مبنى في موقع استراتيجي على مساحة 85 فدانًا بين طريق جلنسايد درايف وجادة فوريست والطريق السريع رقم 64 في ريتشموند. وتقع منطقة ريتشموند متروبوليتان على بعد 110 أميال من واشنطن العاصمة، وتعتبر واحدة من أقوى الأسواق الفرعية للمكاتب في أمريكا وتحتل المرتبة الأولى بين أفضل 50 مدينة للعيش والعمل والسفر في الولايات المتحدة.

وتعليقاً على هذه الصفقة، صرّح محمد الحسن، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة قائلاً: "يشكّل الاستحواذ الناجح على محفظة "غلين فوريست أوفيس" علامة بارزة في قصة نمو شركة الخليج للاستثمار الإسلامي، حيث أننا نزيد من قوة حضورنا في مجال العقارات في الولايات المتحدة. ويأتي استثمارنا في المحفظة دليلًا واضحًا على مدى العناية والوعي التي تظهرهما شركة الخليج للاستثمار الإسلامي عندما يتعلق الأمر بإدارة فرص الاستثمار التي تحقق عوائد جذابة لمستثمرينا. ومع قرب حلول عام 2022، تستعد شركة الخليج للاستثمار الإسلامي لإطلاق المرحلة التالية من التوسع والاستفادة من الانتشار العالمي لشركتنا وخبراتها الواسعة لخدمة مستثمرينا وأصحاب المصلحة بأفضل صورة ممكنة".

وبدوره، أوضح بنكج جوبتا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة قائلاً: "بصفتنا مستثمرين متخصصين، فإن هذا الاستحواذ يزيد من حجم محفظتنا ونطاقها بشكل مباشر وملحوظ، مع تعزيز مكانتنا في الوقت الذي نواصل فيه تطوير أنشطتنا الاستثمارية في الولايات المتحدة. وتعتبر محفظة "غلين فوريست أوفيس" على وجه الخصوص، مثالًا رئيسيًا على النهج الذي تتبعه شركة الخليج للاستثمار الإسلامي فيما يتعلق بالعقارات التجارية إذ اننا نقوم بتحليل التحولات الجغرافية والديموغرافية في المناطق الحضرية الناشئة في أمريكا، مع تحديد المدن التي تلبي احتياجات الشباب من المهنيين والمستأجرين في القطاعات المتنامية. وتظهر ريتشموند، على وجه الخصوص، جاذبية متزايدة مع جيل الألفية بسبب تأييدها واحتضانها للأعمال وانخفاض تكلفة المعيشة بها واقترابها من واشنطن العاصمة. ويسعدنا أن نستثمر في هذه المحفظة ونتطلع إلى تضافر الجهود في المنطقة".

تقع هذه المحفظة العقارية على بعد 15 دقيقة من مطار ريتشموند الدولي، وهي أقرب وجهة مكتبية من الفئة أ لبعض أكثر مجتمعات ريتشموند ثراءً وأحدث مشاريع الشقق السكنية. وتمتد محفظة المكاتب على مساحة 567,000 قدم مربع، وتضم ثمانية مباني مكتبية من الفئة أ، ومبنى واحد للمكاتب الطبية، ومبنيين للمكاتب من الفئة ب – وتوفر بيئة عمل تحاكي نمط المجمعات ومرافق حديثة بما في ذلك مقهى ومركز لياقة بدنية كما أن 86% من المحفظة مؤجرة لمجموعة متنوعة من المستأجرين، بما في ذلك الشركات الطبية والمالية والاستشارية والقانونية؛ بمتوسط مدة إيجار تبلغ 4.9 عامًا.

ولا تزال العقارات التجارية من بين مجالات الاستثمار العالمية الأكثر إقناعًا لشركة الخليج للاستثمار الإسلامي. وتمثل صفقة محفظة "غلين فوريست أوفيس" ثاني عملية استحواذ على العقارات التجارية في الولايات المتحدة التي تنجح شركة الخليج للاستثمار الإسلامي في إتمامها هذا العام، وذلك بعد الاستحواذ على مجمع كونكورس المكتبي، وهو مجمع مكتبي في ضواحي مدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا في يوليو 2021، وخامس عملية استحواذ لها في الولايات المتحدة بشكل عام. ويتزايد اهتمام الشركة بمجال الاستثمار العقاري، ففي مارس 2021، أكملت الشركة أكبر صفقة عقارية لها حتى الآن، وهي صفقة استحواذ ضخمة لأبراج ألتيس (Altaïs Towers) بقيمة 301 مليون دولار، وهي عقار تجاري شاهق يقع في ضاحية شرق باريس في مونتروي. وفي العام المقبل، تخطط الشركة لتعزيز مكانتها في قطاع العقارات التجارية في الولايات المتحدة، مع التركيز على الاستراتيجيات الأساسية واستراتيجيات القيمة المضافة.

عقدت الشركة عملية الاستحواذ بالشراكة مع جاك سيت العقارية في نيويورك. ومثّل مكتب دينتونز يو اس إل إل بي الشركة في الاستحواذ على محفظة "غلين فوريست أوفيس" وتمويلها، مع ريتشارد ستيمبلر، شريك التمويل العقاري في نيويورك الذي يقود فريق دينتونز الأمريكي بمساعدة جون ليندر، مساعد إداري أول في نيويورك.

لمزيد من المعلومات حول شركة الخليج للاستثمار الإسلامي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.gii.ae

للحصول على صور عالية الدقة لمحفظة "غلين فوريست أوفيس" وإدارة شركة الخليج للاستثمار الإسلامي وشعارها، تفضّل بزيارة الموقع الإلكتروني: https://bit.ly/3IJp3lk

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نبذة عن شركة الخليج للاستثمار الإسلامي

تعتبر شركة الخليج للإستثمار الإسلامي واحدةً من كبرى شركات الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في العالم. وتبلغ قيمة الأصول التي تديرها إلى 3 مليار دولار، تسعى من خلالها إلى تقديم عائدات عالية وإضافة قيمة للمساهمين والمستثمرين تحت محفظتها الإستثمارية التي تستثمر بها. تستثمر الشركة عبر مجموعة متنوعة من القطاعات التي تشمل العقارات والأسهم الخاصة ورأس المال المخاطر. و أبرز مستثمرين الشركة هم أصحاب الثروات الضخمة والشركات العائلية والبنوك والمؤسسات وصناديق الثروة السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا. ويقع مقر شركة الخليج للاستثمار الإسلامي في الإمارات العربية المتحدة وتخضع لأحكام هيئة الأوراق المالية والسلع.

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