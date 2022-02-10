كمفاجأة خاصة على رحلة باريس إلى الرياض

الرياض: سيّرت الخطوط الجويةالعربية السعودية، الناقل الوطني للمملكة والشريكالاستراتيجي والناقل الرسمي لموسم الرياض رحلة خاصةمن باريس إلى الرياض يوم أمس الثلاثاء، وذلك في إطارجهودها للترويج للموسم السياحي بين الضيوف القادمينإلى المملكة. حيث استمتع الركاب برحلة مزينة بالكاملة برزتمن خلالها ألوان موسم الرياض على مساند الرأس لمقاعدالطائرة، وبطاقات تعليمات السلامة وأغلفة الوجبات، بينماارتدى أفراد الطاقم الشعار الرسمي للموسم.

وشاهد الضيوف فيديو ترويجي يبرز أهم الفعاليات التييقدمها الموسم عبر نظام الترفيه الداخلي للطائرة، كماحصل الضيوف على هدايا مميزة تحمل شعار الموسم،اضافة الى تذاكر مجانية لعددٍ من أهم فعاليات موسمالرياض 2021؛ مثل بوليفارد الرياض

وفي معرض تعليقه على دور الخطوط السعودية كشريكٍاستراتيجيٍ وناقلٍ رسميٍ لموسم الرياض، قال الأستاذ خالدبن عبدالقادر طاش، رئيس التسويق بمجموعة الخطوطالسعودية، "نحن فخورون بمبادراتنا للترويج لموسم الرياضبين ضيوفنا، وإبراز المملكة كوجهة سياحية وترفيهية عالميةرئيسية، ونأمل أن تثمر الأنشطة الترويجية والباقاتالخاصة المقدمة لضيوفنا من زوار المملكة في تحفيزهم علىزيارة موسم الرياض والمشاركة في فعالياته الفريدة. ونسعىمن خلال مثل هذه الفعاليات أن تكون الخطوط السعوديةأجنحة رؤية 2030، والقيام بدورٍ فاعلٍ في جذب العالم إلىالمملكة، حيث تأتي رعايتنا لهذا الحدث في إطار التزامنابدعم قطاعات السياحة، والنقل، والخدمات اللوجستية،وصولاً إلى تحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية 2030 بتحقيق100 مليون زيارة سياحية في المملكة سنوياً بحلول العام2030“.

وجاءت مشاركة الخطوط السعودية لموسم الرياض بعدالنجاح الكبير الذي حققته عند دعمها للنسخة السابقة منالمهرجان، حيث تدعم الموسم هذا العام عدة شركات تابعةلمجموعة السعودية كشريك رئيسي، وهي شركة الخطوطالسعودية للنقل الجوي، والخطوط السعودية للشحن، والشركةالسعودية للخدمات اللوجستية (سال)، بالإضافة إلى شركةطيران أديل، الذراع الاقتصادية لمجموعة السعودية. وكانتالخطوط السعودية قد أطلقت سلسلة من باقات العطلاتوخيارات الطيران الاقتصادية بهدف الترويج لموسمالرياض، وتعزيز مكانة العاصمة كوجهةٍ رئيسية للسياحوالزوار.

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