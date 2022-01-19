أسعار خاصة للمسافرين على متن الخطوط الجوية القطرية بالإضافة إلى إمكانية تغيير موعد السفر لعدد غير محدود من المرات واسترداد قيمة التذاكر دون أي رسوم إضافية

مسقط – سلطنة عمان: أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن تقديم خيارات سفر سلسة ومرنة للمسافرين الذين يرغبون بتغيير خطط سفرهم والاستفادة من العديد من المزايا بما في ذلك إمكانية تغيير موعد السفر لعدد غير محدود من المرات واسترداد قيمة التذاكر دون أي رسوم إضافية للسفر بحلول 30 سبتمبر 2022. وستقدم سياسة إعادة الحجز الجديدة للخطوط الجوية القطرية خيارات سفر مرنة من شأنها تعزيز ثقة المسافرين وتمكينهم من الاستمتاع بتجربة سفر عنوانها الراحة والاطمئنان.

وقال السيد ديرسينيش أريسنديران، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط والقوقاز وباكستان في الخطوط الجوية القطرية: "طوال فترة انتشار الجائحة، قمنا بدعم مسافرينا والوقوف إلى جانبهم، بالإضافة إلى تمكينهم من تغيير خطط سفرهم بسبب تأثير الوباء على السفر العالمي دون أي رسوم إضافية. وبينما نتطلع قدّماً لخيارات السفر التي تنتظرنا هذا العام، فإن الناقلة الوطنية لدولة قطر تواصل دعمها للمسافرين من خلال تقديم خيارات الحجز المرنة للسفر حتى 30 سبتمبر 2022، وذلك بوصفها شركة الطيران التي يمكن للمسافرين الاعتماد عليها دوماً".

واختتم السيد أريسنديران حديثه قائلاً: "ويأتي ذلك بعد تمكن الخطوط الجوية القطرية من الوفاء بمهمتها المتمثّلة بالتحليق بأكثر من مليون مسافر والعودة بهم إلى أوطانهم خلال انتشار جائحة كوفيد – 19، مع مواصلة عملياتها على مدار الساعة وتشغيل أكثر من 100 رحلة غير مجدولة لهذا الغرض".

وتواصل الناقلة الوطنية لدولة قطر إعادة بناء شبكة وجهاتها حيث تسيّر رحلاتها حالياً إلى أكثر من 140 وجهة عالمياً. ومع الحرص على زيادة عدد رحلاتها إلى الوجهات العالمية الرئيسية، تتيح الناقلة للمسافرين خيارات سفر متنوعة مع إمكانية تغيير خطط ووجهة السفر بكل سهولة ويُسر عندما يرغبون بذلك. ويمكن للمسافرين حجز التذاكر مع ضمان المرونة* على الدرجة السياحية بأسعار تبدأ من 224 ريال عماني إلى أوروبا و288 ريال عماني إلى أمريكا. أما درجة الأعمال، تبدأ الأسعار إلى أوروبا من 684 ريال عماني وإلى أمريكا من 1،503 ريال عماني.

وعند السفر على متن رحلات الخطوط الجوية القطرية في عام 2022، يمكن للمسافرين الاطمئنان لتطبيق أقصى درجات معايير النظافة والسلامة طوال رحلتهم. وتشمل تدابير السلامة التي تطبقها الناقلة الوطنية القطرية على متن الطائرة توفير معدات الحماية الشخصية لطاقم الضيافة، وحقيبة مستلزمات الحماية الشخصية وواقي الوجه للمسافرين.

ويحظى المسافرون في مقاعد كيو سويت الحائزة على العديد من الجوائز على درجة الأعمال بالفرصة لتجربة الخصوصية بأبهى صورها مع إمكانية تحويل المقعد الى جناح خاص والاستمتاع بواحة من الهدوء والراحة. كما يمكن للمسافرين الضغط على زر "عدم الإزعاج" المتوفر. وتتوفر كيو سويت على الرحلات الجوية إلى أكثر من 30 وجهة بما في ذلك فرانكفورت وكوالالمبور ولندن ونيويورك.

وحصدت الخطوط الجوية القطرية جائزة "أفضل شركة طيران في العالم" ضمن جوائز سكاي تراكس العالمية 2021، إلى جانب الفوز بخمس جوائز أخرى، وهي: "أفضل درجة رجال أعمال في العالم"، و"أفضل صالة لدرجة رجال الأعمال في العالم"، و"أفضل مقعد على درجة رجال الأعمال في العالم"، و"أفضل خدمات طعام على درجة رجال الأعمال في العالم"، و"أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط". وتتصدر الناقلة الوطنية لدولة قطر شركات الطيران العالمية بعد الفوز بجائزة الأفضل في العالم للمرة السادسة في تاريخها في أعوام (2011 و2012 و2015 و2017 و2019 و2021). كما حصل مطار حمد الدولي على جائزة "أفضل مطار في العالم لعام 2021"، حيث حصد المرتبة الأولى بين المطارات خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس للمطارات لعام 2021.

وقد أصبحت الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران دولية تحصل على تصنيف 5 نجوم في "تدقيق تدابير السلامة الخاصة بكوفيد-19 على مستوى شركات الطيران" من سكاي تراكس. ويأتي ذلك في أعقاب النجاح الذي حققه مطار حمد الدولي كأول مطار في الشرق الأوسط وآسيا يحصل على تصنيف 5 نجوم في "تدقيق تدابير السلامة الخاصة بكوفيد-19 على مستوى المطارات". ويؤكّد ذلك للمسافرين في جميع أنحاء العالم؛ على أن إجراءات وتدابير الصحة والسلامة في الناقلة القطرية تخضع لأعلى المعايير الممكنة من حيث التدقيق والتقييم المهني والمستقل. للمعلومات الكاملة عن الإجراءات المتّبعة على متن طائراتنا وفي مطار حمد الدولي، يرجى زيارة: qatarairways.com/safety.

* تتم تغييرات الموعد والوجهة على نفس الدرجة المحجوزة، وتطبق قواعد الرسوم. للاطلاع على الشروط والأحكام الكاملة، يرجى زيارة: qatarairways.com/Flexibility.

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