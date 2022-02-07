الناقلة الوطنية لدولة قطر تقدّم خصومات تصل إلى 35 بالمئة على الأسعار الشاملة لتذاكرالسفر على الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال والدرجة السياحية، للسفر إلى أكثر من 140 وجهة عالمية

سيحظى المسافرون الذين يقومون بشراء تذاكرهم خلال فترة العرض، بفرصة استثنائية لحضور المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022™، وغير ذلك الكثير

الدوحة، قطر - احتفالاً باليوم الرياضي لدولة قطر، تقدّم الخطوط الجوية القطرية خصومات تصل إلى 35 بالمئة على أسعار تذاكر السفر على الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال والدرجة السياحية، للسفر إلى أكثر من 140 وجهة عالمية، إلى جانب إتاحة فرصة الفوز بالعديد من الجوائز القيّمة.

وتستمر فترة هذا العرض الخاص على مدار 5 أيام، من 7 إلى 11 فبراير، للسفر حتى 31 أكتوبر 2022. للاستفادة من هذا العرض، يتعيّن على المسافرين حجز تذاكرهم من خلال الموقع الإلكتروني qatarairways.com/QSD، أو من خلال زيارة أحد مكاتب مبيعات الخطوط الجوية القطرية، أو وكيل سفرهم المفضل.

ومع اقتراب موعد انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022™، فإنه يسرّ الخطوط الجوية القطرية أن تتيح الفرصة لأكثر من 100 مسافر محظوظ للفوز بإحدى الجوائز التالية *:

تذكرتان لحضور المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022

تذكرتان للسفر على الدرجة السياحية إلى وجهتهم الرياضية المفضّلة على شبكة وجهات الخطوط الجوية القطرية

عضوية في إحدى صالات الألعاب الرياضية

وقال السيد إيهاب أمين، نائب أول الرئيس للشؤون التجارية – قطر: "يسرّنا المشاركة في الاحتفالات باليوم الرياضي لدولة قطر، الذي يعدّ مناسبة مميّزة تحتفل فيها البلاد بأسرها كأمّة واحدة متّحدة. كما يسعدنا الاحتفال بهذه المناسبة التي تمكّننا من تأكيد التزامنا المستمر تجاه الجميع في قطر من خلال تقديم عروض حصرية تمكّنهم من السفر والاحتفال مع أحبائهم فيما يستكشفون العالم".

وأضاف السيد أمين: "مع اقتراب انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022™، فإنه يسرّنا أن نحتفل بالرياضة بوصفها لغة عالمية من شأنها مدّ الجسور بين الأمم وتقريب الشعوب معاً. وتواصل الناقلة الوطنية لدولة قطر الارتقاء بخدماتها بما يفوق توقعات المسافرين، على الأرض وفي الأجواء على حدّ سواء، وذلك من خلال إتاحة أفضل المرافق بما في ذلك الصالات الحاصلة على جوائز عالمية في مطار حمد الدولي الحديث في الدوحة، فضلاً عن أفضل خيارات الترفيه على متن الطائرة وغير ذلك الكثير. كما تواصل الخطوط الجوية القطرية مشاركة نجاحها مع الجميع قطر، لا سيّما في اليوم الرياضي للدولة".

وتشمل الخطوط الجوية القطرية برعايتها العديد من المبادرات الدولية والمحلية المهمّة التي تهدف إلى إثراء المجتمعات العالمية التي تخدمها الناقلة. كما أن الخطوط الجوية القطرية، الشريك الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، تعتبر الراعي الرسمي للعديد من البطولات الرياضية المرموقة، بما في ذلك بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022™، مؤكّدة بذلك على أهمية الرياضة بوصفها وسيلة للتقريب بين الشعوب، الأمر الذي يتجلّى في صميم العلامة التجارية للناقلة القطرية، معاً إلى كلّ مكان.

كما تواصل الخطوط الجوية القطرية تطبيق سياستها التجارية المرنة للحجوزات، التي تتيح إمكانية تغيير وجهة وتاريخ السفر لعدد غير محدود من المرات، مع استرداد قيمة التذاكر الصادرة للسفر بحلول 30 سبتمبر 2022* دون رسوم إضافية. وقد تم تصميم سياسة الحجوزات المرنة الجديدة والرائدة في قطاع الطيران التي تنتهجها الناقلة القطرية، بهدف تعزيز الثقة والاطمئنان لدى المسافرين وتمكينهم من تغيير خطط سفرهم بكلّ يُسرٍ وسهولة.

وحصدت الخطوط الجوية القطرية جائزة "أفضل شركة طيران في العالم" ضمن جوائز سكاي تراكس العالمية 2021، إلى جانب الفوز بخمس جوائز أخرى، وهي: "أفضل درجة رجال أعمال في العالم"، و"أفضل صالة لدرجة رجال الأعمال في العالم"، و"أفضل مقعد على درجة رجال الأعمال في العالم"، و"أفضل خدمات طعام على درجة رجال الأعمال في العالم"، و"أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط". وواصلت الناقلة الوطنية لدولة قطر مكانتها في صدارة شركات الطيران العالمية بعد الفوز بجائزة الأفضل في العالم للمرة السادسة في تاريخها (2011 و2012 و2015 و2017 و2019 و2021). كما حصل مطار حمد الدولي على جائزة "أفضل مطار في العالم لعام 2021"، حيث حصد المرتبة الأولى بين المطارات خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس للمطارات لعام 2021.

وقد أصبحت الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران دولية تحصل على تصنيف 5 نجوم في "تدقيق تدابير السلامة الخاصة بكوفيد-19 على مستوى شركات الطيران" من سكاي تراكس. ويأتي ذلك في أعقاب النجاح الذي حققه مطار حمد الدولي كأول مطار في الشرق الأوسط وآسيا يحصل على تصنيف 5 نجوم في "تدقيق تدابير السلامة الخاصة بكوفيد-19 على مستوى المطارات". ويؤكّد ذلك للمسافرين في جميع أنحاء العالم؛ على أن إجراءات وتدابير الصحة والسلامة في الناقلة القطرية تخضع لأعلى المعايير الممكنة من حيث التدقيق والتقييم المهني والمستقل. للمعلومات الكاملة عن الإجراءات المتّبعة على متن طائراتنا وفي مطار حمد الدولي، يرجى زيارة: qatarairways.com/safety.

*تطبّق الشروط والأحكام.

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-انتهى-

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