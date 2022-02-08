تم تركيب أنظمة تدفئة وتهوية وتكييف هواء أكثر كفاءة في حوالي 625 مشروع في المملكة المتحدة، بما في ذلك مرافق الأعمال التجارية الكبرى، ومرافق رياضية وجامعات

تملك أنظمة سبايرالايت القدرة على توفير 62% من الطاقة مقارنة بأنظمة تكييف الهواء التقليدية و28000 طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً في مبنى واحد من عشرة طوابق

دبي، الإمارات العربية المتحدة - نجحت شركة خانصاحب للصناعات في توسيع نطاق استخدام منتجها الرائد في مجال التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، سبايرالايت، وإدخاله في المشاريع المنفذة على نطاق المملكة المتحدة. سبايرالايت هو عبارة عن مجاري هواء دائرية وبيضاوية الشكل معزولة وغير معدنية، يتم تصنيعها وتوزيعها وتركيبها حصرياً في منشآت خانصاحب في دبي.

تم استخدام نظام سبايرالايت بنجاح في 625 مشروعاً في المملكة المتحدة، بما في ذلك مركز جوجل للابتكار في لندن؛ والمركز الإعلامي لملعب لوردز للكريكيت، وهو أحد أهم الأماكن الرياضية في العاصمة البريطانية، وفي قسم الهندسة بجامعة كامبريدج، وهي إحدى مؤسسات التعليم العالي الرائدة في العالم.

وعلّق عبد الرحمن عبد العزيز خانصاحب، مدير شركة خانصاحب للصناعات قائلاً: "إنّ نجاح سبايرالايت في السوق البريطانية يوضح مستوى المواهب الهندسية المتوفرة لدينا في الإمارات العربية المتحدة. فسبايرالايت هو منتج إماراتي مئة في المئة. وقد تم تصنيعه وتوزيعه داخل مرافق الإنتاج الخاصة بنا في دبي، لترويجه وتركيبه لاحقاً في كافة أنحاء العالم. وهذا واحد من عدة أمثلة على الخبرة الهندسية الفنية التي يمكن العثور عليها في الإمارات".

من خلال إعادة تصميم كفاءات الحرارة وتدفق الهواء الفعّالة، يوفّر سبايرالايت 62% من الطاقة عند تشغيل نظام تكييف الهواء. كما أنّه يوفّر 28000 طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً في مبنى واحد من عشرة طوابق مقارنة بأنظمة تكييف الهواء التقليدية، ما يعادل إزالة أكثر من 6000 سيارة عن الطرقات. وعلى عكس أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء التقليدية المصنوعة من المعدن، فإنّ سبايرالايت يخلّف نسبة كربون أقلّ بكثير ويتطلّب كمية أقل لنقله من مصدر التصنيع إلى التركيب.

وفي هذا السياق، أضاف السيد خانصاحب قائلاً: "تم تصميم سبايرالايت لتوفير هواء أكثر نظافة ونقاوة لشاغلي المبنى. وإزاء الجهود المبذولة على المستوى العالمي من أجل الحدّ من انبعاثات الكربون، يُشكّل استحداث الطرق المبتكرة لخفض المخاطر البيئية الناجمة عن أنظمة تكييف الهواء مسألة حاسمة لتحسين أداء الكربون. وتقدّم ابتكارات سبايرالايت الفنية مزايا كبيرة من حيث تحسين الاستدامة الشاملة للمباني، مقارنة بالنماذج التقليدية".

حصل نظام مجاري هواء سبايرالايت على موافقة مجموعة من المستشارين في مجالات الميكانيك والكهرباء والسباكة في كلّ من الإمارات العربية المتحدة والعالم. ويتميز النظام بامتثاله لمجموعة من اللوائح التنظيمية المحلية. فاستخدامه يمكن أن يساعد في تعزيز المعايير التي تتسم بها المشاريع وتأهيلها للحصول على جوائز في إطار أنظمة التقييم بدرجات اللؤلؤ/استدامة، والسعفات من بلدية دبي، وأسلوب مؤسسة بحوث البناء للتقييم البيئي BREEAM، والريادة في تصميمات الطاقة والبيئة LEED، وSingapore GBP، وجرين ستار Green Star وغيرها من برامج التقييم والتصنيف البيئية العالمية.

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