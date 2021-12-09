قمة غوجارات العالمية النابضة بالحياة 2022 تحفز المستثمرين في الإمارات العربية المتحدة

صرح رئيس وزراء ولاية غوجارات، السيد/ بوبندرا باتيل قائلًا "تعتبر ولاية غوجارات بوابة الهند إلى الإمارات العربية المتحدة وهي في موقع جيد لتكون بوابة الإمارات العربية المتحدة إلى الهند."

يدعو رئيس الوزراء عمالقة الصناعة في الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في قمة غوجارات العالمية النابضة بالحياة 2022 والاستثمار في ولاية غوجارات

فريق غوجارات يزور جناح الهند في إكسبو دبي ويلتقي بكبار وزراء حكومة الإمارات العربية المتحدة

دبي ، الإمارات العربية المتحدة : سجلت االحملة الترويجية لقمة غوجارات العالمية النابضة بالحياة، التي استمرت يومين، التوقيع على 19 مذكرة تفاهم بقيمة تزيد عن 300 مليار ريال سعودي (3.97 مليار دولار أمريكي) في مختلف القطاعات بحضور السيد/ بوبندرا باتيل، رئيس الوزراء ولاية غوجارات، الهند الموقر.

في أول زيارة خارجية رسمية له إلى الإمارات العربية المتحدة، صرح رئيس وزراء ولاية غوجارات بالهند الموقر، السيد بوبندرا باتيل، "إن الهند والإمارات العربية المتحدة تشتركان في تاريخ ثري لقرون. وتم تأسيس العلاقة بين البلدين على الروابط التجارية القديمة، والمصالح الاقتصادية والاستراتيجية المتقاربة والروابط الثقافية والدينية القديمة."

كان فريق بقيادة رئيس الوزراء الموقر موجود في دولة الإمارات العربية المتحدة للدعوة للمشاركة في النسخة العاشرة من قمة غوجارات العالمية النابضة بالحياة 2022 المقرر عقدها في الفترة من 10 إلى 12 يناير 2022، في جانديناجار، غوجارات، الهند.

أثناء إلقاء الكلمة الرئيسية، تحدث عن مختلف السياسات والمخططات لجذب المستثمرين إلى الدولة. وصرح "تحت القيادة الحكيمة لرئيس الوزراء السيد/ ناريندرا مودي (رئيس وزراء الولاية آنذاك)، اتخذت ولاية غوجارات خطوات سريعة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية." وأضاف قائلًا أن الدولة واصلت إرثها في تطوير اقتصاد مرن وسريع الاستجابة وحيوي."

وأثناء كلمته أمام كبار المسؤولين وقادة الصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، صرح السيد/ باتيل "إن السياسات الملائمة للأعمال والبنية التحتية الصناعية واللوجستية القوية وتحسين نوعية الحياة جعلت من ولاية غوجارات الوجهة الاستثمارية الأكثر تفضيلاً."

وأضاف "بفضل الموهبة والتكنولوجيا والشفافية، تعمل ولاية غوجارات على تحسين قدراتها بسرعة وتوفر فرصًا تنافسية عالمية للتعاون. واستكمل قائلًا هناك تركيز لتعزيز المشاركة عبر القطاعات، سواء كانت جديدة أو تقليدية على حد سواء".

وكان هناك عرض تقديمي سمعي بصري خلال الحملات الترويجية لعرض إمكانات الدولة كمركز أعمال عالمي. وفي حديثه عن الفرص التجارية في ولاية غوجارات، قال الدكتور راجيف كومار جوبتا، الأمين العام الإضافي (الصناعات والمناجم)، "إن ولاية غوجارات تركيز ليس فقط على توفير الحوافز للصناعات ولكن أيضًا على تطوير نظام بيئي يعزز التصنيع بتكلفة تنافسية."

كما سلط الدكتور جوبتا الضوء على أداء ولاية غوجارات الممتاز في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في العقد الماضي وتميزها الفريد بكونها الدولة الأفضل أداءً على معايير مثل مؤشر سهولة الخدمات اللوجيستية عبر الدول المختلفة ومؤشر إدارة المياه وتصنيف بدء التشغيل الحكومي والكثير غير ذلك.

في هذا الحدث، تبادل قادة الصناعة خبرتهم التجارية في ولاية غوجارات. أعلن السيد/ بالكريشان جوينكا، رئيس مجلس إدارة مجموعة ويلسبون، للجمهور أن حكومة ولاية غوجارات تدفع تطوير مشاريع البنية التحتية الضخمة المستقبلية والمستدامة مثل: منطقة دوليرا للاستثمار الخاص، غوجارات إنترناشيونال فاينانس تيك سيتي، أكبر مجمع للطاقة الشمسية والرياح الهجينة للطاقة المتجددة في العالم والعديد من المشاريع الأخرى.

واختتم رئيس الوزراء الحملة الترويجية بدعوة قادة الفكر والشكاء التجاريين الحاضرين للمشاركة والشراكة والاستثمار في ولاية غوجارات.

وشارك كل من السيد/ جاغديش بانشال، وزير الدولة للصناعات، ولاية غوجارات، السيد/ كايلاشناتان، السكرتير الرئيسي لرئيس الوزراء، السيد/ سنجاي سودهير، سفير الهند لدى الإمارات العربية المتحدة وكبار المسؤولين الآخرين من حكومة الولاية في الحملة الترويجية.

وزار الفريق معرض إكسبو دبي، وقام بجولة في جناح الهند. وأقيمت عروض ترويجية في الإمارات العربية المتحدة، في دبي وأبو ظبي ورأس الخيمة.

كما التقى رئيس الوزراء الموقر بوزراء من دولة الإمارات العربية المتحدة وهم: السيد الفاضل/ الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، عضو مجلس الوزراء الموقر ووزير التسامح والتعايش، ومعالي الدكتور/ ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

كما عقد رئيس الوزراء الموقر اجتماعات فردية مع كبار رجال الأعمال المختارين، بما فيهم فضيلة السيد/ سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية والسيد يوسف علي م. أ. رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة اللولو الدولية والدكتور/ أزاد موبين والسيد شرف الدين شرف، نائب الرئيس، لمجموعة شرف والسيد/ شاراد بهانداري الشريك الإداري لشركة أردنت للاستشارات والمحاسبة والسيد/ ماهين كومار سيروتون وزير الخدمات المالية والحوكمة الرشيدة لموريشيوس والسيد/ بهارات بهاتيا، المدير التنفيذي لشركة كوناريس، وآخرين.

وفي زيارته التي استمرت يومين، قام معالي رئيس الوزراء بزيارة موقع معبد بابس ومسجد الشيخ زايد الكبير في أبو ظبي.

وتبين من خلال هذه الزيارة المليئة بالطاقة، أنه من المرجح أن يشارك العديد من قادة الصناعة من الإمارات العربية المتحدة في قمة غوجارات العالمية النابضة بالحياة 2022 والاستثمار في ولاية غوجارات.

#بياناتحكومية

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