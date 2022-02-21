بيع المركز التجاري الرائد يؤكد على سجل الشركة الحافل بالنجاح في تشييد أصول قيّمة في قطاع التجزئة قادرة على استقطاب المستثمرين إلى إمارة رأس الخيمة

"الحمرا" تعتزم توجيه إيرادات صفقة البيع لتنفيذ المرحلة التالية من خطتها الرئيسية للتطوير الموجهة نحو رسم ملامح جديدة لتجارب أنماط الحياة المتميزة عبر المنتجعات الشاطئية والمشاريع السكنية على الواجهات المائية تماشياً مع رؤيتها 2025

رأس الخيمة: أعلنت "الحمرا"، شركة التطوير والاستثمار العقاري الرائدة في إمارة رأس الخيمة، عن بيع أحد أصولها الرائدة في قطاع التجزئة "الحمرا مول" إلى "الدار العقارية" ("الدار")، مقابل 410 ملايين درهم. ويتألف "الحمرا مول" من طابقين "أرضي وطابق أول"، ويمتد على مساحة قدرها 27 ألف متر مربع ويلبي احتياجات المقيمين والسياح على حد سواء.

وتؤكد هذه الخطوة على سجل "الحمرا" الحافل بالنجاح في تشييد أصول عقارية تقدم قيمة كبيرة ضمن مواقع رئيسية في رأس الخيمة، وتتمتع في ذات الوقت بقدرة كبيرة على استقطاب أفضل المستثمرين والمطورين إلى الإمارة.

وفي هذا السياق، قال بينوي كوريان المدير التنفيذي لـ "الحمرا": "نظراً للمقومات الحيوية التي تتمتع بها إمارة رأس الخيمة والتي تعزز آفاقها الاقتصادية الرحبة، فإن إقبال شركات من خارج الإمارة على ضخ الاستثمارات فيها بات أمراً طبيعياً. وباعتبارنا شركة متخصصة في تأسيس تجارب الحياة المتفوقة في الإمارات الشمالية ومطوراً رائداً في رأس الخيمة ومساهماً رئيسياً في إرساء دعائم المشهد الحضري في الإمارة، نرحب دوماً بالاستثمارات الاستراتيجية التي ستضيف قيمة ملموسة على اقتصادها ككل".

وأضاف كوريان: "تنفرد أصولنا بجودتها العالية ومواقعها الحيوية، ونجحنا بتنمية وتطوير العديد من فرص الاستثمار التي تتجلى اليوم في الإمارة بفضل مرونة نموذج أعمالنا الذي أكد على كفاءته العالية خلال الجائحة، وهو أمر قاد إلى زيادة إقبال المستثمرين على مختلف المزايا والمشاريع في إمارة رأس الخيمة. ولاشك أن استثمار ’الدار العقارية‘ في قطاع التجزئة المزدهر في الإمارة سيرتقي بأنماط الحياة المتنوعة فيها، وسيدعم تجارب الضيافة والتجزئة المتاحة للمجتمع، بما يرسخ مكانة رأس الخيمة كوجهة جذابة للجميع".

واختتم كوريان: "تؤكد خطوة ’الدار العقارية‘ المتمثلة في تأسيس استثمار لها في رأس الخيمة على بيئة الأعمال الجذابة في الإمارة والتي تمتاز بالانفتاح والشفافية في مزاولة الأعمال وقدرتها على تمهيد طريق جميع المستثمرين لتحقيق النمو والتطور. وتمثل بيئة الأعمال هذه ثمرة رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة. وسترسخ هذه الصفقة موقع الإمارة على الخارطة العالمية وستخلق مزيداً من فرص الاستثمار في قطاعات عديدة".

وتولت "جي سكوير كابيتال" دور المستشار في صفقة "الحمرا مول"، وشركة "دي دبليو اف الشرق الأوسط" دور المستشار القانوني.

وتتمتع إمارة رأس الخيمة بمقومات عديدة تعزز سمعتها كوجهة مجدية للاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتبرز فيها مزايا فريدة على غرار مجتمعها المتنوع ومستويات السلامة وبيئتها الاستثنائية بالمجمل التي تجعل منها مكاناً مثالياً للتمتع بالمعيشة الرغيدة. كما تعتبر الجودة العالية والبنية التحتية ذات التكلفة الميسورة مرتكزات رئيسية لتفرد الإمارة، ناهيك عن فرص تطوير المشاريع والعائدات الصحية. كما تحقق رأس الخيمة التوازن المثالي بين قابلية توسيع الأعمال وإدارة المخاطر والأرباح المجزية في ميادين الاستثمار.

وتهدف "الحمرا" إلى منح سكان الإمارة وزوارها والسياح على حد سواء أفضل أنماط حياة من فئتها، إلى جانب أرقى تجارب التجزئة والضيافة والسياحة، وذلك عبر إنشاء المشاريع الجديدة وضخ الاستثمارات وتوقيع صفقات البيع وإبرام علاقات التعاون مع أفضل مزودي الخدمات حول العالم. ولدى الشركة محفظة متنوعة من المشاريع المرموقة التي تشمل قرية الحمرا الحائزة على الجوائز؛ ووالدورف أستوريا، رأس الخيمة؛ وريتز كارلتون رأس الخيمة، شاطئ الحمرا، والشقق السكنية في قرية الحمرا؛ ومنار مول؛ ومرسى ونادي الحمرا لليخوت؛ والمطاعم والمقاهي التي تقدم تجارب تناول الطعام العالمية والمتنوعة.

ويمكن للمستثمرين الباحثين عن الاستثمار في دولة الإمارات الاستفادة من بيئة الأعمال الداعمة في إمارة رأس الخيمة والتي تتميز بعدم وجود ضريبة على الدخل الشخصي وحرية إعادة كامل رأس المال والأرباح. وعبر مشاريعهم وأعمالهم، يصبح المستثمرون جزءاً من أحد أكثر وجهات المعيشة الرغيدة تميزاً في المنطقة، ويغتنمون ما تقدمه من فرص ثمينة مع تنامي سمعتها كمركز رائد للسياحة والاستثمار.

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