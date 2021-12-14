تقدم "آيس وراب” حزمة أدوات تعاونية وأدوات بريد إلكتروني شاملة وسلسة التشغيل لتعزيز العمليات التجارية اليومية

دبى، الإمارات العربية المتحدة: توسع "آيس وراب” -الشركة العالمية الرائدة في تطوير الحلول التعاونية الموحدة والموجودة في أكثر من 50 دولة حول العالم- نطاق أعمالها وحضورها في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تقديم نظام إيكولوجي للحلول يمثل تحولًا في كيفية مشاركة فرق العمل للمعلومات عبر الإنترنت وتحسين العمليات التجارية بواسطة أدوات تعاونية مبسطة وسلسة لفرق العمل. أدى التحول المفاجئ والسريع إلى سيناريوهات العمل عن بُعد والعمل الهجين في العامين الماضيين إلى زيادة الطلب على عائلة تطبيقات "آيس وراب” بدرجة كبيرة للغاية، وذلك بسبب واجهتها السلسة والإمكانية المذهلة لاستخدامها مع برمجيات التعاون المؤسسي المستخدمة على نطاق واسع.

تقدم "آيس وراب” منصة تعاونية شاملة تتميز بالابتكار وفعالية التكلفة وتتكون من مجموعة كاملة من التطبيقات التي توفر أدوات تعاونية في الوقت الفعلي وخيارات مشاركة مبسطة وتكاملًا سلسًا لوظائف المكتب الافتراضي المختلفة. من خلال دمج كل ما يحتاجه المستخدمون في نطاق واحد يحتاج إلى تسجيل الدخول لمرة واحدة - البريد الإلكتروني وخاصية الدردشة الجماعية مع فريق العمل TeamChat والتخزين، تستطيع "آيس وراب” تزويدهم بتجربة تواصل فائقة في العمل. شهدت الشركة نموًا غير مسبوق فيما يتعلق بحلولها التعاونية بين عملائها الجدد والحاليين أثناء تفشي الجائحة. فمن ناحية، يتبنى الأشخاص الذين يستخدمون بريد فانيلا الإلكتروني العادي المنصة التعاونية، ومن ناحية أخرى، يختار العملاء الذين يسعون إلى بديل فعال من حيث التكلفة لمقدمي الحلول، مثل جي سويت ومايكروسوفت أوفيس 365، "آيس وراب" بوصفها المؤسسة المفضلة لحلول البريد الإلكتروني والأدوات التعاونية للشركات.

صرح برامود شاردا، الرئيس التنفيذي لشركة "آيس وراب" في الهند والشرق الأوسط، قائلًا "نحن في "آيس وراب" ملتزمون بتزويد الشركات بحلول تواصل معقولة التكلفة ومتكاملة على نحو سلس وسهلة الاستخدام، بما يغطي جميع جوانب التعاون والإنتاجية في الشركات. يمكن أن تثبت حلولنا قيمتها الأساسية في مجالات، مثل قطاع المواد الصيدلانية والرعاية الصحية والخدمات المصرفية والخدمات المالية والتأمين وتعهيد العمليات التجارية والتصنيع والتجزئة، وغيرها. تساعد حزمة الأدوات التعاونية وأدوات البريد الإلكتروني الشاملة الفريدة من نوعها على الوصول إلى درجة مثالية من العمل الجماعي دون أي عوائق أو خروقات أمنية. يمكن للشركات كبيرة الحجم في مراكز الأعمال العالمية، مثل الإمارات العربية المتحدة الاستفادة إلى درجة كبيرة من استخدام هذا الحل ونحن متحمسون لمساعدتهم على التحول إلى عالم يتميز بإمكانية تواصل غير معقدة وآمنة ومريحة."

يفضل العملاء خدمات "آيس وراب" التي تعزز من العمل عن بُعد والأنشطة التعاونية، مثل البريد الإلكتروني المخصص للأنشطة التجارية وخاصية الدردشة الجماعية مع فريق المشروع TeamChat والأنشطة التعاونية بشأن الوثائق المكتبية في الوقت الفعلي والاجتماعات عبر الإنترنت وغيرها. يعطي حل "آيس وراب" التعاوني الأولوية لأمان البريد الإلكتروني للمؤسسة من خلال دمج أحد أفضل الحلول في هذا المجال، والذي تدعمه آيرون بورت "وحدة الأعمال التابعة لشركة سيسكو"، بما يوفر إلى عملائها حلًا للحماية المتقدمة من التهديدات الأمنية بوصفه طبقة أمنية إضافية. مع وصول المخاوف المتعلقة بسلامة وأمن البيانات إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بسبب التهديدات الأمنية المتزايدة أثناء الجائحة، يعد الحل الآمن أمرًا حيويًا لضمان سلامة البيانات على أي مستوى تنظيمي.

المزيد من التفاصيل عبر الرابط التالي - https://www.icewarp.me/

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نبذة عن "آيس وراب"

"آيس وراب"، شركة عالمية رائدة في تطوير حلول التواصل والتعاون عبر البريد الإلكتروني، ويقع المقر الرئيسي لشركة "آيس وراب" في براغ، وهي تعمل على مستوى العالم منذ عام 2001. تعمل "آيس وراب" على التغيير التام لمفهوم كيفية مشاركة فرق العمل للمعلومات عبر الإنترنت وتحسين العمليات التجارية من خلال الحلول التعاونية المبسطة والسلسة لفرق العمل، وعن طريق توفير منصة تعاونية أساسية شاملة ومجموعة جديدة وكاملة من التطبيقات إلى جانب مجموعة من الأدوات التعاونية في الوقت الفعلي، وخيارات المشاركة المبسطة، ودمج وظائف المكتب الافتراضي المختلفة لتكون في متناول المستخدم مباشرة من خلال دمج كل ما يحتاجه المستخدمون في نطاق واحد يحتاج إلى تسجيل الدخول لمرة واحدة - البريد الإلكتروني وخاصية الدردشة الجماعية مع فريق العمل TeamChat والتخزين. تضمن "آيس وراب" لمستخدميها سهولة الاستخدام والأمان والكفاءة من خلال حلولها الكاملة لجميع الأعمال المكتبية عبر نافذة واحدة دون الحاجة إلى أي من تطبيقات الطرف الثالث. تهدف "آيس وراب" إلى الابتكار المستمر والشامل مع مراعاة الاتجاهات والمتطلبات الحالية لأكثر من 50 مليون مستخدم يحصلون على خدمات مدفوعة الأجر و50,000 عميل حول العالم. تعمل "آيس وراب" حاليًا في أكثر من 50 دولة، وتُعد في الوقت الحالي الحل الوحيد البديل لبرامج وتطبيقات مايكروسوفت إكستشينج وأوفيس 365 وجي سويت.

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