دبي، الإمارات العربية المتّحدة: أطلقت "هلب أي جي"، ذراع الأمن السيبراني التابع لـ"اتصالات ديجيتال" ومستشار أمن تكنولوجيا المعلومات الموثوق به في المنطقة، Help AG as a Service”" أو "هلب أي جي كخدمة" وهو نموذج يرتكز على الخدمة ويوفر تقديمات شاملة في مجال الأمن السيبراني يمكن للعملاء الاستفادة منها "كخدمة" بناءً على أحدث منصّات وأدوات الأمن السيبراني. ويسلّط ذلك الضوء على مكانة "هلب أي جي" كشركة رائدة في قطاع الأمن السيبراني في الشرق الأوسط، حيث تقود التوجّه نحو مستقبل قائم على الخدمات في هذا المجال.

وتأتي Help AG as a Service لتتوّج انتقال الشركة من تزويد التكنولوجيا إلى نموذج قائم على الخدمات، مما يمنحها المكانة المثالية لتقديم كامل مراحل العملية الأمنية من "التقييم" إلى "الدفاع" ووصولاً إلى "الاستجابة"، كخدمة للعملاء.

وبفضل Help AG as a Service، يمكن للعملاء الاطمئنان والتأكّد من أنّهم يحصلون على أفضل الخدمات، بغض النظر عن التكنولوجيا الأساسية ونموذج التشغيل. وبهدف تقديم أعلى مستوى من الحماية وتجربة المستخدم، تقدّم "هلب أي جي" خدمات ذو جاهزية للمستقبل من حيث الأفراد والعمليات والتكنولوجيا، تعتمد على نموذج الرسوم الشهرية المتكررة MRC / الدفع التدريجيPAYG .

تجدر الإشارة إلى أنّ كلّ الخدمات التي تقدّمها "هلب أي جي" متوافقة كلياً مع اللوائح والأنظمة الإقليمية والمطبقة في كلّ دولة فيما يخص البيانات، كما وتحرص الشركة على حصول عملائها على الخبرة والبنية التحتية في موقع تواجدهم. وتعمل "هلب أي جي" وفقاً لمبدأ "التفكير على مستوى عالمي مع التطبيق محلياً" والذي يهدف إلى منح العملاء مختلف المنافع التي تتيحها التقنيات العالمية الأكثر تقدّماً، مع تزويد عملائها بالخبرة المحلّية.

وصرّح ستيفان بيرنر، الرئيس التنفيذي في "هلب أي جي"، قائلاً: "لطالما شكّلت "هلب أي جي" أحد شركاء الأمن السيبراني الأكثر ثقة وخبرة في المنطقة منذ أكثر من 16 عاماً، ومع إطلاقHelp AG as a Service، نرسّخ بالفعل مكانتنا كشركة رائدة في قطاع الأمن السيبراني الإقليمي. فمستقبل الأمن السيبراني سيكون قائماً على الخدمات، وستتصدّر "هلب أي جي" الريادة في هذا التطوّر."

وأضاف بيرنر قائلاً: "لقد قمنا منذ سنوات على بناء تقديماتنا بشكل كامل مع الالتزام بتقديم خدمات متطورة في مجال الأمن السيبراني ذات مستوًى عالمي وتصميمها بشكل مناسب لمواجهة التهديدات التي تتعرّض لها المنطقة وبما يلبّي احتياجاتها. وقد لقيت تقديماتنا وخدماتنا استحساناً كبيراً في السوق مما سمح لنا بأن نصبح أكبر مزود لخدمات أمن المعلومات المُدارة في الشرق الأوسط، ودفعنا إلى الانتقال إلى المرحلة التالية المتمحورة حول الخدمة مع Help AG as a Service."

وفي إطار Help AG as a Service، يستفيد العملاء أيضاً من تقديمات الشركة المستندة إلى إتّفاقية مستوى الخدمة SLA، والخبرة في الأمن السيبراني عند الطلب، حيث يعمل خبراء "هلب أي جي" كامتداد لفريق العميل فضلاً على إتاحة خيارات الاستهلاك المرن الذي يتمّ توفيره على أساس احتياجات العميل.

لقد عملت "هلب أي جي" على توحيد العديد من خدماتها بما في ذلك مراقبة التهديدات، واكتشافها والاستجابة لها على مدار الساعة، كما عملت على أتمتة عدد من خدماتها القائمة بما في ذلك الخدمة المُدارة والمتقدّمة لجدار حماية تطبيقات الويب (AWAF)، وحلول الوصول الآمن عبر حافة الخدمة SASE ولاسيما سايبر إيدج إكس Cyber Edge X وخدمة "هلب أي جي" للوصول الخاص الآمن (HPA). وتشمل الخدمات الأخرى الأفضل من نوعها التي تقدمها "هلب أي جي" اختبار الاختراق Penetration Testing، وتقييم الفريق الأحمر Red Teaming، والوعي الأمني المعلوماتي، وتقييم الاختراقCompromise Assessment ، وعناصر تحكّم الأمان المُدارة، والحماية من المخاطر الرقمية، والعروض الأمنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتخفيف من هجمات حجب الخدمة الموزعة DDoS بشكل دائم، وحزم الأمان مع مزوّدي الخدمات، وخدمات السحابة الآمنة.

تواصل "هلب أي جي" استثمارها في تطوير إمكاناتها لتقديم محفظة شاملة من خدمات الأمن السيبراني لعملائها مع جهوزية على مدار الساعة. وقد رسّخت الشركة مكانتها المتميّزة من خلال توفير بنية تحتية أمنية متوافقة مع أنظمة الدولة، وقدرات وبراعة سحابية، وتقديم الخدمات المحسّنة، وتقنيات الاستدلال الجنائي الرقمي والاستجابة للحوادث، والبحث التلقائي عن التهديدات الأمنية والتحليل الذكي للمخاطر ضمن خدمات مركزها لعمليات الأمن السيبراني (SOC)، وفريق متخصص من الباحثين الأمنيين الذين تمكّنوا من اكتشاف أكثر من 110 ثغرة "هجوم بلا انتظار" Zero Days، من بين عوامل أخرى تضيف قيمة لا مثيل لها للعملاء النهائيين.

تمّ تأسيس Help AG as a Service انطلاقاً من القدرات التي عملت الشركة على تنميتها وترسيخها على مدى أكثر من 16 عاماً لتقديم أعلى مستويات الجودة من الخدمات بأفضل الأسعار. ومن خلال دمجها مع "اتصالات"، تقدّم "هلب أي جي" اليوم اتّصالاً آمناً مع جهوزية وموثوقية لا مثيل لهما بفضل بنية تحتية متطورة داخل الدولة، مع الامتثال بالتالي لاحتياجات موقع بيانات العملاء. ذلك، ويعزّز الانتقال المستمر إلى نموذج قائم على الخدمة في مجال الأمن السيبراني من أهمية دور مزودي خدمات الأمن المُدارة (MSSPs)، وبفضل "هلب أي جي"، تستطيع الشركات الاستعانة بأفضل وأكبر فريق خدمات أمنية مُدارة في المنطقة، فضلاً على نموذج تمويل مرن، وبالتالي الاستثمار في قدرة سنشهد تطوّرها مع الوقت.

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نبذة عن هلب أي جي

"هلب أي جي" (Help AG) هي ذراع الأمن السيبراني لشركة "اتصالات ديجيتال"، وتقدم استشارات استراتيجية للشركات الرائدة والجهات الحكومية في جميع أنحاء الشرق الأوسط مع حلول وخدمات أمن المعلومات المصممة خصيصاً لتلبية متطلباتهم المتنوّعة، مما يتيح لهم التطور بشكل آمن مع ميزة تنافسية. بدأت شركة "هلب أي جي" مسيرتها في الشرق الأوسط منذ عام 2004، وبات اسمها معروفاً على أنها شركة الاستشارات الموثوقة في المنطقة. وقد استحوذت "اتصالات" على "هلب أي جي" بشكل استراتيجي عام 2020، مما أدى إلى إنشاء قوة لافتة للأمن السيبراني وقيادة التحول الرقمي في المنطقة.

لمزيد من المعلومات عن "هلب أي جي"، يُرجى زيارة www.helpag.com

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