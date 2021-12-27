يعتزم الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات تقديم ورش عمل تدريبية أخرى بالتعاون مع مايكروسوفت في الفترة القادمة.

الكويت: أنهى الجهاز المركزي لتكنوجيا المعلومات بالتعاون مع مايكروسوفت برامج تدريبية لتمكين القياديين في القطاع الحكومي من الاستفادة من التقنيات الحديثة والبيانات لإحداث التغيير والتطوير وتعزيز قدراتهم في المساهمة بتحويل الحكومة رقمياً، بما يضمن تحسين تجربة المواطن والخدمات المقدمة له.

حمل البرنامج الأول اسم "الذكاء الاصطناعي للقياديين في القطاع الحكومي" بينما أقيم البرنامج التدريبي الثاني تحت اسم "مفهوم التحول الرقمي في القطاع الحكومي" والذي تم بالتعاون مع كل من شركة مايكروسوفت وشركة غارتنر وشركة ديلويت، وقد أعرب القياديين أن البرامج التدريبية تفتح لهم آفاق للابتكار في أعمالهم وبناء أفضل الاستراتيجيات الرقمية وتمكنهم من اغتنام الفرص التي تتيحها التكنولوجيا الذكية. ويعتزم الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات تقديم ورش عمل تدريبية أخرى بالتعاون مع مايكروسوفت في الفترة القادمة.

وبهذا الصدد قال نائب مدير الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، د.عمار الحسيني: "إن الجهاز يدرك تماماً أهمية رفع المهارات في مجال التكنولوجيا، لذلك نعقد العديد من المبادرات بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية مثل مايكروسوفت لربط القياديين بالخبرات الدولية وتعزيز ثقافة التحول الرقمي بين المواطنين والجهات الحكومية. واننا سعداء برؤية ثمرة جهودنا بين أواسط المجتمع الذي بدء فعلياً بالتعوّد على استخدام التكنولوجيا. لذلك سنواصل مسيرة عملنا بالاستثمار في الفكر وإحداث التغيير والتطوير عن طريق الاستفادة من التكنولوجيا الذكية لتقديم خدمات متميزة لمواطني ومقيمي الكويت الحبيبة بما يتماشى مع رؤية البلاد 2035".

ومن جانبه قال علاء الدين كريم، المدير العام لمايكروسوفت في الكويت: "إننا نهدف من خلال شراكتنا المستمرة مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات إلى تمكين القياديين في القطاع الحكومي من أخذ مكانهم الريادي في الدولة، وبناء قاعدة صلبة من الكوادر المهرة القادرين على اطلاق العنان للابتكار والمساهمة في تسهيل حياة المواطنين والتغلب على التحديات".

وأضاف كريم: "أن تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا يجعل الكويت في مصاف دول العالم المتقدمة، وتعتبر الكويت سبّاقة في الارتقاء بمهارات قياداتها ومواكبة أحدث التطورات".

علماً أن الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات قام مؤخراً باستضافة "قمة المرأة في مجال تكنولوجيا المعلومات 2021" وذلك بالتعاون مع مايكروسوفت. وقد جمع الحدث عدداً من القيادات النسائية، ومتحدثين من عدة مجالات وبلدان لتسليط الضوء على دور المرأة كشريك أساسي في بناء مجتمع قائم على المعرفة.

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نبذة عن مايكروسوفت:

تعمل شركة مايكروسوفت (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز "MSFT" (@Microsoft على تمكين عملية التحول الرقمي في ظل عصر السحابة الذكية والحافة الذكية، وتتمثل رسالتها في تمكين كل فرد ومنظمة على وجه الأرض من تحقيق المزيد .

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