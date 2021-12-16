جمع الحدث عدداً من القيادات النسائية، ومتحدثين من عدة مجالات وبلدان، والذين قاموا بمشاركة الجمهور خبراتهم وأفكارهم ووجهات نظرهم، وقصص نجاحهم.

الكويت: استضاف الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع مايكروسوفت " قمة المرأة في مجال تكنولوجيا المعلومات 2021”. وجمعت الفعالية التي أقيمت تحت رعاية السيدة / هيا الودعاني مدير عام الجهاز مجموعة من القيادات والكفاءات النسائية في مجال تكنولوجيا المعلومات لعرض إنجازاتهن وأبرز التحديات التي واجهنها تحفيزاً وتوعيةً للشابات المقبلات على الحياة العملية.

وخلال الحدث الذي استهدف إنشاء منتدى للتواصل المفتوح بين النساء في مجال تكنولوجيا المعلومات لمناقشة مختلف الموضوعات الشائعة والتطورات الأخيرة والفرص المتاحة في مختلف الصناعات ألقت هيا الودعاني كلمة ترحبيبة وشاركت الحضور وجهات نظرها كإمرأة قيادية ناجحة في مجال تكنولوجيا المعلومات، كما قام تشارلز نحاس، المدير العام الإقليمي بمايكروسوفت لدول الشرق الاوسط بالترحيب بالحضور والتحدث عن رؤية مايكروسوفت ومساهماتها في تمكين المرأة من منطلق إيمان الشركة بمحورية دور المرأة كشريك أساسي في بناء مجتمع قائم على المعرفة.

ثم قامت ياسمين الرفاعي قائدة التكنولوجيا في القطاع الحكومي بمايكروسوفت الكويت بإدارة حلقة نقاش بعنوان "التنوع والشمول وإمكانات المرأة لتغيير العالم “ ضمت مجموعة من القيادات النسائية من مختلف المجالات اللاتي طرحن آرائهن وتجاربهن الشخصية وقصص نجاحهن، مثل الدكتورة /كريستل جونسون نائب مدير المركز للتكنولوجيا والبحوث في الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا)، والسيدة/ إيمان الروضان الرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت، والسيدة/ لمياء الطبطبائي اخصائية التحوّل التكنولوجي في القطاع المصرفي ، والدكتورة/ ريم فرج الشمري، رئيس فريق التحول الرقمي للأنظمة الادارية في شركة نفط الكويت، والسيدة/ غوتشي يامانير مدير الاستشارات في مايكروسوفت الشرق الأوسط، والسيدة/ أيومي مور المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة المرأة في التكنولوجيا العالمية.

وقالت هيا الودعاني، مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في تصريح لها «"القمة تعقد للمرة الأولى في الكويت وتناقش تفاعل ومشاركة ونجاح المرأة الكويتية في مجال التكنولوجيا»، لافتة إلى أن «الحكومة تدعم المرأة في جميع المجالات، بما فيها مجال تكنولوجيا المعلومات لأهميته بحكم أنه عالم متطور». وأضافت «نحن كقياديين مطلوب منا مواكبة هذا التطور مع مراعاة تعزيز ثقافة التحول الرقمي بين أبناء الشعب والجهات الحكومية»، مشيرة إلى أن «الهدف من إنشاء الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، رفع كفاءة الجهاز الحكومي من ناحية، ونظم المعلومات وتهيئة البنية التحتية لها، لتطوير أنظمتها التكنولوجية لتمكينها من تقديم خدماتها إلكترونياً للجمهور». وأوضحت أن «الكويت قطعت شوطاً كبيراً في استخدام التكنولوجيا بعد الجائحة، حيث تم تعويد المجتمع على أهمية استخدام التكنولوجيا، من خلال المواقع الالكترونية، وتلقي الخدمات إلكترونياً».

وتمنت الودعاني أن تصل الرسالة للمجتمع عبر هذه القمة، ومفادها أن المرأة الكويتية قادرة على إدارة المؤسسات الحكومية والخاصة بكفاءة عالية وتميز، مؤكدة أن الكويتية لها بصمة في كل مجال تعمل به.

ومن جهته، قال تشارلز نحاس، المدير العام الإقليمي بمايكروسوفت لدول الشرق الاوسط: "إن التنوع والشمول من أهم العناصر الرئيسية التي تنادي بها مايكروسوفت منذ فترة طويلة داخل بيئة العمل، واننا نعتز بدورنا في خلق الفرص واتاحة بيئة عمل تجمع تحت سقفها أفضل المواهب من مختلف العقليات. ولذلك جاءت خطوة التعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لتزويد النساء الموهوبات بـأفضل التجارب العملية لتكون مصدر إلهام وتمكين في رحلتهن المهنية. ويعتبر حدث من هذا النوع فرصة نستذكر فيها إنجازات المرأة ونجاحاتها في العديد من المجالات، وسنواصل عملنا في دعم وتطوير الجيل القادم من القيادات النسائية في عالم تكنولوجيا المعلومات".

وقد استضاف الحدث الذي عقد في الكويت 60 مشاركًا بشكل حضوري بينما انضم الباقون إلى القمة عن بُعد، ومن الجدير بالذكر أن "قمة المرأة في مجال تكنولوجيا المعلومات" تناولت مواضيع تتماشى مع نهج مايكروسوفت لتحقيق مبادئها العالمية الخاصة "بالتنوع والشمول"، وأحقية مشاركة النساء الشابات وأخذهن الفرصة الكاملة لتعزيز حياتهن المهنية، علماً أن مايكروسوفت تمنح الشابات المتفوقات منح دراسية لتشجيعهن وتمكينهن من أخذ مكانهن الريادي في المستقبل وإثراء تجاربهن التعليمية.

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