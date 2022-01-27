صناعة المطاط الماليزية تسجيل حضوراً قوياً في "إكسبو 2020 دبي"

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلن "مجلس المطاط الماليزي" (MRC) المشارك ضمن الجناح الماليزي في معرض إكسبو 2020 الدولي في دبي، إطلاق "المعرض الافتراضي لمنتجات المطاط الماليزية" (MaRViS)، وهي منصة افتراضية تعمل على تيسير عقد الاتفاقيات التجارية عبر الانترنت بين المشترين الدوليين ومصنّعي المنتجات المطاطية الماليزيين، وذلك بهدف الاستفادة من الإمكانات الهائلة لدى "إكسبو 2020".

وقالت معالي "زريدة قمر الدين"، وزيرة "الصناعات الزراعية والسلع" بماليزيا، في الجناح الماليزي في "إكسبو 2020 دبي": "في الوقت الذي يكافح فيه العالم اليوم للتكيّف مع المتغيرات الكثيرة في مزاولة الأعمال الناجمة عن وباء "كوفيد 19"، فإننا نأمل أن تساهم هذه المنصة في تشجيع أبرز اللاعبين في الصناعة على تبني الرقمنة في تعاملاتهم التجارية".

وتهدف مشاركة "مجلس المطاط الماليزي" MRC في "إكسبو 2020 دبي" بشكل أساسي إلى دخول أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر بوابة دبي. ومن بين أهداف المجلس أيضاً استكشاف وتسهيل إقامة المشاريع المشتركة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما يوفر المجلس أيضاً معلومات ومواد تثقيفية للمشترين والمستهلكين النهائيين حول المطاط والمنتجات المطاطية عالية الجودة في الجناح الماليزي.

وتتمتع هذه المنصة الافتراضية بالقدرة على توفير تجربة افتراضية شاملة للمشترين الدوليين. وتشتمل بعض ميزاتها المثيرة للاهتمام على معارض افتراضية، ودردشة حية وجلسات افتراضية للتوفيق بين الأعمال التجارية. وستشهد منصة MaRViS أيضاً إقامة فعاليات هامة متخصصة في توريد المنتجات المطاطية إلى جانب ندوات افتراضية. ويمكن لشركات تصنيع المطاط الماليزية الاستفادة من منصة MaRViS في عرض منتجاتهم واستقطاب مشترين دوليين دون القلق حيال الحدود الجغرافية.

ومن بين المنتجات المطاطية الرئيسية التي سيتم استعراضها على المنصة البطانات المطاطية المعالجة مسبقاً، والمنتجات المطاطية المهندسة المستخدمة في قطاعات الإنشاءات والسكك الحديدية والتعدين والقطاع البحري، ورغوة اللاتكس والمفارش، والأجهزة الطبية المطاطية كالقفازات الطبية والقساطر المطاطية، بالإضافة إلى مكونات السيارات المطاطية والمطاط الأخضر.

وقام "مجلس المطاط الماليزي" بإعداد قائمة مثيرة من الفعاليات خلال "إكسبو 2020 دبي"، بما في ذلك عروض لمنتجات الطين المطاطي الطبيعي، الذي يتميز بأنه آمن للأطفال ولا يحتوي على زيوت وغير متصلّب، ومقاوم للماء ويمكن إعادة استخدامه لأكثر من 5 أعوام. وتم ابتكار المنتج من قبل شركة تصنيع ماليزية.

كما أطلقت معالي "زريدة قمر الدين" أيضاً "منتدى المطاط 2022" في الجناح الماليزي في "إكسبو 2020 دبي"، الذي يعتبر البرنامج السنوي الرئيسي لدى "هيئة المطاط الماليزية" MRB، المصمم لمشاركة رؤى معمقة وأحدث التطورات في صناعة المطاط. ويهدف "منتدى المطاط 2022"، هذا العام، للتعريف بصناعة المطاط المستدامة في ماليزيا وتسليط الضوء على الاتجاهات العالمية في هذا القطاع، إلى جانب العمل مع اللاعبين الدوليين المحتملين في صناعة المطاط، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، لبحث مجالات التعاون الاستراتيجية والفرص الاستثمارية. وسوف يحضر فعاليات المنتدى أيضاً السيد "لي شن شيه"، رئيس مجلس إدارة "هيئة المطاط الماليزية"، والمدير العام للهيئة الدكتور "زايروساني محمد نور"، إلى جانب 150 من ممثلي شركات المطاط عبر الانترنت.

وخلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2021، ساهمت صناعة المطاط الماليزية بـ 55.12 مليار درهم في مجموع إيرادات الصادرات لماليزيا، بزيادة بمقدار 22.86 مليار درهم أو بنسبة 71 % مقارنة بالعام الذي سبقه. ويُعزى النمو في إيرادات الصادرات إلى الطلب القوي، وخاصة في قطاع المنتجات المطاطية. واستحوذ المطاط الطبيعي ومنتجات المطاط الأخرى على 6.73 مليار درهم من إجمالي الصادرات، بينما ساهمت منتجات المطاط بـ 48.49 مليار درهم. وأدت جائحة "كوفيد 19" إلى زيادة الطلب على القفازات المطاطية وغيرها من منتجات الرعاية الصحية المعتدة على المطاط.

ويهدف الجناح الماليزي، الذي يحمل شعار "تعزيز الاستدامة"، إلى تجسيد التزام البلاد بضمان مستقبل آمن ومستدام من خلال تحقيق التوازن بين التقدم الاجتماعي والاقتصادي والمخاوف البيئية. ويتم عرض السلع الزراعية المستدامة، بما في ذلك المطاط، بشكل دائم داخل الجناح، فيما ستقود "وزارة الصناعات الزراعية والسلع" MPIC برامج مخصصة للتجارة والأعمال ضمن قطاع السلع الزراعية على مدار أسبوعين.

وتقود مشاركة الجناح الماليزي في إكسبو 2020 دبي وزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار الماليزية. وينفذ الجناح الماليزي برامج وأعمال على مدار 26 أسبوعاً مخصصاً للتجارة والأعمال التجارية خلال الأشهر الستة لانعقاد المعرض، من أجل الترويج لصناعاتها المستدامة، بما في ذلك السلع الزراعية، التي ستكون من المعروضات الدائمة في الجناح.

جدير بالذكر أن "منتدى المطاط 2022" يعد بمثابة منصة لمشاركة المعرفة والخبرات حول أحدث المستجدات المتعلقة بصناعة المطاط الماليزية والعالمية. ويستفيد اللاعبون في الصناعة من صياغة الاستراتيجيات اللازمة لمعالجة التحديات الراهنة والمستقبلية.

#بياناتحكومية

-انتهى-

الاتصال:

سعد عقيل

"واترميلون كوميونيكيشنز"

0097142833655

البريد الإلكتروني: saad@watermelonme.com

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022