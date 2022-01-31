"المدرسة السويسرية للصحة العامة" (SSPH+) تتولى إدارة الأنشطة في الفترة من 27 يناير وحتى 2 فبراير 2022

دبي: تماشياً مع أسبوع الصحة واللياقة في "إكسبو 2020 دبي"، ينظم الجناح السويسري سلسلة من الحوارات والمحاضرات والحلقات النقاشية، التي تركز على تعزيز عافية الأفراد والصحة العامة. وسيشارك خبراء من سويسرا والإمارات والمنطقة آرائهم وخبراتهم حول هذا الأسلوب المتعدد التخصصات للنظر إلى مفهوم اللياقة.

وتتماشى الأنشطة المنظمة خلال الأسبوع والمرتبطة بأهمية الصحة العام، مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وتعتبر دعوة عالمية للعمل من أجل حماية الكوكب، والقضاء على الفقر وضمان السلام والازدهار العالميين.

وتتولى "المدرسة السويسرية للصحة العامة" (SSPH+) إدارة أنشطة أسبوع الصحة واللياقة، وهي بمثابة قاعدة للجامعات السويسرية تجمع كلية علوم الصحة العامة المشتركة بين الجامعات والمرتبطة بـ 12 جامعة سويسرية. وتعتبر "المدرسة السويسرية للصحة العامة" أيضاً الهيئة الوطنية للتنسيق المعنية بالترويج للتعليم والبحث الجامعي ما بعد التخرج في مجال الصحة العامة.

وقال السيد "دانتي لاريني"، مدير المشروعات لدى شبكة "سويسنيكس" في الجناح السويسري: "تقدم أهداف التنمية المستدامة الـ 17 للأمم المتحدة مجتمعةً رسالة مفادها الحفاظ على الصحة والعافية وضمان استدامتهما على المدى الطويل. وتعد الصحة العامة عنصراً هاماً واستراتيجياً لتعزيز عافية الأفراد، وسيكتشف أسبوع الصحة واللياقة وجهات نظر متعددة التخصصات حول هذا الموضوع. وفي ضوء استمرار الظروف الناجمة عن تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19)، فإننا نعتبر أن الصحة العامة تعد من أبرز القضايا التي يجب التركيز عليها".

وتضم قائمة الفعاليات الرئيسية خلال أسبوع الصحة واللياقة عرضاً تقديمياً يوم 31 يناير في الجناح السويسري، بعنوان "عقول شابة لحياة صحية على كوكب صحي". وسيتبع العرض جلسة أسئلة وأجوبة يديرها مشاركون شباب من الإمارات في إطار مراجعة للأوراق العلمية.

وخلال الأسبوع، سيقوم طلاب من أكاديمية "تياترو ديميتري" الكائنة بمدينة تيتشينو في سويسرا، بتفسير معاني الصحة العامة وأهداف التنمية المستدامة بطريقة فنية من خلال الدمج الفريد بين العلم والفن، وسيُستكمل ذلك بمعرض من تصميم طلبة جامعة العلوم التطبيقية والفنون في جنوب سويسرا (SUPSI).

وتشمل الأنشطة الأخرى تنظيم "المدرسة السويسرية للصحة العامة" (SSPH+) جلسة نقاشية حول الصحة في الفضاء الحضري، إلى جانب عروض تقديمية لطلبة يحملون شهادة الدكتوراه حول التعامل مع الصحة العامة، وعروض تقديمية لخبراء سويسريين حول الصحة العامة ما بعد الوباء، وجلسة نقاشية لمنظمة الصحة العالمية / أوروبا حول فيروس كورونا "كوفيد 19".

#بياناتحكومية

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نبذة تعريفية عن جناح سويسرا:

تعتبر سويسرا أول دولة أكدت مشاركتها في معرض إكسبو 2020 دبي.

ويقدم إكسبو فرصة مميزة لسويسرا لتسليط الضوء على قدراتها وجاذبيتها الاقتصادية، فضلاً عن توفيره فرصة للتعريف بها كدولة رائدة في مجال البحوث العلمية والابتكار.

وتم تصميم الجناح السويسري "انعكاسات" ليقدم تجربة للتنقل في أنحاء سويسرا باعتبارها دولةً مليئة بالروائع الريفية ومركزاً للابتكار في الوقت ذاته، حيث سيتيح الجناح لزواره فرصة خوض تجربة مليئة بالمفاجآت الممزوجة بسلسلة من العناصر التفاعلية والصور للتعرف أكثر على سويسرا.

وتتولى مسؤولية إدارة وإنتاج الجناح "بريزانس سويتزرلاند"، الوكالة الدبلوماسية العامة التابعة لوزارة الخارجية الفيدرالية السويسرية؛ والمسؤولة عن إدارة صورة سويسرا خارجياً وتمثيلها في الفعاليات الدولية، بما في ذلك معارض إكسبو العالمية.

ترتبط سويسرا ودولة الإمارات العربية المتحدة بعلاقات طيبة طويلة الأمد، وتعد دولة الإمارات أهم شريك تجاري لسويسرا على مستوى منطقة الشرق الأوسط. وكانت إمارة دبي على وجه الخصوص قد استقطبت المقرات الإقليمية للعديد من الشركات السويسرية.

كما اختارت ما يقارب 200 شركة سويسرية دولة الإمارات لتشكل منطلقاً لأنشطتها التجارية إلى منطقة الشرق الأوسط وآسيا، في حين تضم الجالية السويسرية في دولة الإمارات حوالي 3,000 مواطن سويسري.

يعتمد الجناح السويسري نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث سيسلط الضوء على منتجات وخدمات شركائه، بما في ذلك شيندلر، رولكس إس إيه، هيئة السياحة السويسرية، كلاريانت، نوفارتيس، روش، نستله الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مجموعة كي جيه أس المحدودة للألماس، ومجموعة من الموردين.

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نبذة تعريفية عن «سويسنيكس»:

«سويسنيكس»، هي شبكة عالمية تربط سويسرا بالعالم في مجالات التعليم، البحث والابتكار.

وتعرض سويس نيكس في الجناح السويسري محتوى يتوافق مع أسابيع موضوعات إكسبو 2020 والمرتبطة بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وستقوم الجامعات، والشركات الناشئة والمبتكرة السويسرية باستعراض أبحاثها وابتكاراتها لعامة الجمهور عبر معارض مؤقتة وعروض توضيحية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنظيم جلسات نقاشية وورش عمل، ومسابقات العروض التقديمية وفعاليات التواصل في الموقع المخصص للفعاليات وعلى شرفة السطح العلوي.

وتهدف "سويس نيكس" أيضاً إلى خلق روابط الاتصال بين شركاء الجناح السويسريين ونظرائهم من دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وغيرها من أجنحة الدول الأخرى. ومن خلال دعوة الباحثين المحليين والدوليين والطلبة للمشاركة في فعاليات وورش عمل، سيكون الجناح السويسري بمثابة نقطة انطلاق لتسهيل إمكانية خلق روابط الشراكة.

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