دبي: تتعاون شركة "نستله" مع الجناح السويسري في إكسبو 2020 دبي، حيث تستضيف معرضاً لا تلامسياً تفاعلياً بعنوان "معاً نحو الأفضل" خلال الفترة بين 14 ديسمبر الى 16 يناير. وإلى جانب ذلك قامت الشركة بإطلاق موقع إلكتروني مصاحب لهذا المعرض، حيث تستعرض نستله من خلال هذه المبادرة أبرز التزاماتها تجاه المجتمع، كما تدعو الأشخاص للانضمام والمشاركة. ويوفّر المعرض فرصة الفوز برحلة شاملة مدتها 5 ليالٍ/ 6 أيام لشخصين إلى سويسرا، بلد الشركة الأم.

وبهذه المناسبة قال ريمي عجل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نستله في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "كل ما نقوم به في ’نستله‘ يصب في هدفنا الرامي الى اطلاق قوة الغذاء لتحسين جودة الحياة للجميع اليوم والأجيال القادمة. ومن خلال مبادرتنا ’معاً نحو الأفضل‘، نأمل بأن نلهم المزيد من افراد المجتمع للمساهمة في إحداث فرق - حيث يلعب كل فرد دوره لترك أثر إيجابي على مجتمعاتنا وكوكبنا عموماً".

ويوفر المعرض للزوار تجربة متعددة الحواس تستعرض أبرز جهود "نستله" لبناء أجيال سليمة، وتمكين الشباب، وحماية البيئة، وترشيد استهلاك المياه، ودعم النظم التجديدية - حيث تعهدت الشركة بالتنمية المستدامة لتعزيز دعم الانتقال إلى نظم غذائية تجديدية على نطاق واسع: للمساعدة في حماية البيئة وتجديدها واستعادتها؛ فضلاً عن الارتقاء بمعايير معيشة المزارعين وتعزيز رفاه المجتمعات الزراعية.

من جانبه قال مانويل سالتشلي، المفوض العام للجناح السويسري: "دعمت ’نستله‘ مؤخراً مبادرتنا لتمكين الشباب ودعم الاقتصاد الدائري، وتسعدنا استضافة معرض الشركة الهادف ’معاً نحو الأفضل‘ في جناحنا ضمن إكسبو 2020 دبي. من خلال معارض شركائنا، نتطلع لتعزيز الثقة بالابتكارات السويسرية وإلهام الأفراد".

ويحظى زوار المعرض بتجربة ممتعة تتضمن نشاط مثل القفز، التصفيق، التمايل، الاتقاط، والتحريك، ليكونوا من خلالها قوة دافعة نحو الأفضل. ومن خلال المشاركة، يساهم الزائرين في مبادرة نستله لزراعة 5 آلاف شجرة القرم "مانجروف" في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تساعد باحتجاز ثاني أكسيد الكربون - مما يجعلها مهمة في مكافحة التغير المناخي.

وتتاح للجميع فرصة المشاركة عبر الموقع الإلكتروني nestletogetherforgood.com، ومن خلال منصات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بشركة "نستله" على مواقع إنستغرام، وفيسبوك، وتويتر، وعن طريق ربط المنشورات بالوسم NestléTogetherForGood#.

#بياناتحكومية

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معلومات الاتصال:

ليال دلال، مدير العلاقات الإعلامية، نستله الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

هاتف: 00971559803757

بريد إلكتروني: Layal.dalal@ae.nestle.com

نبذة عن "نستله":

يعود تاريخ نستله الى عام 1866 تحت شعار "Good Food, Good Life".

وتطمح "نستله" دوماً لاستكشاف كافة الفرص والإمكانات الجديدة في عالم الأغذية والمشروبات والحلول الغذائية الصحية، لتحقيق هدفها المُتمثل في إطلاق قدرة الغذاء لتحسين جودة حياة الجميع، اليوم وللأجيال القادمة. وقد أعلنت أكبر شركة للأغذية والمشروبات في العالم عن وعدها بالاستدامة هذا العام لتطوير أنظمة الأغذية المتجددة على نطاق واسع: للمساعدة في حماية البيئة وتجديدها واستعادتها؛ والارتقاء بمعايير معيشة المزارعين وتعزيز رفاه المجتمعات الزراعية.

وفي عام 2006، قامت نستله بصياغة نهجها للتأسيس لقيمة مشتركة للممارسة الأعمال، حيث يجب أن يخلق أي إجراء للمساهمين قيمة للمجتمعات التي تعمل فيها وللمجتمع الأوسع. وفي هذا الإطار، قدّمت النسخة الأخيرة لتقرير "التأسيس لقيمة مشتركة والاستدامة 2020" لمحة عن كيفية القيام بذلك اليوم . وتنسجم طموحات "نستله" والتزاماتها بشكلٍ كامل مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وتعمل "نستله" على خلق قيمة مشتركة قادرة على إحداث الفرق. وتهدف الشركة مع شركائها إلى:

· تمكين الأفراد لعيش حياة أكثر صحة وسعادة عبر تحسين منتجاتها بصورة مستمر

· بناء مجتمعات وسلاسل إمداد قوية، وتحسين سبل العيش في المجتمعات التي ترتبط بصورة مباشرة مع أنشطتها

· حماية كوكب الأرض للأجيال القادمة عبر تعزيز الاستدامة البيئي لعملياتها

· زيادة القيمة طويلة الأجل عبر تسريع وتيرة النمو، وتحسين الهوامش، وتخصيص الموارد ورأس المال بطريقة مدروسة

تتواجد "نستله" في أكثر من 186 دولة حول العالم، حيث تمتلك أكثر من 2000 علامة تجارية تتراوح بين الرموز العالمية إلى المفضلات المحلية. ويعود تاريخها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أكثر من 100 عام مع بيع أول منتج دقيق الحبوب للأطفال في مصر. وتدير "نستله" اليوم 25 مصنعًا للأغذية والمشروبات في 19 دولة في المنطقة، والتي توفر فرص عمل مباشرة لأكثر من 15000 شخص، بالإضافة إلى فرص عمل غير مباشرة لآلاف آخرين.

وتعتبر "نستله" أول شركة عالمية تعلن عن التزامات استشرافية تجاه المجتمع في المنطقة مع نشر تقرير "نستله في المجتمع - التأسيس لقيمة مشتركة" عام 2015 وفي آخر تحديث لنهج "التأسيس لقيمة مشتركة" على مستوى المنطقة، والذي يشمل فئات الأفراد والعائلات والمجتمعات والكوكب، قدمت الشركة تفاصيل محددة حول الإجراءات الملموسة التي تقوم بها في جميع أنحاء المنطقة.

تضم قائمة منتجات "نستله" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر من 60 منتجاً مبتكراً لمختلف الفئات: منتجات الحليب وغذاء الرضّع، والقهوة، ومبيضات القهوة، والحلويات والسكاكر، وعبوات المياه، وحبوب الفطور، ومنتجات الطهي، وهيلث ساينس، وطعام الحيوانات الأليفة وغيرها من المنتجات. وذلك تحت علامات تجارية متعددة ومن بينها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: نستله نيدو، ونستله سيريلاك، ونستله نان، وS-26، وبروجرس، ونسكافيه، ونسبريسو، وبونجورنو كافيه، وكوفي مايت، وكيت كات، وماجي، ونستله فيتنس، ونستله بيورلايف، وأوبتيفاست، وبورينا فريسكيز.

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نبذة عن الجناح السويسري

يتيح الجناح السويسري في إكسبو 2020 دبي فرصة فريدة لاستكشاف سويسريا. وهو يسلط الضوء على سويسرا كبلد ساحر الجمال ومركز رائد في مجال التكنولوجيا والابتكار عبر إظهار مدى تميز الجامعات السويسرية والمشاريع الناشئة والشركات، وكذلك إطلاق فعاليات مشتركة مع شركاء سويسريين.

تم تصميم المشروع المختار " انعكاسات” من قبل فريق المشروع السويسري OOS AG (الهندسة المعمارية) ، و"بلبرات بارتنر" (Bellprat Partner) (سينوغرافيا)، و"لورنس أوغستر" (Lorenz Eugster) (المناظر الطبيعية)؛ وتم بناؤه من قبل المقاول العام "إكسبوموبيليا".

ويدار الجناح السويسري في إكسبو 2020 دبي من قبل Presence Switzerland ، وهي وحدة تابعة لوزارة الخارجية الفيدرالية السويسرية؛ والمسؤولة عن الظهور السويسري دولياً، وتواجد سويسرا رسمياً في الفعاليات الدولية مثل معارض إكسبو.

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