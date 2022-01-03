الجناح كشف عن إنجازات مذهلة ونظّم استبياناً أكّد تميّزه كواحد من أكثر الوجهات إقبالاً خلال النصف الأول من إكسبو 2020 دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة- يحتفي الجناح التايلاندي، بعد ثلاثة أشهر حافلة بالمتعة والتشويق في قلب إكسبو 2020 دبي، بتسجيله علامة فارقة وترحيبه بأكثر من 700,000 ألف زائراً، ليصبح واحداً من أكثر أجنحة الدول إقبالاً على مستوى هذا الحدث العالمي الرائد.

وتصدّر الجناح قائمة أبرز أجنحة الدول في منطقة التنقل ورابع أفضل جناح على مستوى الحدث، مع نجاحه في اجتذاب 8,000 زائر يوميّاً، إذ يؤكّد هذا الإنجاز مدى روعة الفعاليات المذهلة، وعروض الأداء الحيّة النابضة، وتجارب الطعام التايلاندي الفاخرة، واحتفالات موسم الأعياد، والأجواء المريحة والغامرة التي يوفرها هذا الجناح، في إطار إكسبو 2020 دبي الرائد الذي شهد مشاركة 192 دولة.

وكشف استبيان لآراء الزوّار أجراه فريق الجناح مؤخراً بأن 98% منهم إما "أحبوه" أو "أحبوه للغاية"، و83% منهم حظوا فيه بالمتعة أكثر من أي جناح آخر. ويعتبر الجناح التايلاندي في إكسبو 2020 دبي أحد الأجنحة القليلة التي تفرّدت باستضافة عروض حيّة يوميّة، بما في ذلك "تاي فايتنج سبيريت"، و"تاي ريثم"، و"تاي ميراكل"، و"كراثونج ساي". وأضفت كل هذه المزايا الرائعة، في رأي 81% من الزوّار، تميّزاً "فائقاً" أو "جيداً" على هذه المساحة الجميلة والنابضة بالتنوّع مقارنةً مع الأجنحة الأخرى. وتصدّر الزوّار الإماراتيون والهنود والفليبينيون والروس والتايلانديون قائمة أبرز أربع جنسيات زارت الجناح التايلاندي، والذي شهد حضور العائلات والأصدقاء من مختلف دول العالم للاستمتاع بتجاربه المذهلة والاستثنائيّة.

وجلب برنامج الجناح الزاخر بالفعاليات المميّزة والتفاعليّة الكثير من المتعة لآلاف الزوّار منذ افتتاحه قبل ثلاثة أشهر، حيث شهدت ساحة الوصل عرضاً وموكباً احتفاليّاً مبهجاً بمناسبة اليوم الوطني التايلاندي، إلى جانب مهرجان "لوي كارثونج"، وأسبوع الغذاء والصحة التايلاندي الأصيل، فضلاً عن باقة من الفعاليات التعاونية مع أجنحة الدول الأخرى مثل أستراليا وبلجيكا. كما يزخر البرنامج بالعديد من الأنشطة الرائعة المرتقبة خلال الأشهر الثلاثة الباقية من إكسبو 2020 دبي، حيث يخبئ الجناح التايلاندي في جعبته الكثير من المتعة لزواره من الإمارات وجميع أنحاء العالم بما في ذلك أسبوع السعادة والابتكار، وأسبوع الطاقة والبيئة، ومهرجان السعادة، وأسبوع الابتسامة التايلانديّة.

وتواصل الأطباق الشهيّة بروائحها المميّزة، التي يقدّمها مطعم "ليتل بانكوك" في دبي تحت اسم نكهة الطعام التايلاندي، اجتذاب حشود الزوّار يوميّاً؛ كما نجحت الشخصيتان الكرتونيتان المحبّبتان، راك ومالي، في أن تصبحا سريعاً من بين أكثر الشخصيات الكرتونيّة المحبوبة والمفضّلة لالتقاط الصور معها على مستوى إكسبو 2020 دبي.

ونظراً للنجاح الفائق الذي حقّقه الجناح مع إعادة فتح تايلاند أمام السياح، يأمل فريق الجناح أن تساهم مشاركتهم في إكسبو 2020 دبي في تحفيز القطاع السياحي واجتذاب مزيد من الاستثمارات وبالتالي المساهمة في دعم تعافي الاقتصاد خلال مرحلة ما بعد أزمة كوفيد-19.

لمزيد من المعلومات حول الجناح التايلاندي، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.expo2020dubaithailand.com.

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