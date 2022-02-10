يمتلك البلد الواقع في أمريكا الجنوبية 3 من إجمالي عجائب الدنيا السبع وعجائب الطبيعة السبع الجديدة المختارة رسمياً

دبي: احتفل الجناح البرازيلي في "إكسبو 2020 دبي"، اليوم، بالإنجاز المتمثل باختيار البرازيل كبلد يحتضن ثلاث عجائب من عجائب الدنيا السبع وعجائب الطبيعة السبع– وهي شلالات إيغواسو وغابة الأمازون وتمثال المسيح المخلّص في مدينة ريو دي جانيرو، الذي تم تشييده في العام 1931.

وخلال حفل أُقيم في الجناح البرازيلي، منحت "نيو سفن وندرز" New7Wonders، المؤسسة المعنية بقيادة حملة التصويت لاختيار عجائب الدنيا السبع وعجائب الطبيعية السبع الجديدة كل عام في مختلف أنحاء العالم، الجناح البرازيلي علامات خاصة بالعجائب التي تحتضنها البرازيل، كجزء من الاحتفاء بالبلدان المدرجة في القائمة الجديدة للمعالم الشهيرة والمشاركة في "إكسبو 2020 دبي".

وجاء اختيار عجائب الدنيا السبع وعجائب الطبيعة السبع الجديدة في أعقاب عملية تصويت طويلة شارك بها أكثر من 600 مليون شخص حول العالم.

وقال "إلياس مارتنز فيلهو"، المفوض العام للجناح البرازيلي في "إكسبو 2020 دبي": "نحن فخورن للغاية باستضافة مؤسسة "نيور سفن وندرز" في جناحنا والاحتفاء بهذا الأنجاز المتمثل باحتضان البرازيل لثلاث عجائب _ وهي شلالات إيغواسو وغابة الأمازون وتمثال المسيح المخلّص الذي شُيّد في العام 1931 - من إجمالي عجائب الدنيا السبع وعجائب الطبيعة السبع الجديدة المختارة رسمياً".

وبدوره، قال "برنارد ويبر"، رئيس ومؤسس "نيو سفن وندرز": "يتمثل هدفنا بتحفيز الناس على الاحتفال بالعجائب السبع المختارة رسمياً وحث الشعوب على التواصل وطرح آرائهم حول هذه العجائب، من خلال المشاركة النشطة والفعالة للحفاظ على تراثنا العالمي والاحتفاء بالتنوع الثقافي والطبيعي على كوكبنا. ويسهم الكشف عن علامات العجائب هذه، في إكسبو 2020 دبي الذي يجمع عدداً كبيراً من الأمم تحت سقف واحد، في ربط المعرض الدولي بشكل مباشر مع كافة العجائب في شتى أنحاء العالم".

وأضاف: "يعتبر معرض "إكسبو 2020 دبي" منصة عالمية مثالية للتوعية بأهداف مبادرة مؤسسة "نيو سفن وندرز" الرامية إلى التعريف بالعجائب السبع المختارة والاحتفال بها، مع تسليط الضوء على الذاكرة العالمية بطريقة إيجابية محفزة، وإبراز دور الأفراد في الاحتفال بالتراث العالمي والتفكير فيما يمكن للشعوب فعله لضمان الحفاظ على ظهور العالم بصورة رائعة. وليس هناك منصة أفضل لنشر هذه الرسالة من إكسبو 2020 دبي"، مؤكداً أن "إكسبو 2020 دبي" يسهم في تعزيز الصورة الذهنية للعجائب المختارة لدى شعوب العالم ورفع شأنها والتعريف بها أمام جمهور عالمي".

وقال "شون باول دي لا فوينتي"، مدير في مؤسسة "نيو سفن وندرز": "تنفرد البرازيل بكونها بلد يمتلك ثلاث عجائب تتشاركها مع البلدان المجاورة لها وهي تمثال المسيح المخلّص في ريو، وشلالات إيغواسو التي تتشاركها مع الأرجنتين وغابة الأمازون التي تتشاركها مع ثمانية بلدان. ويسعدنا تسليط الضوء على مكانة البرازيل كوجهة لمعالم شهيرة في حدث تاريخي مثل معرض إكسبو 2020 دبي، بما يتيح المجال أمام جميع زوار المعرض للتعرّف بدقة إلى روعة هذه البلاد الواقعة في أمريكا الجنوبية".

وتبنّى برنارد ويبر، وهو مواطن كندي من أصل سويسري، مبادرة عجائب الدنيا السبع عام 2000 بهدف مناشدة شعوب العالم لاختيار سبع عجائب جديدة تحل محل عجائب اليونان السبع القديمة، حيث ساعد نمو استخدام الإنترنت وانتشار الهواتف المحمولة في تنظيم حملة تصويت عالمية لأول مرة في تاريخ البشرية، حيث وصل عدد المشاركين في هذه العملية الديمقراطية إلى أكثر من 600 مليون فرد.



وتتمثل عجائب الدنيا السبع الجديدة في: مدينة البتراء في الأردن، مستوطنة ماتشو بيتشو الجبلية في دولة البيرو، سور الصين العظيم في جمهورية الصين الشعبية، مدينة تشيتشن اتزا في المكسيك، تمثال المسيح الفادي في البرازيل، مدرج الكولسيوم في إيطاليا وتاج محل في الهند. وتتمثل عجائب الطبيعة السبع الجديدة في: شلالات إجوازو في الأرجنتين والبرازيل، خليج ها لونج في فيتنام، جزيرة كومودو في إندونيسيا، نهر بورتو برنسيسا الجوفي في الفلبين، جبل تيبل في جنوب إفريقيا، نهر الأمازون في دولة البيرو وكولومبيا وفنزويلا وغيانا وغويانا وسورينام والإكوادور وبوليفيا والبرازيل، وجزيرة جيجو في كوريا الجنوبية.

وتعتبر علامات العجائب التي تمنحها مؤسسة "نيو سفن وندرز" جزءاً من استراتيجيتها العالمية لدعم التوعية بعجائب الدنيا السبع وعجائب الطبيعة السبع المختارة رسمياً وتعزيز أهميتها.

#بياناتحكومية

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نُبذة عن الجناح البرازيلي في «إكسبو 2020 دبي»:

سيكون الجناح البرازيلي جزءا من هذا المحور الموضوعي الأخير، الذي يعيد التأكيد على أهمية التنوع الحيوي، ثقافة الحفاظ على البيئة، التنافسية استنادا إلى الاستدامة وصورة التعددية الثقافية المعروفة عن البرازيل.

يُمثل «اكسبو 2020 دبي» لحظة متميزة في الترويج للتنوع البرازيلي وفرصة لعرض خصائصه المُتفردة على العالم. ويرتبط الحدث بجهود (أبيكس- برازيل) في الترويج التجاري للمشروعات الزراعية، التقنيات المُبتَكَرَة، بالإضافة إلى ترسيخ صورة جذابة اقتصادياً للدولة كوجهة طبيعية للاستثمارات الأجنبية. وسيساهم الحدث أيضاً في تعزيز التعددية الإقليمية والعرقية بالبرازيل، تسليط الضوء على تنوع وثراء المطبخ البرازيلي، وابراز تنوع العرقيات التي هاجرت إلى البرازيل.

وتتولى (أبيكس- برازيل) المسؤولية عن بناء الجناح وتنظيم مُشاركة البرازيل في «اكسبو 2020 دبي». ومن الجدير بالذكر أن (أبيكس- برازيل) تولت أيضا تنظيم المُشاركة البرازيلة في كلٍ من «اكسبو 2015 ميلانو» و«اكسبو 2010 شنغهاي».

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