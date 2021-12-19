تحت رعاية وحضور رئيس الجامعة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم ، رئيس هيئة دبي للطيران المدني ، والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة الإمارات ، احتفلت الجامعة البريطانية في دبي بتخريج الفوجين الخامس عشر والسادس عشر من خريجيها من حملة درجة الدكتوراه والماجستير في حديقة زعبيل في دبي. وحضر الحفل سعادة السيد سيمون بيني ، القنصل العام في السفارة البريطانية في دبي ، وأعضاء مجلس أمناء الجامعة ، وموظفي الجامعة ، وأهل وأصدقاء الخريجين.

لأسباب تتعلق بجائحة الكوفيد-19 لم تتمكن الجامعة البريطانية في دبي من إقامة حفل في عام 2020 ، لذلك تخرج هذا العام أكثر من 350 طالب دراسات عليا ، حيث حضر 200 خريج منهم الحفل بما في ذلك 57 على مستوى الدكتوراه.ورحب مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الله الشامسي بالخريجين وأهاليهم وضيوفهم. وقال: "يأتي هذا التخرج في عام مميز للغاية بالنسبة لنا جميعاً حيث نحتفل بالذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة. وبهذه المناسبة نتذكر ونقدر الجهود التي بذلها قادتنا المؤسسون ، وهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله ، وسمو المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم رحمه الله ، إلى جانب حكام كل الإمارات الذين جعلوا حلم الاتحاد حقيقة.كما يشرفني نيابة عن الجامعة البريطانية في دبي أن أهنئ صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء ، وحاكم دبي ، وجميع أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى بهذه المناسبة التاريخية ". وأضاف: "لقد مر علينا عامان صعبان ، ومع ذلك فقد بذل طلابنا الجهد الإضافي اللازم لتلبية جميع متطلبات دراستهم. تهانينا - يجب أن تفخروا بأنفسكم وبالمهارات التي طورتموها والمعرفة التي اكتسبتموها. نحن فخورون جدا بكم."وتحدثت الدكتور خولة الشحي خريجة دكتوراه في التربية وعبدالله الصوري الزعابي خريج ماجستير التربية نيابة عن الخريجين. وشكرت الدكتور الشحي الجامعة قائلة: "لقد لعبت الجامعة دورًا مهماً في تشكيل الوعي لدينا وتشجيعنا دائماً. الكلمات لا تكفي للتعبير عن تقديرنا ولكن تقبلوا هذا الشكر من قلوبنا. عندما دخلنا إلى هنا كطلاب بخلفيات مختلفة والتقينا جميعاً بأصدقاء جاءوا من مناطق مختلفة من العالم ؛ لكننا نخرج اليوم كخريجين فخورين من نفس الجامعة يجمعنا حلم مشترك وهدف وهو أن نكون ناجحين ". تساهم الجامعة البريطانية في دبي في نظام التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تطوير قدرات بحثية متطورة في التخصصات الرئيسية ، وتقدم أعلى مستوى تنافسي دولي للتعليم المبني على الأبحاث كما وتلعب دورًا رائدًا في تحفيز الاقتصاد القائم على المعرفة في المنطقة وخارجها.

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نبذة عن الجامعة البريطانية في دبي

تأسست الجامعة البريطانية في دبي في عام 2003 بموجب قانون حكومي. وهي جامعة رائدة في الشرق الأوسط في مجال بحوث الدراسات العليا وتقدم مستوى عالي من التعليم، التدريب والبحوث. كما أنها توفر بيئة ومصدر مهم لكل من المهنيين الشباب، الأكاديميين المتميزين مدراء الشركات والقادة الطموحين من مختلف المجالات.

الجامعة البريطانية في دبي هي جامعة محلية بامتياز مرخصة من قبل وزارة التربية -شؤون التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة ومعترف بها عالميا بمستوى التعليم العالي النوعية الذي يتساوى مع المعايير البريطانية بفضل ارتباطها بجامعات بريطانية منها جامعة أدنبرة، جامعة مانشيستر، جامعة غلاسكو.

تطرح الجامعة برامج الدكتوراة والماجستير في مجالات التربية والإدارة والمالية والهندسة والقانون وتقنية المعلومات. كما تطرح الجامعة برامج لدرجة البكالوريوس في مجالات الإدارة والهندسة وعلوم الحاسوب ومن ضمنها أول برنامج للذكاء الإصطناعي.

الجامعة البريطانية في دبي هي جامعة غير ربحية وقد استقطبت خبراء أكاديميين لأجل تطوير برامج مخصصة للمنطقة والتي تختبر وتمد حدود المعرفة الاستيعاب والبحث.

المؤسسين للجامعة هم: مؤسسة آل مكتوم. سلطة دبي للتطوير والاستثمار ، رولز رويس، المجموعة البريطانية للأعمال وبنك دبي الوطني. يترأس مجلس الجامعة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم.

الجامعة البريطانية في دبي تعمل بالتعاون مع منظمات ومعاهد رائدة مثل مؤسسة صندوق المعرفة ,والتي تعتبر شريك مساهم رئيس وكذلك اتكنز، وزارة التعليم، والهيئات الحكومية، وهيئات التطوير الأكاديمي والعملي في القطاعين العام والخاص في الإمارات العربية المتحدة.

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