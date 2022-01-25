الموظفون (المهملون) داخل المؤسسات والذين لديهم وصول للبيانات هم السبب الرئيسي وراء حدوث 56% من الهجمات السيبرانية في حين تضاعفت سرقات أوراق الاعتماد تقريبًا وهي الأكثر تكلفة لاستعادتها، بمعدل ​​يزيد عن 800,000 دولار لكل قرصنة إلكترونية

دبي، 25 يناير 2022: أصدرت شركة بروف بوينت، الشركة الرائدة في مجال الأمن السيبراني والامتثال، اليوم؛ تقريرها العالمي عن تكلفة التهديدات السيبرانية للبيانات الداخلية التي تعصف بالمؤسسات والشركات لعام 2022 لتحديد التكاليف والاتجاهات المرتبطة بالموظفين المهملين داخل المؤسسات الذين لديهم وصول للبيانات ويتعرضون لمخاطر الهجمات السيبرانية والبرمجيات الخبيثة. وقد كشف التقرير عن أن المؤسسات المتضررة أنفقت ما يقدر بـ 15.4 مليون دولار سنويًا لتسوية التهديدات، حيث استغرق الأمر 85 يومًا لاحتواء الهجمات.

هذا وتُصدر الشركة تقريرها العالمي، الذي يتم إجراؤه بشكل مستقل من قبل معهد بونيمون،كل عامين؛ واستطلع التقرير في نسخته الرابعة آراء ووجهات أكثر من 1000 من موظفي أمن تكنولوجيا المعلومات في أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ. وقد شهدت كل منظمة مدرجة في الدراسة حدثًا ماديًا واحدًا أو أكثر تسبب فيه أحد الموظفين من الذين لديهم الوصول إلى البيانات. وفقاً للتقرير؛ زاد عدد وتكاليف الهجمات على البيانات الداخلية بشكل كبير عبر جميع فئات وأنواع التهديدات الداخلية الثلاث على مدار العامين الماضيين، بما في ذلك: الموظفين المهملون / أصحاب العقود، قراصنة الإنترنت والبرمجيات الخبيثة، وسرقة البيانات الاعتمادية التي ينفذها مجرمو الأنترنت.

بدوره، قال ريان كالمبر، نائب الرئيس التنفيذي لاستراتيجية الأمن السيبراني لدى بروف بوينت: " مما لا شك فيه أن العمل عن بعد ونظام العمل الهجين الذي استمر لأشهر عديدة أدى إلى ما يسمى بـ"الاستقالة الكبرى"، قد ساهم في زيادة مخاطر التهديد والهجمات السيبرانية داخل الشركات، حيث يغادر الموظفون مقار الشركات ويأخذون البيانات معهم. إن الموظفين الذين يمكنهم الوصول إلى البيانات في أي مؤسسة؛ بما في ذلك الموظفين والمتعاقدين والأطراف الخارجية، يعدون أحد أهم العوامل الذي يستغلها قراصنة الإنترنت لشن هجماتهم السيبرانية؛ نظرًا لإمكانية وصولهم عن بعد إلى الأنظمة والبيانات والبنية التحتية الهامة. ومع وجود الموظفين في أماكن جديدة الآن، فإننا نوصي باستخدام دفاعات متعددة الطبقات، بما في ذلك حلول مخصصة لإدارة التهديدات من الداخل وتدريب مكثف على الوعي الأمني​، لتوفير أفضل حماية ضد هذه الأنواع من المخاطر. "

من جانبه، قال إميل أبو صالح، المدير الإقليمي لدى بروف بوينت في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "يكشف التقرير في نسخته الرابعة للعام 2022 عن أن الشركات في الشرق الأوسط وأفريقيا تعرضت لأكبر عدد من التهديدات السيبرانية على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، وهي الأكثر عرضة لسرقة بيانات الاعتماد. لذلك يجب على المؤسسات في المنطقة أن تظل في حالة تأهب وأن تعزز من نشر ثقافة أمنية قوية بين موظفيها من خلال التدريب الفعال والمستمر حول نهج الأمن السيبراني المرتكز على الأفراد".

وأدناه أبرز نتائج التقرير:

أنفقت الشركات المتأثرة بالتهديدات 15.4 مليون دولار أمريكي سنويًا في المتوسط- بزيادة قدرها 34 % عن 11.45 مليون دولار أمريكي في العام 2020.

زادت نسبة الهجمات السيبرانية بنسبة كبيرة بلغت 44 % في عامين فقط؛ كما ارتفع معدل تكرار الهجمات لكل شركة، حيث شهدت 67% من الشركات ما بين 21 وأكثر من 40 هجمة سنويًا ، أي نسبة 60 % في العام 2020 .

يعد الموظفون المهملون والذين لديهم وصول للبيانات سبباً رئيسياً لأكثر الهجمات الإلكترونية؛ حيث أن 56% من التهديد الداخلي المبلغ عنها كانت نتيجة إهمال موظف أو متعاقد، وهذا قد كبد الشركات ​​ 484,931 دولار في كل هجمة في المتوسط. قد يكون هذا نتيجة لمجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك عدم ضمان تأمين أجهزتهم، أو عدم اتباع سياسة أمان الشركة، أو نسيان التصحيح والترقية .

كانت البرمجيات الخبيثة أو قراصنة الانترنت وراء 1 من كل 4 هجمة إلكترونية (26%) ، حيث تكلف ​​كل حادث 648,062 دولارًا أمريكيًا في المتوسط. وقد سهل هذه الهجمات الموظفون أو أفراد مصرح لهم باستخدام الوصول إلى البيانات الخاصة من خلال الدخول إلى أنشطة ضارة أو غير أخلاقية أو غير قانونية. ونظراً ملنح الموظفين بشكل متزايد إمكانية الوصول إلى مزيد من المعلومات لتعزيز الإنتاجية في القوى العاملة من أي مكان في الوقت الحاضر، فمن الصعب اكتشاف البرمجيات الخبيثة من الداخل أكثر من اكتشاف الهجمات أو القرصنة الخارجية.

تضاعفت حوادث سرقة بيانات الاعتماد تقريبًا منذ الدراسة الأخيرة؛ مما كلف الشركات حوالى ​​804,997 دولارًا أمريكيًا لكل حادث في المتوسط؛ ولذلك، تعد سرقة بيانات الاعتماد هي الأكثر تكلفة لاستعادتها؛ حيث يعمد القراصنة إلى سرقة بيانات اعتماد المستخدمين التي ستمنحهم إمكانية الوصول إلى البيانات والمعلومات الهامة. ما مجموعه 1,247 حادثة (أو 18 ?) تضمنت سرقة أوراق الاعتماد من جانب قراصنة الإنترنت.

زيادة الوقت اللازم لاحتواء حادثة من الداخل مقارنة بنتائج آخر دراسة. ويستغرق احتواء هجمة من الداخل ما يقرب من ثلاثة أشهر (85 يومًا) في حين كانت تستغرق 77 يومًا كما ورد في الدراسة السابقة. وإن الحوادث التي استغرقت أكثر من 90 يومًا لاحتوائها تكلف الشركات 17.19 مليون دولار على أساس سنوي ، في حين أن الحوادث التي استمرت أقل من 30 يومًا تكلف ما متوسطه 11.23 مليون دولار.

إن الخدمات المالية والخدمات الاحترافية لديها أعلى متوسط ​​تكاليف نشاط ما؛ حيث يقدر حجم ​​تكلفة النشاط للخدمات المالية 21.25 مليون دولار والخدمات المهنية 18.65 مليون دولار في المتوسط. تمثل الشركات الخدمية مجموعة واسعة من الشركات بما في ذلك شركات المحاسبة والاستشارات والخدمات المهنية.

يؤثر الحجم المؤسساتي على تكلفة لكل هجمة؛ وإن تكلفة الحوادث تختلف حسب حجم المؤسسة. أنفقت الشركات الكبيرة التي يزيد عدد موظفيها عن 75000 ما يقدر بـ 22.68 مليون دولار في المتوسط على مدار العام الماضي لحل الحوادث المتعلقة بخرق البيانات (الموظفين الذين لديهم وصول إلى البيانات). ومن أجل التعامل مع عواقب لكل حادثة من الداخل، أنفقت الشركات الأصغر حجمًا التي يقل عدد موظفيها عن 500 مايقدر ب 8.13 مليون دولار في المتوسط.

تنفق شركات أمريكا الشمالية أكثر من متوسط ​​التكلفة على الأنشطة التي تتعامل مع اختراق أمن البيانات. ويبلغ إجمالي متوسط ​​تكلفة الأنشطة لحل الاختراقات 15.4 مليون دولار على مدى 12 شهرًا. شهدت الشركات في أمريكا الشمالية أعلى تكلفة إجمالية بلغت 17.53 مليون دولار. وسجلت الشركات الأوروبية ثاني أعلى تكلفة بقيمة 15.44 مليون دولار.

خمسة علامات تدل على أن مؤسستك معرضة لخطر الهجمات السيبرانية

لم يتم تدريب الموظفين على فهم وتطبيق القوانين أو التفويضات أو المتطلبات المؤسساتية المتعلقة بعملهم والتي تؤثر على أمن الشركات بشكل كامل.

الموظفون غير مدركين للخطوات التي يجب عليهم اتخاذها للتأكد من أن الأجهزة التي يستخدمونها - سواء ملكاً للشركة أو ملك خاص - مؤمنة في جميع الأوقات.

يرسل الموظفون بيانات شديدة السرية إلى موقع غير آمن في السحابة، مما يعرض المؤسسة للمخاطر.

يخالف الموظفون السياسات الأمنية لمؤسستك لتسهيل المهام.

يعرض الموظفون مؤسستك للمخاطر إذا لم يحتفظوا بالأجهزة والخدمات مُصححة ومُحدثة وفقاً لأحدث الإصدارات.

من جانبه؛ صرح الدكتور لاري بونيمون، رئيس ومؤسس معهد بونيمون قائلاً: "تسير التهديدات الداخلية في اتجاه تصاعدي، سواء من حيث التكرار أو تكلفة التسويات. ومع ذلك، فإننا نشهد زيادة خطر اختراق أمن بيانات الشركة - مع وصول المزيد من المستخدمين إلى بيانات الأعمال من خارج حدود المكتب. وهذا يمكن أن يؤدي ذلك إلى تشويش قدرة الفريق الأمني ​​على تحديد الموظفين ذوي النوايا الحسنة والتمييز بينهم وبين الذين يعتزمون سرقة بيانات العمل الهامة ".

لتنزيل التقرير العالمي لتكلفة التهديدات الداخلية لعام 2022 ، يرجى الضغط على الرابط التالي:

https://www.proofpoint.com/us/resources/threat-reports/cost-of-insider-threats

لتنزيل الرسم البياني للتقرير ( الإنفوجرافيك) ، يرجى زيارة:

https://www.proofpoint.com/us/resources/infographics/ponemon-cost-of-insider-threats-report

للتسجيل في الندوة الافتراضية الخاصة بنا بعنوان" التهديدات الداخلية آخذة في الارتفاع: وهي عبارة عن مناقشة مباشرة مع معهد بونيمون" ، يرجى الضغط على الرابط التالي:

: https://www.proofpoint.com/us/resources/webinars/insider-threats-are-rise-live-discussion-ponemon-institute

المنهجية

استطلع التقرير شركات في أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، مستهدفاً عدد موظفين عالميين من 500 إلى أكثر من 75,000 خلال فترة شهرين انتهت في سبتمبر 2021. وفي نسخة هذا العام، أجرينا مقابلات مع 1,004 من موظفي أمن المعلومات عبر 278 مؤسسة شهدت هجمات شديدة أو هجمة واحدة تسبب بها أحد الموظفين داخل المؤسسة. حيث رصد التقرير 6,803 حادث.

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