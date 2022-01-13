بالشراكة بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وإريكسون

جلسة حوارية في إكسبو 2020 دبي حول "رواد الصناعة" والتقنيات الرقمية لتعزيز القدرة التنافسية الصناعية وخفض التكاليف ورفع الكفاءة والجودة

ضمن نطاق التعاون المشترك عبر "شبكة رواد الصناعة 4.0"، نظمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وشركة إريكسون، المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز (NASDAQ:ERIC) جلسة حوارية وورشة عمل مشتركة حول الثورة الصناعة الرابعة، ضمن الجناح السويدي في معرض إكسبو 2020 دبي. وتناولت الفعالية أبرز العوامل المحفزة للتحول الرقمي في المنطقة والدور المهم للتكنولوجيا في إدخال التقنيات الرقمية على مختلف الصناعات في البلاد.

وشاركت في الجلسة معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب معالي توماس إنيروث وزير البنية التحتية في السويد، وفادي فرعون رئيس شركة إريكسون في الشرق الأوسط وأفريقيا. وتمحورت النقاشات حول المبادرات الاستراتيجية لدولة الإمارات مثل "مشروع 300 مليار" و"المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050". وتحدثت معالي سارة الأميري عن السياسات المتبعة حاليا لبلوغ تلك الأهداف الطموحة. بينما تطرق معالي توماس إنيروث إلى تأثير التقنيات الرقمية على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعلى البنية التحتية للنقل في البلاد، مشيرا إلى العوامل الرئيسية التي تحفز بناء قطاع نقل أكثر استدامة ورقمية.

وقالت معالي سارة الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة: "تعتبر تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ضرورية للغاية في بناء قطاع صناعي حديث متوافق مع أعلى المعايير العالمية. وقد قامت شركات عدة من مختلف القطاعات بتحويل أعمالها عبر استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وغيرها من التقنيات الرقمية. وتضم "شبكة رواد الصناعة 4.0" ضمن عضويتها 12 من الشركات المحلية والدولية الرائدة في مجال تطوير وتعزيز استخدام التقنيات المتقدمة، والتي ستعرض الاستخدامات الناجحة لتقنيات الجيل الرابع في الصناعة، وتقدم المشورة حول كيفية دمجها في الأعمال. ففي وقت يدخل فيه عالمنا حقبة جديدة من التحول الرقمي المدفوع بالثورة الصناعية الرابعة، يشكل التعاون مع رواد الصناعة مثل إريكسون خطوة بالغة الأهمية لتسريع انتشار تقنيات الثورة الصناعة الرابعة في دولة الإمارات".

من جانبه قال معالي توماس إنيروث وزير البنية التحتية في السويد: "نجحت السويد في بناء مكانة رائدة عالميًا في مجال مكافحة تغير المناخ، مستفيدة من الالتزام القوي لشركات القطاع الخاص بتعزيز التحول الرقمي والابتكار في المشاريع الخضراء والتعاون البناء بين الصناعات المختلفة وعالم السياسة. وأعتقد بأنه يمكننا الحد من الانبعاثات وخلق فرص عمل جديدة على مستوى العالم من خلال نشر الأمثلة الإيجابية وتصدير الابتكارات الخضراء".

وصرّح فادي فرعون، رئيس شركة إريكسون في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "تتمثل رؤية إريكسون في بناء عالم تساهم فيه الاتصالات غير المحدودة في تحسين حياة الناس وإعادة تعريف الأعمال وبناء مستقبل مستدام. ونتطلع لتحويل هذه الرؤية إلى واقع من خلال تحقيق إنجازات جديدة في عالم الاتصال سواء هنا في الإمارات أو عالميًا. ونحن نتطلع لمواصلة هذه الرحلة وتوطيد أواصر التعاون مع عملائنا وشركائنا في الصناعة من أجل تحقيق أهداف الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات، واستغلال قوة التقنيات الجديدة كشبكات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء والسحابة لإحداث تغييرات إيجابية في مختلف القطاعات، وتمهيد الطريق أمام بناء مستقبل مستدام ومتصل وأكثر ذكاء لدولة الإمارات".

وأعقب الجلسة الحوارية ورشة عمل بإشراف خبراء إريكسون من المنطقة والعالم، حيث تم إلقاء الضوء على النتائج العالمية للنضوج الرقمي للمؤسسات، إلى جانب تقديم شرح مستفيض حول شبكات الجيل الخامس من إريكسون وعمليات التصنيع المعززة بتقنية الجيل الخامس في دولة الإمارات.

#بياناتحكومية

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عن إريكسون

تمكن اريكسون مزودي خدمات الاتصالات من الاستفادة القصوى والحصول على القيمة الكاملة التي توفرها تقنيات الاتصالات. وتم تصميم محفظة الشركة من الخدمات والحلول عبر قطاعات الشبكات والخدمات الرقمية والخدمات المدارة والأعمال الناشئة لجعل عمليات العملاء أكثر كفاءة، وتعزيز تحولهم الرقمي وتمكينهم من خلق مصادر إيرادات جديدة. وساهمت استثمارات إريكسون في مجال الابتكار بتوفير العديد من الإيجابيات في مجال خدمات الاتصال والنطاق العريض والهاتف المتحرك لمليارات الأشخاص حول العالم. تدرج أسهم شركة إريكسون في بورصة ناسداك ستوكهولم وناسداك نيويورك www.ericsson.com

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