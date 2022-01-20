الظهران، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة "التركي القابضة" عن التزامها بالمشاركة في منتدى ومعرض "اكتفاء" لعام 2022 بصفتها راعياً ماسياً. ويُعدّ المنتدى، الذي سينعقد في الفترة ما بين 24-26 يناير 2022 في مركز معارض الظهران، مبادرة لتوطين المحتوى والتي تعنى بإجمالي القيمة المضافة في المملكة أطلقتها شركة "أرامكو السعودية" لتعزيز الاستثمار وخلق فرص عمل والبحث والتطوير وتنمية سلسلة الإمداد المحلية في المملكة. وتُبدي شركة "التركي القابضة" بصفتها راعياً ماسياً، أعلى مستويات الالتزام بأهداف "اكتفاء" بما يتماشى مع مبادرة توطين القيمة في المملكة في إطار رؤية السعودية 2030 الطموحة.

وفي سياق تعليقه على مشاركة شركة "التركي" في المنتدى، قال الأستاذ رامي التركي، الرئيس التنفيذي في شركة "التركي القابضة": "بصفتنا مستثمراً رئيسياً وشريكاً مفضلاً لتأسيس أعمال مستدامة في المملكة العربية السعودية، نحرص على دعم مبادرات توطين القيمة و وتعزيز سلاسل الامداد التي تحقق فوائد ملموسة طويلة الأمد مثل توفير وظائف نوعية لعدد متزايد من المواطنين والابتكار وتنويع الصناعات وزيادة القدرة التنافسية العالمية للمملكة".

وصُممت مبادرة "اكتفاء" لتشجيع ومكافأة استخدام المحتوى المحلي ودفع عجلة خلق القيمة المحلية من خلال التعاون مع الموردين لتحقيق المنافع المشتركة. وتمنح المبادرة الدعم والشفافية لإيجاد بيئة عمل متكافئة للموردين المحليين والعالميين لشركة "أرامكو السعودية".

وتابع الأستاذ رامي قائلاً: "نحن على يقين أن توطين القيمة يمثّل أحد ركائز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، ونُعرب عن فخرنا بتعزيز نتائج ’ اكتفاء‘ عبر مجموعة أعمالنا لخلق قيمة مضافة كل يوم وتحقيق أكبر قدر من النمو المستدام على المدى البعيد.

وأشار الأستاذ رامي التركي إلى أن شركة "التركي القابضة" تعزز استثماراتها في توطين التكنولوجيا والمعرفة لبناء القدرة التنافسية ودفع عجلة الابتكار وخلق الفرص في قطاع التصنيع السعودي. وإلى جانب اكتساب القدرات التقنية وتعزيز التحول الرقمي، حيث تركز الشركة بشكل خاص على الاستثمار في تنمية رأس المال البشري لتحقيق أهدافها الطموحة.

#بياناتشركات

-انتهى-

للاتصال

أنس الجريفاني

مدير عام التواصل المؤسسي والاستدامة والشراكات الاستراتيجية

البريد الإلكتروني: anas.aljuraifani@alturkiholding.com

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022