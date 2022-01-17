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بلغت التداولات العقارية في البحرين 2.8 مليار دولار في 2021 مقارنة بقرابة 1.9 مليار دولار في 2020.
المنامة: شهدت التداولات العقارية في البحرين زيادة بنسبة 46% في عام 2021 لتصل إلى 2.8 مليار دولار أمريكي (1,046,162,080 دينار بحريني) مقارنة بقرابة 1.9 مليار دولار (717,436,872 دينار بحريني) في عام 2020، وذلك بحسب بيانات صادرة عن جهاز المساحة والتسجيل العقاري في البحرين. وبلغت عدد معاملات البيع العقاري 26,136 معاملة خلال 2021، بزيادة قدرها 35% مقارنة بـ 19,405 معاملة عقارية في 2020.
ويتزامن هذا النمو مع العديد من التطورات في البحرين، بما في ذلك خطة التعافي الاقتصادي التي أعلنت عنها البحرين مؤخرًا. وتهدف الخطة إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي وترتكز على خمس أولويات، بما في ذلك إطلاق مشاريع استراتيجية تزيد قيمتها على 30 مليار دولار أمريكي في مختلف القطاعات، بما في ذلك البنية التحتية، والصناعة، والإسكان، والسياحة، والرعاية الصحية.
ويتضمن الجزء الاسكاني من الخطة برنامج "شراكة"، الذي يسمح للمطورين في القطاع الخاص بتقديم عطاءات للحصول على عقود الأراضي الحكومية، تماشياً مع التزام الحكومة بتعزيز شراكتها مع القطاع الخاص وتوفير وحدات سكنية عالية الجودة للمواطنين. ومن المقرر أن يتوسع البرنامج خلال السنوات القادمة ليشمل أكثر من 16 ألف وحدة سكنية.
ويعد القطاع العقاري في البحرين منذ فترة طويلة وجهة للاستثمارات، حيث تقدم البحرين سوقًا متعدد الأبعاد يلبي الطلب العقاري المتزايد في المملكة. ومع تزايد الطلب العقاري، تقدم البحرين فرص استثمارية في القطاع العقاري السكني، وقطاع التجزئة، والسياحية.
#بياناتشركات
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نبذة عن مجلس التنمية الاقتصادية – البحرين
مجلس التنمية الاقتصادية - البحرين هيئة مسؤولة عن جذب الاستثمارات إلى البحرين، ودعم المبادرات التي من شأنها تعزيز بيئة الاستثمار في المملكة.
ويحرص المجلس على جعل البحرين بيئة استثمار جاذبة، من خلال العمل جنباً إلى جنب مع الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين لتسليط الضوء على دعائم الاقتصاد في المملكة وتحديد الفرص الاستثمارية لتنميتها.
ويركز مجلس التنمية الاقتصادية على عدد من القطاعات الاقتصادية التي تستفيد من المزايا التنافسية للمملكة وتوفر فرصاً استثمارية مهمة وهي قطاعات الخدمات المالية، والصناعة التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات اللوجستية وخدمات النقل، والسياحة.
ويتسم قطاع الخدمات المالية في المملكة بالقوة والحيوية حيث يعمل مجلس التنمية الاقتصادية على دعم نمو القطاع وعدد من القطاعات الفرعية الرئيسية ومن بينها التمويل الإسلامي.
لمزيد من المعلومات حول مجلس التنمية الاقتصادية - البحرين، يرجى زيارة الموقع الالكتروني www.bahrainedb.com، ولمعرفة المزيد من المعلومات حول البحرين يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.bahrain.com.
© Press Release 2022
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