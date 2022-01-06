72% من المشاركين في الاستبيان يرون أن التحول الرقمي يمثل مفتاح النجاح ويتوقعون تحقيق عائدات على الاستثمار خلال عام أو عامين

76% من المشاركين يؤكدون عدم استخدام تطبيقات الشركات الحالية على النحو المناسب

الإمارات العربية المتحدة : أعلنت ريميني ستريت، المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز RMNI والشركة الرائدة في توفير خدمات الدعم الخارجي لمنتجات برامج أوراكل وساب والشريكة لمنصة سيلز فورس، اليوم عن نتائج الاستبيان الذي أجرته لمعرفة آراء المشترين حول عادات الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2022. وأظهر استبيان المزود العالمي لمنتجات وخدمات برامج المؤسسات أن 72% من الرؤساء التنفيذيين لشؤون المعلومات والرؤساء التنفيذيين لشؤون التكنولوجيا يرون في الاستثمار في مجال التحول الرقمي يعتبر المفتاح الأهم لنجاحهم، ويتوقع 52% منهم أن تشهد عملية التحول تحقيق عائد على الاستثمار خلال عام إلى عامين، ما يؤكد الحاجة الملحة للتغيير. وأكد 76% من المشاركين في الاستبيان أن ما يصل إلى 50% من التطبيقات البرمجية المرخصة في شركاتهم لا يتم استخدامها، في إشارةٍ إلى وجود مجالٍ كبير لتحسين تطبيقات الأعمال الحالية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت إيمانويل هوز، نائب رئيس المجموعة والمدير العام للعمليات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ريميني ستريت: "تُظهر النتائج في منطقة الخليج تشابهاً كبيراً مع نتائج استبيان عالمي أجريناه في عام 2020 مع رؤساء تنفيذيين للشؤون المالية أكّدوا أيضاً على أهمية الاستثمار في مجالات التحول الرقمي كأحد العوامل الضامنة لتحقيق النجاح. وهنا يبرز السؤال الرئيسي الذي يواجه الرؤساء التنفيذيين لشؤون المعلومات والتكنولوجيا في دول مجلس التعاون الخليجي حول أفضل الطرق لتحقيق هذا التطور، إذ يشير الاستبيان إلى وجود شكوك حول الحلول السحابية وقدرتها على توفير عملية تحول سلسة. ويشير تقريرنا إلى وجود فرصٍ لتحسين التطبيقات الحالية وإنشاء شبكات طرفية مبتكرة، ما يتيح لنا مساعدة العملاء من خلال توحيد الجهود وتقديم الدعم الذي يمكّنهم من التركيز على تحقيق التغيير".

أهمية الابتكار

أشار 15% من المشاركين في الاستبيان من مختلف دول منطقة الخليج، إلى أن التحول الرقمي يتصدر قائمة أولوياتهم المؤسسية، لكن تُظهر النسب بحسب كل دولة بعض الاختلاف:

سلطنة عُمان – 23%

المملكة العربية السعودية – 22%

البحرين – 18%

الإمارات العربية المتحدة – 13%

قطر – 8%

الكويت – 4%

وتثير هذه النسب المتفاوتة تساؤلات حول قيمة عمليات الانتقال المبتكرة وعالية التعقيد من تطبيقات تخطيط موارد المؤسسات الأساسية، إلى ما يعادلها من البرمجيات كخدمة، لأن استكمال مثل هذه المشاريع غالباً ما يستغرق سنوات عديدة. ويؤثر هذا التغيير الشامل على الإنتاجية وتوليد الإيرادات في الوقت الذي تبرز فيه أهمية النمو لاستدامة الأعمال على المدى الطويل لدى الشركات، وخاصةً الشركات الكبيرة في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تتميز بأنظمة متعددة ومختلفة الإصدارات لتخطيط موارد المؤسسات. ووفقاً لـ ريميني ستريت، يعمد العملاء في جميع أنحاء العالم إلى مواكبة الحاجة إلى التغيير من خلال تخفيض مستوى الانقطاع باستخدام الشبكات الطرفية المبتكرة بدلاً من محاولة التخلص من التطبيقات الداخلية الحالية واستبدالها.

ويسعى الرؤساء التنفيذيون لشؤون المعلومات والرؤساء التنفيذيون لشؤون التكنولوجيا في المنطقة إلى إيجاد حلولٍ مبتكرة ومنح الأمان والخصوصية أولوية كبرى، وذلك في مبادرات تكنولوجيا المعلومات ومبادرات التكنولوجيا المبتكرة من الجيل التالي وإدارة المخاطر والامتثال ومبادرات التكنولوجيا المدرّة للإيرادات. ويكمن التحدي الذي يواجهونه في هذا الصدد، في اختيار استراتيجيةٍ تتيح التحرك بسرعةٍ ومرونة، وتفسح لهم المجال للجوء إلى الابتكار عند الحاجة، فعلى سبيل المثال، أبرز الاستبيان مخاوف المديرين حول فقدان مزايا التخصيص في التطبيقات الحالية عند القيام بأي عمليات تحديث تستهدف تكنولوجيا المعلومات. وتجد ريميني ستريت أن بإمكان عملائها معالجة هذه المشكلة من خلال اعتماد دعم الطرف الثالث، حيث يتيح لهم الدعم المُقدّم من فريق مهندسي الدعم الأساسي بخبرتهم التخصصية الممتدة لأكثر من 20 عاماً، الوثوق بإمكانية دعم التطبيقات الحالية بشكل كامل بينما يركزون جهودهم نحو إنجاز عملية التحول. وتتمتع استبيانات الحالة التي تجريها ريميني ستريت بتصنيف يفوق 4.9 من أصل 5.0 فيما يخص رضا العملاء، وتضمن الشركة تقديم الدعم لعملائها على مدار اليوم وطيلة أيام السنة، مع استجابة للمشكلات الصعبة (التي تمثل أولوية من الدرجة الأولى) خلال 10 دقائق كحد أقصى وبمتوسط وقت استجابة أقل من دقيقتين.

وتتميز ريميني ستريت بخبرتها الرائدة عالمياً في تقديم الدعم المخصص والمتعلق بالتعليمات البرمجية المعدلة، ومعرفتها المباشرة بالبيئات الفريدة والتعديلات التي تحتاجها، حيث تساعد العملاء على إعادة تخصيص موارد دعم تطبيقات الشركات الخاصة بهم، والانتقال من وسائل التخصيص الداعمة إلى الشبكات الطرفية المبتكرة.

بدوره، قال طاهر حاج يوسف، المدير الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط لدى ريميني ستريت: "نعلم أن معظم الشركات تريد وتحتاج إلى تخصيص نظام تخطيط موارد المؤسسات الخاص بها لتعزيز مستويات الأداء والتميز، لكنها غالباً ما تفتقر إلى دعم مورد البرمجيات المناسب، إذ أن برامج الصيانة العادية لا تدعم عادةً مزايا التخصيص، ما يتطلب توظيف مستشارين خارجيين بتكلفة مرتفعة أو تخصيص موارد داخلية لدعم البرمجيات المخصصة والحيوية للأعمال. ويخفف دعم الجهات الخارجية صعوبة التحديات التي تواجه العملاء، ويتيح لهم تجنب التغيير وما يسببه من آثار غير مرغوبة، كما يقدم حلولاً بديلة لإجراء التحديث من خلال تحسين التطبيقات الحالية وإنشاء الشبكات الطرفية المبتكرة".

الرؤى المستقبلية

يشير الاستبيان إلى أن الرؤساء التنفيذيين لشؤون المعلومات والرؤساء التنفيذيين لشؤون التكنولوجيا يدرسون مجموعةً متنوعة من المنهجيات لتحديث بيئات تطبيقات الشركات الخاصة بهم. ويخطط 30% لاعتماد حلول السحابة باستخدام نموذج سحابي هجين، ويسعى 28% لنقل أعمالهم إلى منصة سحابية عامة توفر حلول البنية التحتية كخدمة، مثل مايكروسوفت أزور وجوجل كلاود وأمازون ويب سيرفسز. بينما يخطط 26% للانتقال إلى السحابة الخاصة، لكن 16% يفكرون في التخلص من التطبيقات الداخلية الحالية واستبدالها بحلول البرمجيات كخدمة المكافئة لها. ويفكر 54% في نقل تطبيقات المؤسسة التي يتم تشغيلها داخلياً إلى بيئةٍ سحابية مستضافة بعيداً عن جهات التوريد الحالية.

ويشير هذا إلى توفر مجموعةٍ متنوعة من أساليب تحديث بيئات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالمؤسسات، والتي لا تتطلب غالباً استبدال تطبيقات الأعمال الحالية والمستقرة، كما يمنح العملاء خياراً يجعلهم غير ملزمين بالتغييرات والتعديلات الخاصة بموردي البرمجيات، ويتيح لهم البحث عن خيارات بديلة. ويعزز دعم الطرف الثالث استقلالية العملاء في اتخاذ قراراتٍ بشأن عملية التحول وفقاً لجدول زمني يناسب احتياجات أعمالهم، ما يتيح لهم اعتماد بنية مدمجة لتخطيط موارد المؤسسة كجزءٍ من استراتيجية تكنولوجيا معلومات هجينة وأوسع نطاقاً، حيث لا يتم استبدال الأنظمة الأساسية لمنصات التسجيل ومنصات تخطيط موارد المؤسسات، ما يمنح العملاء المرونة في اعتماد أفضل أنظمة المشاركة القائمة على السحابة لقيادة عملية التحول الرقمي.

أداء متواضع للموردين

يُظهر الرؤساء التنفيذيون لشؤون المعلومات والرؤساء التنفيذيون لشؤون التكنولوجيا في منطقة الخليج حالةً من عدم الرضا حول الخدمات التي يقدمها مزودو الدعم، إذ يشير 27% منهم إلى أن أحد أكبر التحديات التي يواجهونها مع مورِّدي التطبيقات المؤسسية يتمثل بعدم دعم مزايا التخصيص، بينما يعبّر 26% منهم عن الحاجة إلى خدمات مهندسين متمرسين. وتتمثل أهم ثلاثة تحديات مع موردي البرمجيات في:

شرح المشكلات ذاتها عدة مرات (41%)

التكاليف المرتفعة (39%)

ضعف الاستجابة والملكية (39%)

وتدخل الشركات في المنطقة مرحلةً حاسمة من التحول، وبالتالي تحتاج إلى اعتماد تطبيقات أعمال خاصة بالمهام الحرجة تتسم بالقيمة من حيث مستوى الدعم المقدم. ونظراً لأن بيئات تكنولوجيا المعلومات لدى العديد من الشركات هي بيئات هجينة، ما يتطلب وجود مستويات خدمة متعددة تشمل موردي السحابة والشركاء، قد يؤدي اعتماد نموذج الدعم المعتمد على المورد إلى أوقات خدمة أطول. وتساعد شركة ريميني ستريت، كمزود خدماتٍ مستقل يتمتع بخبرةٍ وقدرات هندسية عالمية، العملاء على تأمين محافظهم من البرمجيات وتشغيلها وإدارتها وتعزيزها وإعادة توجيه وفورات التكلفة إلى أولويات الابتكار في مجال الأعمال. وبالتالي، يمكن للشركة تقديم نموذج دعم موحد يتضمن تعزيز المراقبة وتقديم خدمات الدعم وتحقيق الاستقرار في مستويي الدعم الثاني والرابع لبنية آي تي آي إل التقليدية والخاصة بإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، ما يوفر للعملاء البساطة وقابلية توسيع أعمالهم من خلال تقليل عدد مزودي الدعم ومستويات الخدمة، وهما عاملان مهمان مع انتشار البيئات متعددة المنصات والموردين والقائمة على التشغيل الهجين.

واستطلع الاستبيان الذي أجرته شركة سينسوس وايد بتكليف من ريميني ستريت، آراء 505 من الرؤساء التنفيذيين لشؤون المعلومات والرؤساء التنفيذيين لشؤون التكنولوجيا في السعودية والكويت والإمارات وقطر والبحرين وعُمان، والذين يعملون في قطاعات الاتصالات والخدمات المالية والنفط والغاز وتجارة التجزئة والتصنيع، بين أكتوبر ونوفمبر 2021.

#بياناتشركات

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لمحة حول شركة ريميني ستريت

تُعد ريميني ستريت المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز RMNI ومؤشر راسل 2000®، مزوداً عالمياً لخدمات ومنتجات دعم برمجيات الشركات ومزوداً رائداً للدعم من الطرف الثالث لمنتجات أوراكل وإس إيه بيه البرمجية وشريكاً لشركة سيلز فورس الأمريكية. وتقدّم الشركة خدمات ممتازة وفائقة الاستجابة ومدمجة لإدارة ودعم التطبيقات التي تسمح لمرخصي برمجيّات الشركات بتوفير تكاليف كبيرة، وتحرير الموارد للابتكار وتحقيق نتائج أفضل على صعيد الأعمال. وتعتمد حوالي 4,400 شركة من الشركات العالمية، المدرجة على قائمة فورتشن 500 وفورتشن جلوبال 100 وشركات السوق المتوسطة ومؤسسات القطاع العام وغيرها من المؤسسات من مجموعة واسعة من القطاعات، على شركة ريميني ستريت باعتبارها مزوّدها الموثوق لخدمات ومنتجات برمجيّات تطبيقات الشركات. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: http://www.riministreet.com أو متابعة riministreet@على تويتر أو Remini Street على فيسبوك و لينكد إن.

البيانات التطلعيّة:

بعض البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي لا تعتبر وقائع تاريخية لكنها بيانات تطلعيّة لأغراض احتياطات الملاذ الآمن على النحو المحدد في قانون إصلاح التقاضي المتعلق بالأوراق المالية الخاصة لعام 1995. وتضمّ البيانات التطلعية بشكل عام كلمات مثل “قد”، “يجب”، “يمكن”، “نخطط”، “ننوي”، “نستبق”، “نعتقد”، “نقدّر”، “نتوقع”، “محتمل”، “يبدو”، “نسعى”، “نواصل”، “المستقبل”، “سوف”، “نتوخى”، نعتزم”، وغيرها من المصطلحات، والتعابير، والجمل المشابهة الأخرى. وتشمل هذه البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بتوقعاتنا فيما يخص الأحداث والفرص المستقبلية، التوسع العالمي ومبادرات النمو الأخرى واستثماراتنا في مثل هذه المبادرات. وتستند هذه البيانات على مختلف الافتراضات والتوقعات الحالية للإدارة وليست تنبؤات بالأداء الفعلي، ولا تعتبر بيانات عن وقائع تاريخية. وتعدّ هذه البيانات عرضةً لعدد من المخاطر والشكوك المتعلقة بأعمال ريميني ستريت، وقد تختلف النتائج الفعلية مادياً. وتشمل المخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر، تأثير التزاماتنا الجارية بخدمات الديون الخاصة بالتسهيلات الائتمانية والاتفاقيات المالية والتشغيلية حول شركتنا ومستوى الخطورة على الفوائد، ومدة التأثيرات المالية والتشغيلية على أعمالنا نتيجة أزمة كوفيد-19 والتبعات الاقتصادية ذات الصلة وإجراءات الهيئات الحكومية والعملاء والجهات الأخرى في إطار استجابتهم للأزمة الصحية؛ والأحداث الكارثية التي تعطل أعمالنا أو أعمال عملائنا الحاليين والمستقبليين، والتغيرات في بيئة العمل التي تزاول ريميني ستريت أعمالها فيها، بما في ذلك التضخم وأسعار الفائدة، والظروف المالية والاقتصادية والتنظيمية والسياسية العامة التي تؤثر على القطاع الذي تختص فيه ريميني ستريت؛ والتطورات السلبية في الدعاوى المعلقة أو في التحقيقات الحكومية أو أي دعاوى جديدة؛ وحاجتنا وقدرتنا على جمع تمويل إضافي للأسهم أو الديون بشروط مواتية وقدرتنا على توليد تدفقات نقدية من العمليات للمساعدة على تمويل زيادة الاستثمار في مبادرات النمو التي نتولاها؛ وكفاية النقد والنقد المكافئ لتلبية احتياجاتنا من السيولة، بما في ذلك ما هو مُدرج ضمن تسهيلنا الائتماني الجديد؛ وإمكانيتنا لإرساء نظام فعال للرقابة الداخلية على عملية إعداد التقارير المالية، وقدرتنا على معالجة مواطن الضعف الملموسة في أدوات الرقابة الداخلية، بما في ذلك الأمور المتعلقة بمعالجة الحسابات الخاصة بتفويضاتنا؛ والتغييرات في الضرائب والقوانين والأنظمة؛ والمنتجات التنافسية ونشاط التسعير؛ والتحديات المتعلقة بإدارة النمو المدرّ للأرباح؛ واعتماد العملاء لمنتجاتنا وخدماتنا التي أطلقناها مؤخراً، بما في ذلك خدمات إدارة التطبيقات، والحماية المتطورة لقاعدة البيانات من ريميني ستريت، وخدمات المبيعات السحابية ومنتجات الخدمات السحابية المقدمة لصالح شركة سيلز فورس، بالإضافة إلى المنتجات والخدمات الأخرى التي نتوقع إطلاقها في المستقبل؛ وفقدان واحد أو أكثر من أعضاء فريق إدارة ريميني ستريت؛ والشكوك بشأن القيمة طويلة الأمد للأوراق المالية في أسهم الشركة؛ والشكوك الأخرى التي تمت مناقشتها تحت عنوان "عوامل الخطر" في التقرير الربعي لريميني ستريت المعدّ وفق نموذج 10-كيو والصادر بتاريخ 3 نوفمبر 2021، وتحديثها من حينٍ لآخر وفق النموذج 10-كيه من خلال التقارير السنوية المستقبلية، والتقارير الربعية وفق النموذج 10-كيو، والتقارير الحالية وفق النموذج 8-كيه، وغيرها من التقارير التي أعدتها ريميني ستريت مع لجنة الأوراق المالية والبورصات. وتعكس البيانات التطلعية توقعات الشركة أو خططها أو توقعاتها الحالية للأحداث والآراء المستقبلية اعتباراً من تاريخ هذا البيان، لكن تتوقع الشركة أن الأحداث والتطورات اللاحقة ستؤدي إلى تغيير تقييماتها. ورغم أن الشركة قد تقرر تحديث هذه البيانات التطلعية في وقت ما في المستقبل، لكنها غير مُلزمَة بالقيام بذلك باستثناء ما يتطلبه القانون. ولا يجب الاعتماد على هذه البيانات التطلعية على أنها تمثل تقييمات الشركة اعتباراً من أي تاريخ لاحق لتاريخ هذا البيان.

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