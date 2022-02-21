سبعة منتجات وحلول جديدة لشبكات النفاذ الراديوي يتصدرها نظام راديو 4490 مزدوج النطاق، والذي يستهلك طاقة أقل بنسبة 25% مقارنة بالمنتج الحالي

تتضمن الإضافات الجديدة سهلة النشر، هوائيات مدمجة نشطة وسلبية، وأنظمة راديو "Massive MIMO" متعددة المدخلات-متعددة المخرجات خفيفة الوزن وعالية السعة، وميزات برمجية لتوفير الطاقة وتحسين أداء شبكات الجيل الخامس

ستؤدي الإضافات الجديدة المدعومة بالجيل التالي من نظام Silicon من إريكسون، إلى تقليل بصمة مواقع شبكة الجيل الخامس، وتعزيز النطاق الترددي، وتحسين كفاءة الطاقة وتجربة المستخدم

تواصل إريكسون، المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز (ERIC)، تعزيز مجموعة منتجات محفظتها لشبكات النفاذ الراديوي من خلال إضافة حلول تتعامل مع القضايا المرتبطة بنشر شبكات الجيل الخامس، وأهداف الاستدامة لمزودي خدمات الاتصالات. وستوفر الإضافات الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم وفورات كبيرة في الطاقة، وزيادات في السعة تصل إلى عشرة أضعاف، مع حد أدنى من البصمة المضافة أو حتى بدونها.

ويتصدر نظام راديو 4490 مجموعة التحسينات الجديدة، وهو نظام راديو مزدوج النطاق يوفر استهلاكًا أقل للطاقة بنسبة 25%، ووزنًا أقل مقارنة بالمنتج الحالي. ويتوافق هذا النوع من أنظمة الراديو مع معظم مواقع الراديو على مستوى العالم، وذلك لأنه يدعم النطاقات الرئيسية لتكرار تقسيم الازدواج التي يستخدمها العديد من مزودي الخدمة لنشر شبكات الجيل الخامس.

كما تطلق إريكسون أيضًا إصدارًا عالي الطاقة من نظام الراديو الجديد مزدوج النطاق، بقوة 4490 حصانًا، يتيح ما يصل إلى 50% من الطاقة المخرجة مقارنة بأنظمة الراديو الحالية. ويعمل نظامي الراديو الجديدين على تطبيق عملية تبريد سلبي، مما يقلل من استهلاك الطاقة بشكل أكبر، حيث تنتفي الحاجة إلى مراوح تبريد، كما أن نظامي الراديو الجديدين يتوافقان مع محفظة حلول شبكات النفاذ الراديوي السحابية Cloud RAN.

وفي تعليق له، قال بير نارفينغر، رئيس وحدة منتجات الشبكات في إريكسون: "نحن نواصل تطوير محفظة منتجاتنا لشبكات للنفاذ الراديوي مع طرح المزيد من الحلول الخاصة بشبكات الجيل الخامس الذكية والنحيفة والمستدامة. وستعمل أحدث ابتكاراتنا على تحسين مواقع نشر شبكات الجيل الخامس بما يلائم عمليات نشر حلول شبكات النفاذ الراديوي السحابية Cloud RAN والحلول المخصصة لغرض محدد".

هذا وتشهد العديد من المناطق حول العالم تسارعًا في عمليات إطلاق شبكات الجيل الخامس، حيث يستعد أوائل من اختار هذه التقنيات إلى التحول لشبكات الجيل الخامس المستقلة لتعزيز حالات استخدام جديدة للمستهلكين والشركات. ويؤدي نشر شبكات الجيل الخامس إلى إضافة المزيد من الطيف والأجهزة، حيث تلعب منتجات إريكسون الجديدة دورًا رئيسيًا في هذا المجال، وذلك لقدرتها على زيادة السعة وتقليل استخدام الطاقة، مما يعزز من جهود كسر منحنى الطاقة.

وتشمل الإضافات الجديدة في محفظة إريكسون:

نظام 64T/R Massive MIMO AIR 6428 للنطاق المتوسط، مع عرض نطاق ترددي يبلغ 400 ميجاهرتز لتوفير مشاركة فعالة لشبكات النفاذ الراديوي، في نطام راديو بوزن 25 كجم فقط.

هوائي متعدد النطاقات عالي التكامل من طراز 4602، يبلغ عرضه 398 مم فقط، مصمم ليقدم أعلى مستويات المتانة في مواجهة تأثير الرياح، وأفضل متطلبات البناء في الموقع لعمليات الصيانة

الجيل التالي من نظام الراديو AIR 3218 الذي يتمتع بوزن هو من بين الأدنى في الصناعة، مما يتيح عمليات نشر أنظمة Massive MIMO بدون زيادة في البصمة المرئية للهوائي

برنامج وضع السكون العميق الموسع لأنظمة الراديو الجديدة ومحافظ أنظمة Massive MIMO. ويستهلك هذا البرنامج طاقة أقل بنحو 70% لكل جهاز راديو خلال أوقات حركة المرور المنخفضة

برنامج تعزيز التغطية "Coverage Boost"، وهو برنامج تجميع متعدد الاستخدامات لشبكات الجيل الخامس يوفر وصولاً أوسع بنسبة 60% لشبكة ازدواج تقسيم الوقت متوسطة النطاق، مقارنةً بالاتصال المزدوج. ويدعم هذا البرنامج منصات RAN Compute وCloud RAN

وتعتمد المنتجات الجديدة على الجيل التالي لنظام Ericsson Silicon، والذي يتمتع بإمكانات كبيرة للحد من البصمة، وانخفاض استهلاك الطاقة للنطاقات المتعددة، وقدرات النطاق العريض لأجهزة راديو Massive MIMO وأجهزة الراديو البعيدة.

مقاطع الفيديو: (خبراء إريكسون يقومون بشرح فوائد منتجات RAN الجديدة)

وفي تعليقه على المنتجات الجديدة، قال جيدي دارمايوسا، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في PT XL Axiata: "نحن نسعى دائمًا لتوفير أفضل تجربة لعملائنا لتلبية الطلب المتزايد باستمرار على خدمات البيانات، وذلك من خلال تبني تقنيات جديدة للشبكة. وقد سارعنا إلى استخدام الجيل الأول من تكنولوجيا الراديو مزدوج النطاق من إريكسون منذ إطلاقه في عام 2019. ومع إطلاق نظام الراديو الجديد 4T4R مزدوج النطاق، فإننا نتوقع أن تستمر هذه الابتكارات في مساعدتنا على تعزيز تجربة المستخدم، مع توفير مستويات أعلى من كفاءة الطاقة والتميز التشغيلي."

من جانبه، قال إد غوبنز، كبير المحللين في شركة غلوبال داتا: "أظهرت إريكسون مجددًا التزامها بالاستدامة من خلال طرح منتجات وحلول توفر الطاقة لنشر شبكات الجيل الخامس والتوسعات المستقبلية لمواقع الشبكات. وتتضمن المجموعة الجديدة من المنتجات نظام Silicon وأجهزة راديو حديثة ونظام هوائي مبتكر فضلًا عن برمجيات متقدمة".

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نبذة عن إريكسون:

تمكن اريكسون مزودي خدمات الاتصالات من الاستفادة القصوى والحصول على القيمة الكاملة التي توفرها تقنيات الاتصالات. وتم تصميم محفظة الشركة من الخدمات والحلول عبر قطاعات الشبكات والخدمات الرقمية والخدمات المدارة والأعمال الناشئة لجعل عمليات العملاء أكثر كفاءة، وتعزيز تحولهم الرقمي وتمكينهم من خلق مصادر إيرادات جديدة. وساهمت استثمارات إريكسون في مجال الابتكار في توفير العديد من الإيجابيات في مجال خدمات الاتصال والنطاق العريض والهاتف المتحرك لمليارات الأشخاص حول العالم. أسهم شركة إريكسون مدرجة في بورصة ناسداك ستوكهولم وناسداك نيويورك. www.ericsson.com

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