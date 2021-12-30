بحوالي مبلغ 700 مليون جنيه مصري

القاهرة : في إطار سعي التجاري وفا بنك إيجيبت لتنويع وتطوير أدواته التمويلية وفي ظل النمو الواضح لسوق السندات في مصر هذا العام نتيجة الاهتمام الذي توليه الهيئة العامة للرقابة المالية لتلك الآلية وتسهيل إجراءاتها، قام البنك بالمشاركة في أربعة عمليات سندات توريق في الربع الأخير من هذا العام وذلك بالتحالف مع بنوك أخرى.

شارك البنك كضامن تغطية بقيمة 200 مليون جنيه مصري لصالح المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية البالغ إجمالي قيمتها 790 مليون جنيه مصري. كما قام البنك أيضًا بالمشاركة كضامن تغطية في أول عملية إصدار سندات توريق لصالح جلوبال كورب بإجمالي مبلغ 985 مليون جنيه مصري حيث كان حصة البنك 200 مليون جنيه مصري.

بالإضافة إلى ذلك، قام البنك بدور ضامن تغطية بمبلغ 95.7 مليون جنيه مصري في أول عملية إصدار لصالح شركة تمويل فاينانس والتمويل العقاري بحجم اصدار 460 مليون جنيه مصري. ومن الجدير بالذكر أن البنك قد شارك في إتمام طرح سندات الاصدار الحادي عشر لصالح شركة كوربليس بمبلغ 150 مليون جنيه مصري والبالغ إجمالي قيمتها 2.35 مليار جنيه مصري.

ومن جانبها، علقت الأستاذة/ مروة نبيل، رئيس قطاع تمويل شركات القطاع العام والقروض المهيكلة بالتجاري وفا بنك إيجيبت " إن نجاح هذه العمليات جاء نتيجة للتعاون المثمر مع بنوك التحالف وعملائنا من قطاع المؤسسات المالية الغير مصرفية علمًا بأن هذه الإصدارات المشار إليها قام بترتيبها مصر كابيتال و EFGهيرميس والبنك التجاري الدولي. كما أوضحت، إن تكثيف جهود البنك في قطاع سوق السندات في الفترة الأخيرة يعكس استراتيجيته التي تسعى إلى إتاحة مصادر تمويل متنوعة ووعيه بأهمية هذا القطاع نظرًا للإقبال المشهود على سندات التوريق خلال هذا العام."

#بياناتشركات

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نبذة عن التجاري وفا بنك إيجيبت

قامت *مجموعة التجاري وفا بنك بتدشين التجاري وفا بنك إيجيبت يوم 3 مايو 2017 بعد أن استحوذت على كامل أسهم ملكية بنك باركليز مصر ش.م.م. الذي يعمل في السوق المصري منذ أكثر من 150 عاماً ويقدم مجموعة كبيرة من الخدمات المصرفية لقطاعات التجزئة وقطاع الشركات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة.

تضم شبكة فروع البنك 64 فرعًا و79 صراف آلي تغطي معظم المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية ويعمل بالبنك ما يزيد عن 1400 موظف من أفضل الكفاءات والكوادر في السوق المصرفي لخدمة قاعدة عريضة من العملاء من شركات عالمية وإقليمية ومحلية.

مجموعة التجاري وفا بنك

يعد التجاري وفا بنك مجموعة مصرفية ومالية رائدة في شمال أفريقيا وفي الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، بالإضافة إلى كونه فاعلا رئيسياً في المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا. وعلاوة على أنشطتها المصرفية، تقدم المجموعة خدمات مالية واسعة النطاق من خلال شركاتها التابعة المتعددة التي تشمل مجالات التأمين والرهن العقاري، القروض الاستهلاكية، التحويلات السريعة، التأجير التمويلي، خدمات التخصيم، الوساطة في البورصة وإدارة الأصول، الخدمات الاستشارية في عمليات الدمج والاستحواذ واستشارات السوق.

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