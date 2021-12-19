احتفلت البوسنة والهرسك في "إكسبو 2020 دبي"، المعرض الأكبر في العالم، بيومها الوطني في 18 ديسمبر 2021، بحضور عدد من كبار الشخصيات. وبدأ الحفل بكلمة ألقاها سعادة حمد أحمد الرحومي، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات، كما تم تنظيم العروض الفولكلورية الثقافية والفنية التي تصور تراث البلاد وتاريخها وثقافة شعبها.

واحتفالاً بهذه المناسبة، نظّم جناح البوسنة والهرسك عروضاً من الموسيقى التقليدية الغنية والرقص الشعبي التي تمثل تقاليد الدولة، بهدف إطلاع الزوار عليها من جميع أنحاء العالم. وحضر الحدث دينيس زفيزديك، رئيس الوفد، المتحدث باسم مجلس النواب في برلمان البوسنة والهرسك، وإدين فورتو، رئيس وزراء كانتون سراييفو، وعدنان ديليتش، وزير الاقتصاد في كانتون سراييفو في البوسنة والهرسك.

وشارك في الاحتفال أيضًا عدد من فناني الفلكلور الثقافي لتقديم رقصات "كي يو دي باسكارسييا" التي تجمع بين العروض التقليدية المختلفة من الثقافة البوسنية والكرواتية والصربية، كما ارتدى الفنانون أزياء شعبية تعكس مختلف المراحل التاريخية للبلاد، إلى جانب تقديم استعراض "غلوهو جلاموكو" الصربي و "جيسما أو تيبسيي".

وخلال الحفل، قدمت فرقة "ديفانهانا" مقطوعات من الموسيقى التقليدية من منطقة البلقان، حيث عزفت الأنماط والألحان الموسيقية المختلفة التي تركز على أنواع الموسيقى التقليدية الأصلية في البوسنة والهرسك. وشارك في هذه المناسبة عدد من الفنانين الموسيقيين، ومن أبرزهم ماريا سيستيتش ودينو سوكالو.

#بياناتحكومية

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حول البوسنة والهرسك

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