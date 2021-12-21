الرياض، الممكلة العربية السعودية: أعلن البنك العربي الوطني، وضمن استراتيجيته لتسريع خطوات التحول الرقمي، عن اعتماده لمنصة "أوبن شفت OpenShift" كمنصة سحابية آلية ذاتية الخدمة من شركة «ريد هات» المزود الرائد عالمياً لحلول البرمجيات مفتوحة المصدر، لغايات تنفيذ استراتيجية أنظمة حاويات التطبيقات وتطوير نموذج جديد أكثر مرونة للعمليات.

ويتطلع البنك العربي الوطني من وراء تلك الخطوة، إلى تقديم قيمة مضافة للعملاء من خلال دعمهم ومساندتهم بخدمات وحلول مبتكرة تتمتع بالانسيابية والمرونة، وتمكينهم من الوصول اليها من أي مكان، عبر تحديث عمليات تطوير التطبيقات والممارسات والقدرات التشغيلية، في الوقت الذي سيسهم فيه اعتماد المنصة على تعزيز قنوات التواصل مع منظومة شركاء البنك من التقنيين على نحو أكثر مرونة وكفاءة.

وقال عائض محمد الزهراني، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى البنك: "يشكل اعتماد الخدمات المصرفية الرقمية تحولاً رئيساً في منهجية تطوير نماذج الأعمال، ونفخر في البنك العربي الوطني بالتقدم الذي حققناه كواحد من أوائل البنوك المحلية التي اعتمدت أنظمة الحاويات السحابية، ونماذج تطوير وإدارة العمليات لواجهات برمجة التطبيقات المفتوحة، حيث حقق البنك خطوات لافتة في هذا التوجه عبر إعادة تطوير منظومة بنيته التحتية الرقمية وتعزيزها بأحدث التقنيات والمنصات اعتماداً على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا السحابية والتشغيل الآلي (Robotics)".

من ناحيته قال علي الشامي، المدير الإقليمي لشركة «ريد هات» في المملكة العربية السعودية والبحرين: "تتطلع مؤسسات الخدمات المالية إلى تبني الحلول والتقنيات مفتوحة المصدر لرفع كفاءة الأعمال وتقديم المنتجات والخدمات المصرفية الرقمية بما يواكب تطلعات عملائها والتفاعل معهم وتلبية متطلباتهم على نحو سلس وسريع، ونحن فخورون بالتعاون مع البنك العربي الوطني، كونه من البنوك الرائدة في مجال التحول الرقمي".

يشار إلى أن "التحول الرقمي" يمثل محركاً رئيساً لاستراتيجية التحول التي يتبناها البنك العربي الوطني ويعمل على تنفيذها لتعزيز قدراته التنافسية ضمن قطاع الصناعة المصرفية بهدف إثراء تجربة عملاءه وتحسين جودة العمل وإعادة تركيز جهود موظفيه نحو الابتكار.

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