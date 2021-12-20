مستمرًا في تنفيذ استراتيجية توسيع شبكة فروعه في أنحاء السلطنة

مسقط- تجسيدًا لخطته التوسعية الطموحة، افتتح البنك الأهلي مؤخرا فرعه الجديد في ولاية الخابورة، والذي يتماشى افتتاحه مع استراتيجية البنك الهادفة إلى توسيع نطاق خدماته المصرفية في مختلف مناطق السلطنة، لتلبية تطلعات وتوقعات قاعدة عملائه المتزايدة.

وبمناسبة افتتاح الفرع الجديد، قال منير البلوشي، مساعد المدير العام- رئيس إدارة الفروع بالبنك الأهلي: "سعداء بافتتاح فرعنا الجديد في الخابورة، حيث نسعى من خلاله إلى تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائنا الحاليين والمحتملين. وتعد استراتيجية التوسع في شبكة فروعنا المتنامية هي جوهر جهودنا المستمرة والرامية إلى تقريب خدماتنا إلى العملاء سواء عبر الفروع أو عبر خدماتنا الرقمية".

وأضاف قائلا: "بالنظر لموقعه الإستراتيجي، سيكون الفرع أقرب إلى زبائنه في الولاية، لضمان الوصول السريع والسهل والآمن إلى جميع حلولنا وخدماتنا المصرفية المبتكرة. ونحن نواصل الارتقاء بمستوى خدماتنا التي نقدمها لفئات مختلفة من العملاء في كافة فروعنا، وذلك بدعم من موظفينا المؤهلين بمستوى عال لخدمة عملائنا وتلبية احتياجاتهم المصرفية".

ويمتاز موقع الفرع الجديد بتصميمه المميز، وتجهيزاته التي تعكس هُوية البنك وفلسفة عمله، كما يضم فرع البنك في ولاية الخابورة كوادر بشرية من ذوي الكفاءة العالية، الذين يسخرون كل إمكانياتهم لضمان تلبية احتياجات عملاء البنك، وتقديم المساعدة اللازمة والرد على استفساراتهم المتعلقة بالمنتجات والخدمات. وقد تم تجهيز الفرع أيضا بمرافق متعددة تخدم راحة العملاء.

يحرص البنك الأهلي على تعزيز رضا عملائه من خلال توفير خدمات مصرفية شاملة، واستخدام التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة في شبكة فروعه الموزعة في أنحاء السلطنة. وكجزء من رؤيته الفاعلة التي تعزز من مكانة البنك كمركزا للابتكارات المصرفية، يواصل البنك بذل جهوده لتقديم حلولا مصرفية من الدرجة الأولى من خلال نهجه "العميل أولا".

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-انتهى-

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