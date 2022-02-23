مسقط: في إطار حرصه على تسريع وتيرة المعاملات المصرفية لعملائه من فئة الشركات، يواصل البنك الأهلي تعزيز قنواته الرقمية بهدف إثراء التجربة المصرفية اليومية لعملائه لمواءمة الوضع الجديد للحياة اليومية والاستمتاع بمزايا المعاملات التجارية الآمنة في أي وقت ومن أي مكان.

حيث قام البنك الأهلي بتطوير وتصميم القنوات الرقمية للشركات خصيصا لتعزيز التجربة المصرفية من عملاء الشركات الذين يواجهون ضغوطات العمل لإنجاز معاملاتهم المصرفية دون الحاجة لزيارة الفرع. ومن خلال قنواته الرقمية المتمثلة في "الأهلي نت" و ahliB2B و ahliRDC . أظهر البنك الأهلي التزامه بتقديم منتجات وخدمات مبتكرة، حيث حرص البنك على توفير الخدمات والتسهيلات من أجل تلبية متطلبات قطاع الأعمال المصرفية المتنوعة لعملاء الشركات، الأمر الذي يجسد مسيرة نمو الصناعة المصرفية العُمانية في هذا القطاع.

وفي هذا الصدد، قال هلال بن صالح الغنّامي، رئيس الخدمات المصرفية الرقمية للشركات في البنك الأهلي: "نلتزم في البنك الأهلي بمؤامة جهود السلطنة نحو تحقيق التحول الرقمي من خلال تقديم حلول مبتكرة ومنتجات وخدمات تلبي احتياجات وتطلعات جميع عملائنا من الشركات من أجل تسهيل إنجاز المعاملات المصرفية بكل سهولة وراحة. يعتمد التميز الذي حققناه في كافة أعمالنا التشغيلية على نهج البنك الذي يركز على العملاء في الخدمات المصرفية، كما أن عملائنا على دراية بجميع منتجاتنا وخدماتنا التي تتماشى مع المعايير العالمية نتيجة لاعتمادهم المتزايد على التكنولوجيا".

وأضاف الغنّامي: "لقد تمكنا من تحقيق النمو في مسيرة البنك بفضل الجهود المتضافرة لتعزيز مكانتنا كأفضل بنك للعملاء من الأفراد والشركات على حد سواء. وتعد خدماتنا الرقمية من المعايير التي تؤسس نهج البنك الذي يتمحور حول العملاء لتوفير الخدمات المصرفية، الأمر الذي يساهم في تحقيق النمو. فقد استطاع البنك أن يجسد رؤيته المتمثلة في إثراء التجربة المصرفية لقاعدة عملائنا المتنوعة من فئة الشركات بفضل المنصات الرقمية التي قمنا بتدشينها. كما حرصنا على تطوير خدماتنا الرقمية باستمرار ودمجها بالتقنيات المتقدمة لنكون بذلك البنك المفضل الذي يهتم بتلبية متطلبات عملائه".

منذ تأسيس قسم الخدمات المصرفية الرقمية للشركات، حرص البنك على تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات لإجراء المعاملات المصرفية اليومية دون الحاجة إلى زيارة الفرع وذلك عبر ثلاث منصات رقمية مختلفة التي تلبي المتطلبات المتنوعة للعملاء بكل سهولة وراحة. حيث تلبي خدمة أهلي نت جميع متطلبات العملاء من الشركات من إدارة كشف الحسابات، وإجراء تحويل الأموال والتعامل الآمن للدفع الجماعي، إلى جانب تحويل الرواتب، وإمكانية دفع الفواتير ورسوم التأمينات الإجتماعية وتقديم طلب دفتر الشيكات. علاوةً على ذلك، تقدم منصة أهلي B2B ذات الخدمات، إضافة إلى لوحة معلومات مخصصة ومتكاملة وخاصية ربط نظام تخطيط موارد المؤسسات التي تعزز الخدمات المصرفية السلسة للشركات الكبيرة. بالإضافة إلى خدمات الشيكات والإيداع عن بُعد للشركات (ahliRDC) لإجراء المعاملات بشكل سلس وتقليل تكاليف النقل والمخاطر، وكشف حالة الشيكات، وكذلك تحسين إدارة التدفق النقدي وإدارة مقاصة الشيكات.

ومع تنامي الاعتماد على الرقمنة عالمياً، يطوّر البنك الأهلي خدماته عبر الإنترنت لمواكبة التوجهات الجديدة وتجاوز توقعات العملاء. كما يحرص البنك على الالتزام بتحقيق متطلبات مسيرة التحول الرقمي ليصبح بذلك البنك المفضل للعملاء من خلال توفيرة باقة من الخدمات الشاملة والحلول المالية المبتكرة.

#بياناتشركات

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