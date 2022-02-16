مسقط أعلن البنك الأهلي عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021. وبفضل استمرار البنك في ترسيخ مكانته من خلال تميزه في عملياته التشغيلية، سجل ارتفعا في إجمالي الأصول بنسبة 13.0% بنهاية ديسمبر 2021 ليصل إلى 3.05 مليار ريال عماني، مقارنة مع 2.70 مليار ريال عماني في عام 2020. كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 13.3% لتصل إلى 2.18 مليار ريال عماني مقارنة مع 1.92 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الماضي. ونمت صافي القروض والسلفيات والتمويل، بنسبة 8.3% لتصل إلى 2.40 مليار ريال عماني.

وحقق البنك أيضا نموا في الإيرادات التشغيلية بنسبة 15.2%، لتصل إلى 82.4 مليون ريال عماني حتى نهاية العام 2021، كما شهدت الأرباح المسجلة خلال تلك الفترة نموا بنسبة 15% لتصل إلى 27.6 مليون ريال عماني. تعكس هذه المؤشرات الإيجابية استمرار البنك في التزامه بطرح منتجات وخدمات وحلول مصرفية مبتكرة لتعزيز رضا عملائه، إلى جانب حرصه على دعم استراتيجيته للتحول الرقمي وخطته التوسعية التي تشمل الأهداف المرتبطة بترسيخ مكانته في القطاع وامتلاك بنية تحتية متكاملة. كما يتمتع البنك بوجود كفاءات بشرية مؤهلة من ذوي الخبرات العالية والواسعة في القطاع، مما أهله لمواصلة تعزيز تميزه في خدمة عملائه، والاستفادة من الفرص التنافسية الجديدة، من أجل رفع مساهمته في دفع عجلة النمو الاقتصاد الوطني.

وفي هذا الصدد، قال سعيد بن عبدالله الحاتمي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي: "لقد شهد البنك نموا ملحوظا في أدائه خلال عام 2021 على الرغم من التحديات الاقتصادية والتغيرات التي طرأت على القطاع المالي والمصرفي. وذلك نتيجة لإطلاقنا مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية المتخصصة للقطاعين التجاري والإسلامي، فضلا عن قيامنا بتعزيز محفظة حلولنا المصرفية الحالية وتحسين عملياتنا التشغيلية وأنظمتنا والبنية التحتية الرقمية".

وأضاف، قائلا: "بفضل التزامنا في تقديم خدمة عملاء بكفاءة عالية، تمكنا من ترسيخ مكانتنا في هذا القطاع. تجلى ذلك من خلال حصول البنك الأهلي على جوائز مرموقة خلال عام 2021، تمثلت في جائزة "التميز في الخدمات المصرفية الخاصة" وجائزة "التميز في الخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد" للأهلي الإسلامي. علاوة على تتويج البنك بجائزة النخبة لتقدير الجودة لعام 2021 من جي بي مورغان، وذلك نتيجة التزام تحويلاته المالية بأعلى المعايير الدولية، وتحقيقه معدل 99.9% من تحويلاته المصرفية بالدولار الأمريكي".

وسعيا منه لتسهيل وصول عملائه إلى خدماته، وسع البنك الأهلي نطاق شبكة فروعه لتكون قريبة لأكبر شريحة من عملائه، افتتح البنك خلال العام 2021 ستة فروع جديدة، ثلاثة منها للبنك الأهلي وثلاثة أخرى للأهلي الإسلامي موزعة في مختلف المناطق بالسلطنة.

وينعكس النجاح الحقيقي للبنك الأهلي في التزامه بالمسؤولية الاجتماعية من خلال تعظيم مساهمته ومشاركته النشطة في المبادرات المجتمعية والوطنية المختلفة، وإدراكا منه بأهمية المشاركة قام البنك بدعم الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كوفيد-19، ونظم حملة ممثلة بموظفيه لدعم المتأثرين والمناطق المتضررة من الحالة المدارية "شاهين".

يحرص البنك الأهلي باستمرار على دعم أهداف رؤية عُمان 2040 من خلال تبني استراتيجية التعمين، محققا 94.34% كنسبة تعمين في مختلف أقسام البنك، إضافة إلى تظافر جهوده مع الحكومة الرشيدة الرامية إلى تمكين القوى العاملة الوطنية. ومن أجل بناء الكفاءات وتأهيلهم لتلبية متطلبات سوق العمل، يوفر البنك برامج تطويرية لإتاحة فرص التعلم وصقل مهارات موظفيه. حيث استقبل البنك مؤخراً الدفعة السابعة من برنامج "همم" والدفعة الخامسة من برنامج "خريجي الأعمال" بهدف بناء قدرات مجموعة من الكوادر الوطنية والقيادية في القطاع المصرفي العُماني.

ويواصل البنك الأهلي تنفيذ خططه على المدى المتوسط والطويل، وتحقيق هدفه المتمثل في مواصلة النمو، والذي من المتوقع أن يتم تعزيزه من خلال مشروعه الطموح لتوسيع مبنى مقره الرئيسي والترويج له كمركز للابتكار نحو قطاع مصرفي فاعل وذكي. وفي ضوء إنجازاته المتميزة وسجله الحافل بالنمو المستمر، فإن البنك في طريقه إلى أن يصبح المؤسسة المصرفية الرائدة في سلطنة عمان.

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