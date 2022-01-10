مسقط- في إطار جهوده الرامية إلى استكمال مسيرة التحول الرقمي الشامل وتلبية الطلب المتزايد على الممارسات المصرفية الفورية، أعلن البنك الأهلي عن إطلاق خدمة رقمية جديدة للعملاء تتيح لهم فتح حساب مصرفي جديد عبر تطبيقه على الهاتف المحمول خلال دقيقة واحدة فقط.

ويظهر البنك التزامه في المضي قدمًا في أن يصبح مؤسسة مبتكرة للخدمات المصرفية من خلال تلبية متطلبات العملاء الذين يسعون إلى الحصول على تجربة مصرفية متخصصة، حيث قام البنك بتصميم خدمة فتح حساب فوري لتعزيز قنواته الرقمية للعملاء وإجراء معاملاتهم المصرفية بكل راحة وسلاسة. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص البنك على تقديم خدماته على مدار الساعة.

وتعليقًا على مزايا تطبيق الهاتف المحمول الجديد، قال الفاضل منير بن أحمد البلوشي، مساعد المدير العام ورئيس إدارة الفروع بالبنك الأهلي: "تعتبر الرقمنة إحدى الركائز الأساسية في الوقت الراهن، وندرك في البنك الأهلي أهمية تحديث خدماتنا باستمرار لمواكبة تطورات السوق في قطاع الصيرفة الرقمية. تجسد خدمة فتح حساب مصرفي عبر تطبيق الهاتف المحمول جهودنا المتواصلة في إيجاد حلول مبتكرة لتلبية متطلبات عملائنا المتغيرة وتعزيز مستوى الخدمات التي نقدمها، كما ستساعد أيضاً على تجاوز توقعات عملائنا في تلبية احتياجاتهم".

أضاف قائلاً: "لقد أظهرنا التزامنا بخدمة العملاء على مر السنين، كما نحرص على الاستماع إلى آراءهم بهدف تحقيق النمو الإيجابي، حيث يقوم فريق من المهنيين بتقييم متطلبات السوق بصفة مستمرة واقتراح خططًا تنموية التي من شأنها أن تضع البنك في الطليعة. ونحن اليوم نفخر بالإنجازات والإشادات التي تلقيناها بصفتنا البنك الأسرع نمواً في سلطنة عُمان، كما نثق بأن عروضنا للخدمات والمنتجات المصرفية المميزة ستمكننا من تحقيق مستويات أعلى من التطور والنمو".

توفر خدمة فتح حساب مصرفي عبر تطبيق الهاتف المحمول احتياجات العملاء من إنجاز عملياتهم المصرفية الشخصية بكل سهولة وراحة، حيث يمكن للعملاء الآن فتح حساب توفير عبر التطبيق بكل بساطة من خلال تسجيل بياناتهم الشخصية وذلك من خلال خاصية المسح التكنولوجي للبطاقة الشخصية من الجهتين الأمامية والخلفية، بالإضافة إلى التقاط صورة شخصية باستخدام الهاتف المحمول لتوثيق هوية صاحب الحساب بالنسبة للعمانيين. أما بالنسبة للعملاء المقيمين والأجانب، فيتطلب التطبيق التحقق من بطاقة الإقامة من الجهتين الأمامية والخلفية وجواز السفر. وفي أعقاب إنهاء عملية التسجيل، سيتم إنشاء وتفعيل الحساب على الفور.

ومن جانبه، قال الفاضل حسن الزعابي، رئيس القنوات الإلكترونية للخدمات المصرفية للأفراد بالبنك الأهلي: "ستساعد الخدمة الجديدة على تعزيز رؤيتنا بأن نصبح مؤسسة سباقة في خدمة العملاء. وتعكس إضافة مصطلح "فوري" إلى خدمة فتح الحساب استمرارية سعينا في إضافة مزايا سهلة لإنجاز المعاملات المصرفية اليومية. ونحن على ثقة بأننا نمضى قدماً في المسار الصحيح لتحقيق رؤيتنا في مسيرة التحول الرقمي، وأن نكون أكثر مرونةً في في تلبية احتياجات ومتطلبات السوق".

وستمكن الخدمة الجديدة العملاء الجدد من المواطنين والمقيمين من فتح حسابهم لدى البنك وإمكانية الوصول إلى مجموعة من المزايا والخدمات المصرفية بخطوات بسيطة وسهلة بمجرد تحميل تطبيق البنك الأهلي للهاتف المحمول. ومن خلال تطبيق الهاتف المحمول، يمكن للعملاء إدارة حساباتهم وبطاقاتهم بشكل أسهل بالإضافة إلى الحصول على كشف حساب فوري إلكتروني، وإجراء التحويلات المالية المحلية، كما يمكن للمستخدمين إجراء مُعاملاتهم المصرفية ودفع فواتير الخدمات العامة.

#بياناتشركات

- انتهى -

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022