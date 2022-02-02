عبر ترقية ترخيصه، يمكن للبنك تقديم مجموعة أوسع من الخدمات تأكيداً على مكانته كمركز إقليمي للخدمات المصرفية الخارجية للمؤسسات والشركات المالية ومتعددة الجنسيات.

زيادة عدد موظفي البنك بنحو 60% منذ تأسيسه وخطط لمضاعفة أعدادهم أربع مرات بحلول عام 2026.

شهد البنك الأهلي الكويتي - مركز دبي المالي العالمي، نمواً لافتاً في عدد عملائه من دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى جهات رائدة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

منذ عام 2018، يواصل البنك الأهلي الكويتي – مركز دبي المالي العالمي تجاوز أهدافه عبر التطوير المتواصل لأعماله وزيادة خدماته ومنتجاته.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز دبي المالي العالمي عن ترقية ترخيص البنك الأهلي الكويتي – مكتب مركز دبي المالي العالمي، بما ينسجم مع التزامه بترسيخ ريادته كمركز مالي عالمي رائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وبدأ البنك الأهلي الكويتي عملياته في الكويت منذ أكثر من 53 عاماً وحل بين أفضل البنوك أماناً في منطقة الشرق الأوسط لسنوات عديدة وفقاً لتصنيف مجلة "جلوبال فاينانس". كما كان أول بنك كويتي يفتتح فرعاً له في دولة الإمارات في عام 1986، وعكف على توسيع عملياته في عام 2018 من خلال مركز دبي المالي العالمي بالحصول على ترخيص من الفئة الثانية. وتمكن البنك اليوم من ترقية ترخيص مزاولة أعماله في مركز دبي المالي العالمي إلى الفئة الأولى، حيث تعزز هذه الخطوة من إمكانات البنك الأهلي الكويتي – مركز دبي المالي العالمي في القطاع المصرفي، وترسخ مكانة مركز دبي المالي العالمي كمركز مالي رائد عالمياً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وافتتح البنك الأهلي الكويتي مكتب مركز دبي المالي العالمي في ضوء هدف استراتيجي يتمثل في توحيد محفظة قروضه الخارجية. ونجح البنك بتحقيق هذا الهدف مع تسجيل نمو يتجاوز الأهداف المدرجة في الميزانية تجسد في العدد الكبير من معاملات عملائه الدوليين التي تمت من خلال مكتب مركز دبي المالي العالمي.

وسجل البنك الأهلي الكويتي - مركز دبي المالي العالمي نمواً لافتاً في عدد العملاء من دول مجلس التعاون الخليجي علاوة على الشركات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وإضافة لذلك، توسع البنك بعلاقاته مع المؤسسات المالية الدولية لتغطي مناطق آسيا وأمريكا اللاتينية على مر السنين.

ويحتفل البنك اليوم بإنجاز رئيسي يتمثل في ترقية ترخيصه للخدمات المصرفية المقدم من سلطة دبي للخدمات المالية إلى الفئة الأولى، الأمر الذي سيمكنه من قبول الودائع من الشركات الدولية والمؤسسات المالية. كما تنسجم خطوة الحصول على الترخيص الجديد مع استراتيجية توسّع البنك ليغدو مركزاً مصرفياً إقليمياً رائداً يمكنه تقديم خدماته للعملاء من المؤسسات والشركات المالية ومتعددة الجنسيات.

ودعماً لاستراتيجية نموه، عكف البنك الأهلي الكويتي - مركز دبي المالي العالمي على زيادة عدد موظفيه بنحو 60% منذ تأسيسه، ومن المتوقع أن يضاعف عددهم بمقدار أربع مرات بحلول العام 2026.

وتولى البنك عدداً من أدوار البنك الرئيسي المكلف لأكثر من 40 معاملة قرض بما في ذلك معاملات ضخمة وذلك خلال السنوات الثلاث الماضية. ويعكس ذلك بيئة العمل الملهمة التي يوفرها مركز دبي المالي العالمي إلى جانب تطبيقه أفضل المعايير العالمية التي تعزز النمو والتوسع وتخلق الفرص على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي هذا السياق، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "نهنئ البنك الأهلي الكويتي - مركز دبي المالي العالمي لحصوله على ترخيص الخدمات المصرفية من الفئة الأولى. ويساهم قرار البنك بتوسيع خدماته في المركز بتعزيز مكانتنا كمركز مالي رائد عالمي للشركات

والمؤسسات المالية الباحثة عن اغتنام أفضل فرص النمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. ولاشك أن منظومتنا الشاملة مستمرة بالتطور وتمنح عملاءها الثقة للاستفادة منها لأقصى حد ممكن وتمهد طريقهم نحو توسيع عملياتهم باستمرار."

ويستخدم البنك الأهلي الكويتي – مركز دبي المالي العالمي بنجاح منصات المركز وخدماته لتنظيم الاجتماعات الاعتيادية واستضافة أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات اللجان ومختلف الفعاليات الأخرى.

من جانبه، قال توم ليند، الرئيس التنفيذي في البنك الأهلي الكويتي - مركز دبي المالي العالمي: "تسعدنا ترقية ترخيص مزاولة أعمالنا المصرفية إلى الفئة الأولى، وهي خطوة ستمنحنا فرصة قيّمة لتعزيز نمونا وتحسين علاقاتنا مع العملاء. ونتطلع قدماً للاستمرار بتعاوننا وعملياتنا ونتوجه بجزيل الشكر إلى مركز دبي المالي العالمي وسلطة دبي للخدمات المالية على دعمهما الدائم."

وأضاف عمر وهبي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي الكويتي – الإمارات العربية المتحدة: "تأتي ترقية ترخيصنا في توقيت مثالي، إذ ستدعم استراتيجيتنا الرامية لتحقيق النمو المستدام وإرساء معايير جديدة في القطاع. وأتوجه بجزيل الشكر إلى عملائنا المخلصين على دعمهم المستمر وثقتهم العالية بنا، وإلى سلطة دبي للخدمات المالية لمنحنا هذا الترخيص. ونتطلع لترسيخ علاقات طويلة الأجل ومثمرة لجميع الأطراف."

#بياناتحكومية

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