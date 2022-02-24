إمبراطور تتولي قيادة المبادرة بالتعاون مع وزارة السياحة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلق مجلس السياحة البرازيلي، إمبراطور، بالتعاون مع وزارة السياحة البرازيلية مؤخرًا "برنامج السياحة الآمنة". ويهدف البرنامج المدعوم من الحكومة الفيدرالية، إلى تطوير الإجراءات والسياسات العامة لتحسين أمن وسلامة السائحين خلال إقامتهم في الدولة اللاتينية.

ومن أجل تصميم هذا البرنامج، عقد إمبراطور اجتماعات مع وزارة السياحة على مدى عام 2021، لوضع مقترحات تضمن، عند تنفيذها، أن يتمتع كل من السائحين المحليين والأجانب بالحماية والسلامة التامة وراحة البال خلال التنقل أو الإقامة.

وسلطت جائحة كوفيد -19 الضوء على أهمية الصحة والسلامة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالسفر والسياحة. ويعد الأمن السياحي أمرًا بالغ الأهمية لأنه يتضمن قضايا تتعلق بالتنقل، والسلامة العامة، وعلاقات المستهلك، وحماية الطفولة، وحقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، والوصول إلى المعلومات، والسلامة الجسدية للوكلاء، وجودة الطعام، وغيرها من الأمور الأخرى.

وبالنظر إلى كل هذه القضايا، تم وضع 59 إجراءً يهدف إلى المساهمة في التعريف بمكانة البرازيل كوجهة آمنة. وتشمل مجالات العمل السلامة العامة، وعلاقات المستهلكين في قطاع السياحة، والنقل السياحي، والدفاع المدني، والراقبة الصحية، والتواصل الإيجابي.

وقال وزير السياحة البرازيلي، جيلسون ماتشادو: "نحن نطبق برنامجًا مدروسًا بعناية وله هدف واضح هو تحسين الأمن السياحي في بلدنا. نريد أن نمنح المسافرين الثقة لزيارة بلدنا ونحن نبذل قصارى جهدنا لمنحهم تجربة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر."

وتابع: "لقد أعطت الحكومة الفيدرالية الأولوية لسلامة السياح، ومن المؤكد أن هذا البرنامج سيؤثر إيجابًا على قطاع السياحة سريع النمو بالفعل".

من جهته، قال كارلوس بريتو، رئيس إمبراطور: "نحن نعلم أن الكثير من السياح الإماراتيين يفكرون في زيارة البرازيل. وتهدف هذه المبادرة إلى التأكد من أن السائحين الذين يقضون عطلاتهم في بلدنا الجميل يأتون إلينا وهم مرتاحي البال وأنهم آمنون".

أحد الإجراءات المدرجة في برنامج سلامة السياحة، هو وضع خرائط لمراكز الشرطة المتخصصة - وهذا يهدف إلى المساعدة في جعل خدمات الشرطة أكثر وضوحًا ويمكن وصول السائحين إليها بسهولة، إذا احتاجوا إلى الإبلاغ عن أي حالات. وسيضمن ذلك أيضًا أن يكون للزوار الأجانب في البرازيل معرفة واضحة بما يجب عليهم فعله في حالة وقوع حادث.

أما الأمر الأخر ضمن المبادرة، فهو إنشاء آليات تنبيه للكوارث تتواصل مع السائحين بسهولة وسرعة في حالات الضرورة. بالإضافة إلى ذلك، يوضح البرنامج بشكل موجز مدونة السلوك البرازيلية، التي تحدد القوانين واللوائح المتعلقة باستخدام المخدرات في المناطق السياحية وتبنى مقدمي الخدمات السياحية إجراءات صارمة لنبذ الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين.

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حول هيئة السياحة البرازيلية (إمبراتيور):

تعتبر هيئة السياحة البرازيلية (إمبراتيور) مسؤولة عن تنفيذ سياسة السياحة الوطنية في مجالات الترويج والتسويق ودعم التسويق للوجهات السياحية البرازيلية والخدمات والمنتجات في السوق الدولية. وتساعد الهيئة على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد من خلال تعزيز تدفق السياح الدوليين إلى الوجهات المحلية.

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سعيد كليب

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