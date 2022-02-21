أعلنت شركة البحرين للمقاصة، الشركة التابعة والمملوكة بالكامل لبورصة البحرين، عن توقيعها لشراكة جديدة مع شركة لومي العالمية، الرائدة في تزويد تقنية الاجتماعات العمومية السنوية عالمياً، وذلك بهدف إطلاق خدمات متكاملة ذات قيمة مضافة للشركات المساهمة العامة والمقفلة من خلال تقديم خدمات اجتماعات الجمعية العمومية السنوية الإلكترونية وخدمات التصويت الالكتروني ومن ضمنها انتخابات مجلس الإدارة، حيث تمكّن هذه الخدمة المساهمين من الإدلاء بأصواتهم على قرارات الشركة وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة إلكترونيًا خلال الاجتماعات العامة التي تقام عن بعد.

وتهدف هذه الخدمة إلى تعزيز مشاركة المساهمين بطريقة فعالة عبر توفير خدمة عقد الاجتماعات العمومية السنوية عن بعد أو الاجتماعات التي تجمع بين الحضور الفعلي والافتراضي، كما تتيح عرض فوري لنتائج التصويت والتصويت التراكمي والنصاب القانوني، بالإضافة إلى تقديم التحقق الآمن من هوية المساهمين وممثليهم، وتوفير المرونة وسهولة الوصول للمساهمين وسجلا كاملا للمراجعة والتدقيق. وتهدف هذه التقنية كذلك إلى تسليط الضوء بشكل أكبر على أهمية دور المساهمين في ممارسة حقوقهم في التصويت بشكل كامل وفعال خلال اجتماعات الجمعية العمومية السنوية من خلال سهولة الاتصال في الاجتماعات المنعقدة عن بعد أو تلك التي تجمع بين الحضور الفعلي والافتراضي وهو ما سيعزز من مشاركة المساهمين. وسيتمكن المساهمون من الوصول إلى جميع المعلومات المتعلقة باجتماعات الجمعية العمومية الالكترونية من خلال التسجيل في هذه الخدمة من خلال عبر الموقع الإلكتروني المخصص:eagm.bahrainclear.com.

وبهذه المناسبة، صرح الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة البحرين للمقاصة، بالقول: "تسعى شركة البحرين للمقاصة بشكل مستمر لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة، وتلتزم بخلق بيئة أعمال فعالة تتسم بالتنافسية والمرونة والسرعة، ويأتي هذا الانجاز استكمالاً للنجاح الذي حققته الشركة خلال السنوات الماضية عبر تقديم خدمة إدارة الجمعية العمومية عن بعد، حيث يسعدنا أن نتعاون مع شركة لومي العالمية لإطلاق مجموعة شاملة من خدمات التصويت الإلكتروني واجتماعات الجمعية العمومية السنوية الإلكترونية لكل من الشركات المساهمة العامة والمقفلة، والتي نهدف من خلالها إلى تبني أفضل ممارسات حوكمة الشركات وعلاقات المستثمرين مع تيسير المشاركة الفعالة للمساهمين."

وأضاف الشيخ خليفة:"وتأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود المتواصلة لشركة البحرين للمقاصة لتعزيز خدمات ما بعد التداول، كما تتماشى مع دور الشركة في تطوير البنية التحتية لأسواق رأس المال لتعزيز مستوى حماية حقوق المساهمين. "

من جانبه، علق السيد ريتشارد تايلور، الرئيس التنفيذي في شركة لومي العالمية، قائلًا: "نحن فخورون باختيار شركة البحرين للمقاصة للشراكة مع شركة لومي العالمية، حيث نتطلع إلى المساعدة في تقديم أفضل نموذج لحوكمة الشركات للجهات المصدرة وتمكين المساهمين من المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية السنوية. لقد تبنّت شركة البحرين للمقاصة بالكامل عملية رقمنة اجتماعات الجمعيات العمومية السنوية ومشاركة المساهمين، حيث تأتي خطوة الشراكة هذه بالتماشي مع استثمارنا الاستراتيجي في المنطقة."

ومن الجدير بالذكر أن شركة البحرين للمقاصة شركة مملوكة بالكامل لبورصة البحرين برأس مال مصرح به وقدره خمسة ملايين دينار في حين يبلغ رأس المال المدفوع مليون دينار، وهي شركة مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي كمركز للإيداع والتسوية والتقاص تقوم بتوفير خدمات ما بعد التداول للمستثمرين. وتوفر شركة البحرين للمقاصة مجموعة من الخدمات تشمل الخدمات المتعلقة بالإيداع والمقاصة والتسوية والسجل المركزي والتسجيل لمعاملات الأوراق والأدوات المالية.

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