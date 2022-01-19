في خطوة استراتيجية لتعزيز جهودها في تطبيق أفضل الممارسات في الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة، قامت شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا)، أكبر مصهر للألمنيوم في العالم باستثناء الصين، بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة (أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا) المحدودة – التابعة لمجموعة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة – وذلك بتاريخ 19 يناير 2022 بهدف بحث سبل التعاون في مجال خفض البصمة الكربونية بشركة البا.

جاءت مذكرة التفاهم هذه – وتعتبر الأولى التي يتم إبرامها مع مصهر للألمنيوم –لإرساء القواعد الأساسية للعمل على دراسة جدوى حول استخدام التقنية التي طورتها مجموعة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة بالتعاون مع شركة كانساي للطاقة الكهربائية لاستخلاص ثاني أكسيد الكربون من انبعاثات الوقود الغازية، وذلك بهدف خفض الانبعاثات في مصهر البا وإزالة الكربون من عملياتها.

تم توقيع مذكرة التفاهم في قاعة الدانة بشركة البا، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة البا الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة، والسيد كينتارو هوسومي، الرئيس التنفيذي لشركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة (أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا) المحدودة ، والسيد علي البقالي الرئيس التنفيذي لشركة البا، والسيد أمين سلطان الرئيس التنفيذي للطاقة بشركة البا وعدد من كبار المسؤولين من مجموعة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة.

وبهذه المناسبة، صرح الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة قائلاً:

"تتصدر الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة جميع أوجه عملياتنا في البا، وسوف يكون لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم دورًا محوريًا في تحقيق طموحاتنا لمضاعفة جهودنا في مجال الاستدامة وإدماج مبادئها في عملياتنا التشغيلية لتعزيز مسؤوليتنا تجاه البيئة.

ونحن سعداء بشراكتنا مع مجموعة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، الرائدة في تقنية استخلاص الكربون، لدعم مسيرتنا نحو إزالة الكربون من عملياتنا".

ومن جانبه، صرح السيد كينتارو هوسومي، الرئيس التنفيذي لشركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة (أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا) المحدودة، قائلاً:

"بصفتنا شركة رائدة في تقنيات إزالة الكربون مثل استخلاص وتخزين واستخدام الكربون، تفخر مجموعة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة بأن تدعم البا ومملكة البحرين في تحقيق أهدافها الطموحة للاستدامة، حيث تساهم مثل هذه الشراكات في تمكين الشركات الصناعية من التحول السريع نحو تحييد الكربون".

ونظرًا لكونها إحدى الشركات الصناعية الرائدة في مملكة البحرين، فإن خطط البا لإزالة الكربون سوف يكون لها دور رئيسي في تحقيق أهداف الحياد الصفري الكربوني والطاقة المتجددة في مملكة البحرين، والتي أعلنها مؤخرًا صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

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- انتهى -

نبذة عن شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا)

[رمز التداول: ALBH]

بدأت شركة البا عملياتها التشغيلية في عام 1971 بطاقة إنتاجية بلغت 120 ألف طن متري سنويًا، وتُعد اليوم البا أكبر مصهر للألمنيوم في العالم باستثناء الصين مع إنتاج سنوي يتجاوز 1.561 مليون طن متري (2021). وتقوم البا بتصدير إنتاجها من المنتجات الأساسية ومنتجات القيمة المضافة إلى أكثر من 240 عميلاً حول العالم عبر مكاتب مبيعاتها في أوروبا (زيورخ) وآسيا (هونغ كونغ وسنغافورة) والشركة التابعة لها في الولايات المتحدة الأمريكية. كما أن البا مدرجة في كل من بورصة البحرين وسوق لندن للأوراق المالية، والمساهمون فيها هم كل من شركة ممتلكات البحرين القابضة ش.م.ب. (مقفلة) (69.38%)، وشركة سابك للاستثمارات الصناعية (20.62%)، والجمهور العام (10%).

على مدى العقود الخمسة الماضية، ساهمت البا بشكل رئيسي في التنمية الاجتماعية والصناعية والاقتصادية بمملكة البحرين، وتعتبر القلب النابض لقطاع الألمنيوم المزدهر في البحرين، والذي يمثل حوالي 12% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. وتحظى البا بسمعة مرموقة في مجال توظيف الكفاءات البحرينية، وتمثل نموذجًا يُحتذى به في تدريب وتطوير مواردها البشرية. وتضم الشركة أكثر من 3,100 موظفٍ (2021)، بنسبة بحرنة تبلغ 84%. وشهد العام 2021 تسجيل الشركة لأكثر من 581 ألف ساعة تدريبية بالرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد -19.

تعتبر البا واحدة من أبرز الشركات الصناعية في العالم، حيث تلتزم بمعايير عالية في الممارسات البيئية والمسؤولية الاجتماعية وحوكمة الشركات. وعلى مدار 50 عامًا، استثمرت الشركة في العديد من المشاريع التي كان لها أثر إيجابي بالغ على المجتمع. ويمثل مصنع معالجة بقايا بطانة خلايا الصهر (دون أي مخلفات) البالغة تكلفته 37.5 مليون دولار والمشروع القادم لإنشاء حديقة الطاقة الشمسية لتوليد ما يزيد عن 5 ميغا واط من الطاقة النظيفة، إلى جانب دور الشركة الاستراتيجي في المنطقة المستقبلية للصناعات التحويلية خير دليل على مضي البا قدمًا في خطة الاستدامة التي وضعتها بما يتماشى مع أهداف الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 وأهداف الحياد الكربوني الصفري التي تبنتها حكومة مملكة البحرين بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26). وبالإضافة إلى ذلك، فإن مختلف الشهادات الدولية التي حصلت عليها الشركة مثل آيزو 9001، وآيزو 14001، وآيزو 27001، وآيزو 45001، وشهادة معيار IATF 16949:2016 الخاص بنظام إدارة الجودة لصناعة السيارات، وشهادتي مبادرة استدامة الألمنيوم (ASI)، وإيكوفاديس، خير شاهد على التزام البا بأفضل الممارسات المسؤولة والمستدامة لإنتاج الألمنيوم.

وتبقى سلامة الموظفين وعمال المقاولين على رأس أولويات البا. فمع مرور السنين، حافظت الشركة على سجل متميز في مجال السلامة والصحة وفازت بجوائز دولية مرموقة مثل الميدالية الذهبية من روسبا 2021 (للسنة الثامنة على التوالي) وجائزة السلامة الدولية مع الاستحقاق من مجلس السلامة البريطاني في عام 2020. وأكدت البا تميزها في السلامة من خلال تحقيق أكثر من 20 مليون ساعة عمل آمنة دون أي إصابات مضيعة للوقت -- وسنة خالية تماماً من هذا النوع من الإصابات --- وذلك مع نهاية عام 2021.

كما حظيت البا بالتقدير الدولي نظير قيمها وتميزها التشغيلي، وكان أحدث إنجازاتها في هذا المجال تصدرها لقائمة شركة ESG Invest لتقييم الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة في البحرين، وحصولها على شهادة SafeGuard من شركة بيرو فيريتاس، فضلاً عن حصولها على جائزة أفضل مؤسسة في حوكمة الشركات من Ethical Boardroom.

للمزيد من المعلومات عن البا، يرجى زيارة موقع الشركة على شبكة الإنترنت www.albasmelter.com.

آلية التظلم الخارجي

يمكن إرسال التظلمات الخارجية المتعلقة بالأداء البيئي والاجتماعي لشركة البا على رابط خط البا للنزاهة – وهو خط إبلاغ سري متعدد اللغات ويدار بشكل مستقل، سواءً باستخدام خط الهاتف المجاني أو الإنترنت وذلك على مدار الساعة يومياً.

استجابة البا لجائحة كوفيد-19

جاءت استراتيجية الاستجابة لشركة البا في وقت مبكر منذ يناير 2020 مع بدء انتشار الجائحة بما يتماشى وإرشادات الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19). وتمكنت الشركة من الحفاظ على سير عملياتها التشغيلية خلال العام 2021 بفضل مرونة القوى العاملة لديها من موظفين وعمال المقاولين.

لمزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال بـ:

إيلين هلال

مدير إداري لعلاقات المستثمرين والتأمين وسكرتارية الشركة

هاتف: 5100 1783 (973+)

بريد إلكتروني: eline.hilal@alba.com.bh

الموقع الإلكتروني: www.albasmelter.com

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