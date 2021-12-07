أعلنت شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا)، أكبر مصهر للألمنيوم في العالم باستثناء الصين، عن إصدار النسخة الخامسة من تقرير الاستدامة الخاص بالشركة والذي تم إعداده وفقًا لمعايير المبادرة الدولية لإعداد التقارير (GRI): الخيار الأساسي. وقامت شركة Deloitte & Touche (M.E.) بتقديم الضمان المحدود والمستقل على توافق تقرير الاستدامة للشركة مع معايير المبادرة الدولية لإعداد التقارير، وعلى منهجية إعداد 3 مؤشرات أداء رئيسية شملها التقرير، وهي: مجموع استهلاك الطاقة غير المباشر (غيغا جول)، مجموع استهلاك الطاقة المباشر (غيغا جول)، والاستثمارات البيئية (دينار بحريني).

هذا وحمل التقرير لعام 2020 عنوان: "بناء نموذج جديد مع احتفالنا باليوبيل الذهبي للعمليات التشغيلية"، حيث شمل العديد من المعلومات والبيانات المفصلة حول أداء الشركة البيئي والاجتماعي والاقتصادي، إلى جانب المبادرات المستدامة التي نفذتها الشركة في مختلف جوانب عملياتها التشغيلية في الفترة من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر 2020.

وفي تعليقه على إصدار تقرير الاستدامة لعام 2020، صرح الرئيس التنفيذي لشركة البا، علي البقالي، قائلاً:

"تكمن قوتنا في التواصل الدائم والإبلاغ عن أدائنا في الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة، مما يؤكد النهج الذي نتبعه بالإفصاح عن الجوانب الأكثر أهمية بالنسبة لنا مع مختلف الأطراف المعنية بالشركة.

وتعتبر البا من أولى الشركات في الشرق الأوسط التي حرصت على المبادرة طوعًا بالإبلاغ عن أدائها في الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة من خلال إصدار أول تقرير للاستدامة لعام 2016، الأمر الذي يبرهن على المعايير العالية للشفافية والحوكمة التي تحرص الشركة على اتباعها في جميع إفصاحاتها.

نحن سعداء بهذا التقرير الذي استطاعت الشركة من خلاله تحقيق مستوى أعلى من الإفصاح عن الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة".

جدير بالذكر أن تقرير الاستدامة لعام 2020 تمت مراجعته أيضًا باستخدام مؤشر المحتوى التابع للمبادرة الدولية لإعداد التقارير – الخيار الأساسي.

#بياناتشركات

-انتهى-

نبذة عن ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا)

[رمز التداول: ALBH]

تُعد شركة البا أكبر مصهر للألمنيوم في العالم باستثناء الصين، حيث يبلغ إنتاجها أكثر من 1.548 مليون طن متري سنويًا (2020). وهي مدرجة في كل من بورصة البحرين وسوق لندن للأوراق المالية، والمساهمون فيها هم كل من شركة ممتلكات البحرين القابضة ش.م.ب. (مقفلة) (69.38%)، وشركة سابك للاستثمارات الصناعية (20.62%)، والجمهور العام (10%).

إلى جانب الألمنيوم السائل، تنتج الشركة العديد من منتجات القيمة المضافة كسبائك المزيج الأساسي لإعادة الصهر (سبائك حرف T، السبائك المعيارية، سبائك بروبرزي)، وقوالب الدرفلة، وقضبان السحب، ومنتجات الألمنيوم غير الممزوج لإعادة الصهرمن فئة P1020. تتفاوت منتجات الشركة في أنوعها من حيث المزيج الداخل في تصنيعها وأسطحها النهائية، حيث يتم تصدير 79% لأكثر من 150 عميلاً حول العالم من خلال مكاتب المبيعات التابعة للشركة في أوروبا وآسيا وسنغافورة والشركة التابعة لها في الولايات المتحدة الأمريكية.

يضم موقع البا ستة خطوط للصهر، وثلاث محطات للطاقة، وأربعة مسابك، وأربعة مصانع كربون، بالإضافة إلى المرافق الصناعية الأخرى. وإلى جانب إنتاجها من الألمنيوم الأولي، تنتج البا 530,000 طن متري سنويًا من فحم الكوك المكلسن عالي الجودة من مصنع التكليس التابع لها. كما تنتج الشركة 9.5 مليون متر مكعب سنويًا من مياه الشرب من خلال محطة تحلية مياه البحر الخاصة بها.

حققت البا سمعة متميزة في مجالات السلامة والبيئة والصحة والاستدامة وإدارة الجودة. وتعتبر البا من مصاهر الألمنيوم القليلة حول العالم التي لم تشهد وقوع أي إصابات مضيعة للوقت في عام 2019. كما حصدت الشركة خلال عام 2020 خمس جوائز عن خمس فئات مختلفة من مجلس السلامة الوطني (NSC) – الولايات المتحدة، وجائزة الميدالية الذهبية للصحة والسلامة من الجمعية الملكية لمكافحة الحوادث (روسبا) – المملكة المتحدة. كما حصلت الشركة على جائزة السلامة الدولية من مجلس السلامة البريطاني (BSC) – المملكة المتحدة في مارس 2021.

تحرص البا على تحقيق القيمة لعملائها من خلال العديد من الشهادات المعترف بها عالميًا مثل الآيزو 9001، وآيزو 45001، وآيزو 14001، وآيزو 27001. كما حصلت البا على شهادة نظام إدارة الجودة لصناعة السيارات IATF 16949 في عام 2018، بالإضافة إلى الميدالية البرونزية من منظمة التصنيف والتقييم الدولية إيكوفاديس وشهادة مبادرة استدامة الألمنيوم في عام 2020.

تلتزم البا بتعزيز الاستدامة في جميع عملياتها التشغيلية. وفي إطار مبادرات المسؤولية الاجتماعية، شرعت البا في عام 2019 في إنشاء أول مصنع من نوعه لمعالجة بقايا بطانة خلايا الصهر في المنطقة وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة من أجل إيجاد حلول مستدامة لمعالجة هذه المادة دون أي مخلفات. وفي عام 2020، دشنت البا مشروع مزرعة الأسماك الذي تم بالتعاون مع الجمعية الاستهلاكية للحرس الوطني، ويهدف لتعزيز الثروة البحرية في المملكة وإثراء التنوع الحيوي بالقرب من مواقع الشركة.

بدأت البا عملياتها التشغيلية في عام 1971 كمصهر لا تتجاوز طاقته الإنتاجية 120,000 طن متري سنويًا. وتواصل البا حرصها على تحقيق الفائدة والقيمة لعملائها ومساهميها وجميع الأطراف المعنية بها. ومع احتفال الشركة باليوبيل الذهبي لبدء عملياتها التشغيلية في العام 2021، فإننا نتطلع لتعزيز الإنتاجية وتقديم المبادرات المبتكرة والمستدامة في عملياتنا التشغيلية.

للمزيد من المعلومات عن البا، يرجى زيارة موقع الشركة على شبكة الإنترنت www.albasmelter.com.

آلية التظلم الخارجي

يمكن إرسال التظلمات الخارجية المتعلقة بالأداء البيئي والاجتماعي لشركة البا على رابط خط البا للنزاهة – وهو خط إبلاغ سري متعدد اللغات ويدار بشكل مستقل، سواءً باستخدام خط الهاتف المجاني أو الإنترنت وذلك على مدار الساعة يومياً.

وتأتي آلية التظلم الخارجي في شركة البا تماشياً مع معايير الأداء المبينة من قبل الشركة المالية الدولية – مؤسسة الإقراض التابعة للبنك الدولي.

استجابة البا لجائحة كوفيد-19

كان العام 2020 استثنائيًا وباعتبارها إحدى الشركات الصناعية الرائدة في البحرين، جاءت استراتيجية الاستجابة لشركة البا في وقت مبكر منذ يناير 2020 مع بدء انتشار الجائحة بما يتماشى وإرشادات الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19).

عمل فريق الإدارة التنفيذية في البا على تبني النهج التفاعلي بإعداد الرسائل الشخصية الموجهة من خلال مقاطع الفيديو، زيارة مواقع العمليات التشغيلية، وعقد الاجتماعات الافتراضية اليومية مع فريق مركز البا للرعاية الصحية حول آخر التطورات المتعلقة بالجائحة. وقد أتاحت إدارة الشركة لموظفيها العمل عن بعد من المنزل وقامت بخفض عدد ساعات العمل خصوصًا بالنسبة للموظفات، كما طبقت الشركة فحص درجات الحرارة للموظفين في جميع أنحاء المصهر وخلال جميع المناوبات، إلى جانب تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي في المكاتب ومواقع العمليات التشغيلية ومركبات الشركة. وتقوم الشركة كذلك بالتعقيم المستمر لجميع المواقع التشغيلية وغير التشغيلية، بالإضافة إلى توزيع أدوات الوقاية على الموظفين وتثبيت المعقمات والملصقات التوعوية بمختلف اللغات في مختلف أنحاء الشركة.

وعلى الرغم من انتشار جائحة كوفيد-19، استمرت الشركة في الحفاظ على سير عملياتها التشغيلية بفضل التزامها بخطة استمرارية الأعمال وخطة الجاهزية للطوارئ. كما أرسلت الشركة خطاب ضمان حول العمليات الآمنة في البا لجميع الأطراف المعنية بالشركة (من عملاء وموردين وجهات تنظيمية) خلال عام 2020.

تأتي سلامة العاملين في البا، من موظفين وعمال المقاولين، على رأس قائمة أولوياتها. وفيما نحن مستمرون في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للوقاية من جائحة كوفيد-19، فإننا لا زلنا ملتزمين بالسلامة والكفاءة التشغيلية وهيكلة التكلفة المبسطة.

لمزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال بـ:

إيلين هلال

مدير إداري لعلاقات المستثمرين والتأمين وسكرتارية الشركة

هاتف: 5100 1783 (973+)

بريد إلكتروني: eline.hilal@alba.com.bh

الموقع الإلكتروني: www.albasmelter.com

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