استضافت شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا)، أحد أكبر مصاهر الألمنيوم في العالم باستثناء الصين، وفدًا عالي المستوى من شركة ألياستر الإسبانية وذلك يوم الأحد الموافق 16 يناير 2022 ضم كلاً من ليوبولدو غالان – المدير العام لوحدة إنتاج الألمنيوم والرئيس التنفيذي للعمليات الإنتاجية، إنريكي سيلا – مدير فرع ألياستر الشرق الأوسط ذ.م.م. في البحرين، ألبيرتو فيرنانديز – القائم بأعمال مدير المصنع، ومشاري سعيد مدير الإنتاج بالشركة، حيث كان في استقبالهم كل من الرئيس التنفيذي لشركة البا علي البقالي، والرئيس التنفيذي للتسويق خالد عبداللطيف، والرئيس التنفيذي للإمدادات وليد التميمي، وعدد من كبار المسؤولين بالشركة.

تجمع شركتي البا وألياستر علاقة تجارية وطيدة تمتد لأكثر من عقدين من الزمن، ومن المزمع أن تقوم البا بإمداد ألياستر بمنتجاتها التي صنعت بفخر في البحرين، من خلال تزويد مصنع تكرير حبيبات الألمنيوم وإنتاج السبائك الرئيسية التابع لشركة ألياستر والذي تم الإعلان عن إنشائه مؤخرًا ضمن منطقة صناعات الألمنيوم التحويلية بالمملكة.

وفي تعليقه على هذه الزيارة، صرح الرئيس التنفيذي لشركة البا علي البقالي قائلاً:

"إن إقامة مصنع تابع لأحد موردينا في البحرين يجلب معه الكثير من الفرص، فهو لا يلبي احتياجاتنا وحسب، بل يلبي أيضًا احتياجات شركات الألمنيوم الكبرى والمسابك في المنطقة.

وما يميز هذه الشراكة هو اختيار شركة ألياستر بدورها لشركة البا لتزويدها بالألمنيوم عالي الجودة لمصنعها في البحرين، مما يجعل شركة ألياستر أحد موردي وعملاء شركة البا في الوقت ذاته.

كما إننا نتطلع لتعزيز العلاقات مع شركة ألياستر على مختلف الأصعدة، وخاصة فيما يتعلق بالالتزام بالجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة".

ومن جانبه، صرح الرئيس التنفيذي لشركة ألياستر سيرجيو مارتينيز قائلاً:

"سلمنا اليوم لشركة البا، أحد أهم العملاء الذين تربطنا بهم علاقة وثيقة وإحدى الشركات ذات الثقل الاستراتيجي في صناعة الألمنيوم، أول دفعة من المواد المصنعة في مصنعنا الجديد في البحرين. ويعد ذلك إنجازًا هامًا لشركة ألياستر، حيث يبرهن عن تطوير قدراتنا العالمية ويؤكد التزامنا الثابت تجاه شركائنا في المنطقة".

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نبذة عن شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا)

بدأت شركة البا عملياتها التشغيلية في عام 1971 بطاقة إنتاجية بلغت 120 ألف طن متري سنويًا، وتُعد اليوم البا أكبر مصهر للألمنيوم في العالم باستثناء الصين مع إنتاج سنوي يتجاوز 1.561 مليون طن متري (2021). وتقوم البا بتصدير إنتاجها من المنتجات الأساسية ومنتجات القيمة المضافة إلى أكثر من 240 عميلاً حول العالم عبر مكاتب مبيعاتها في أوروبا (زيورخ) وآسيا (هونغ كونغ وسنغافورة) والشركة التابعة لها في الولايات المتحدة الأمريكية. كما أن البا مدرجة في كل من بورصة البحرين وسوق لندن للأوراق المالية، والمساهمون فيها هم كل من شركة ممتلكات البحرين القابضة ش.م.ب. (مقفلة) (69.38%)، وشركة سابك للاستثمارات الصناعية (20.62%)، والجمهور العام (10%).

على مدى العقود الخمسة الماضية، ساهمت البا بشكل رئيسي في التنمية الاجتماعية والصناعية والاقتصادية بمملكة البحرين، وتعتبر القلب النابض لقطاع الألمنيوم المزدهر في البحرين، والذي يمثل حوالي 12% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. وتحظى البا بسمعة مرموقة في مجال توظيف الكفاءات البحرينية، وتمثل نموذجًا يُحتذى به في تدريب وتطوير مواردها البشرية. وتضم الشركة أكثر من 3,100 موظفٍ (2021)، بنسبة بحرنة تبلغ 84%. وشهد العام 2021 تسجيل الشركة لأكثر من 581 ألف ساعة تدريبية بالرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد -19.

تعتبر البا واحدة من أبرز الشركات الصناعية في العالم، حيث تلتزم بمعايير عالية في الممارسات البيئية والمسؤولية الاجتماعية وحوكمة الشركات. وعلى مدار 50 عامًا، استثمرت الشركة في العديد من المشاريع التي كان لها أثر إيجابي بالغ على المجتمع. ويمثل مصنع معالجة بقايا بطانة خلايا الصهر (دون أي مخلفات) البالغة تكلفته 37.5 مليون دولار والمشروع القادم لإنشاء حديقة الطاقة الشمسية لتوليد ما يزيد عن 5 ميغا واط من الطاقة النظيفة، إلى جانب دور الشركة الاستراتيجي في المنطقة المستقبلية للصناعات التحويلية خير دليل على مضي البا قدمًا في خطة الاستدامة التي وضعتها بما يتماشى مع أهداف الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 وأهداف الحياد الكربوني الصفري التي تبنتها حكومة مملكة البحرين بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26). وبالإضافة إلى ذلك، فإن مختلف الشهادات الدولية التي حصلت عليها الشركة مثل آيزو 9001، وآيزو 14001، وآيزو 27001، وآيزو 45001، وشهادة معيار IATF 16949:2016 الخاص بنظام إدارة الجودة لصناعة السيارات، وشهادتي مبادرة استدامة الألمنيوم (ASI)، وإيكوفاديس، خير شاهد على التزام البا بأفضل الممارسات المسؤولة والمستدامة لإنتاج الألمنيوم.

وتبقى سلامة الموظفين وعمال المقاولين على رأس أولويات البا. فمع مرور السنين، حافظت الشركة على سجل متميز في مجال السلامة والصحة وفازت بجوائز دولية مرموقة مثل الميدالية الذهبية من روسبا 2021 (للسنة الثامنة على التوالي) وجائزة السلامة الدولية مع الاستحقاق من مجلس السلامة البريطاني في عام 2020. وأكدت البا تميزها في السلامة من خلال تحقيق أكثر من 20 مليون ساعة عمل آمنة دون أي إصابات مضيعة للوقت -- وسنة خالية تماماً من هذا النوع من الإصابات --- وذلك مع نهاية عام 2021.

كما حظيت البا بالتقدير الدولي نظير قيمها وتميزها التشغيلي، وكان أحدث إنجازاتها في هذا المجال تصدرها لقائمة شركة ESG Invest لتقييم الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة في البحرين، وحصولها على شهادة SafeGuard من شركة بيرو فيريتاس، فضلاً عن حصولها على جائزة أفضل مؤسسة في حوكمة الشركات من Ethical Boardroom.

للمزيد من المعلومات عن البا، يرجى زيارة موقع الشركة على شبكة الإنترنت www.albasmelter.com.

آلية التظلم الخارجي

يمكن إرسال التظلمات الخارجية المتعلقة بالأداء البيئي والاجتماعي لشركة البا على رابط خط البا للنزاهة – وهو خط إبلاغ سري متعدد اللغات ويدار بشكل مستقل، سواءً باستخدام خط الهاتف المجاني أو الإنترنت وذلك على مدار الساعة يومياً.

استجابة البا لجائحة كوفيد-19

جاءت استراتيجية الاستجابة لشركة البا في وقت مبكر منذ يناير 2020 مع بدء انتشار الجائحة بما يتماشى وإرشادات الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19). وتمكنت الشركة من الحفاظ على سير عملياتها التشغيلية خلال العام 2021 بفضل مرونة القوى العاملة لديها من موظفين وعمال المقاولين.

لمزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال بـ:

إيلين هلال

مدير إداري لعلاقات المستثمرين والتأمين وسكرتارية الشركة

هاتف: 5100 1783 (973+)

بريد إلكتروني: eline.hilal@alba.com.bh

الموقع الإلكتروني: www.albasmelter.com

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