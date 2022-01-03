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المنامة ـ جامعة الخليج العربي: درست الباحثة نوير سعود الحربي العلاقة بين مركز التحكم والدافعية للإنجاز لدى التلاميذ ذوي صعوبات التعلم بهدف التعرف على مستوى التحكم وأيضا العلاقة بين مركز التحكم والدافعية للإنجاز على عينة بلغت 72 مبحوث من الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي.
اعتمدت الدراسة التي قدمت لنيل درجة الماجستير في صعوبات التعلم والإعاقات الذهنية بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي على عدة مقايس لتتوصل النتائج إلى أن ثلثي العينة كانوا من ذوي مركز التحكم الخارجي، وكان بعد المثابرة هو الأعلى بالنسبة لمستوى أبعاد الدافعية للإنجاز، تلى ذلك بعد الهدف عن بعد الطموح.
وأشارت النتائج إلى وجود علاقة سلبية ذات دلالة إحصائية بين مركز التحكم وبين كل أبعاد والدرجة الكلية لمقياس الدافعية والإنجاز، وأوصت الباحثة الحربي بتنظيم دورات وورش عمل لمعلمي التلاميذ ذوي صعوبات التعلم لتدريبهم على طرق استثارة الدافعية، وتدريب أولياء الأمور على بث الثقة في نفوس بناءهم ورفع قدرتهم على العمل والاجتهاد والنجاح.
ودعت في سياق التوصيات إلى تنظيم دورات وورش عمل للمعلمين لتدريبهم على طرق استثارة الدافعية لدى التلاميذ وعمل نشرات توعوية تعرف بطرق التفكير الصحيحة في تفسير الأحداث التي يمرون بها.
تكونت لجنة الامتحان من أستاذ علم النفس الاجتماعي المعرفي المشارك الدكتورة نادية التازي كمشرف رئيس، وأستاذ التربية الخاصة المشارك الدكتورة حنان الحموز كمشرف مشارك، فيما كان أستاذ التربية الخاصة الأستاذة الدكتورة مريم الشيراوي ممتحناً داخلياً، واستاذ التربية الخاصة المشارك بكلية التربية الأساسية الدكتور أحمد السعيدي ممتحناً خارجياً.
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