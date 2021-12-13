توسيع نطاق الدول المشاركة وتحويله إلى مؤتمر عالمي خلال سنوات

اختتم المؤتمر السنوي الخامس لجمعية الإمارات للأمراض الجلدية أعماله في دبي الأسبوع الماضي ، والذي استمر لمدة ثلاثة أيام ، بمشاركة 200 طبيب من 30 دولة شملت الإمارات العربية المتحدة ، مصر ، لبنان ، الولايات المتحدة ، المملكة المتحدة ، ألمانيا ، اسبانيا والهند وغيرها .

ناقش المؤتمر العديد من القضايا المهمة ، بما في ذلك تأثيرفيرس كورونا على مرضى الأمراض الجلدية ، وتعزيز التعليم الطبي المستمر ، وبحث آخر ما توصل إليه العلم الحديث في طب التجميل والجراحة والعلاج بالليزر.

من جانبه ، قال الدكتور أنور الحمادي رئيس جمعية الأمراض الجلدية رئيس المؤتمر ، إن دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت خلال السنوات الماضية من الدول الرائدة في استقطاب الأدوية المعتمدة لعلاج معظم الأمراض الشائعة ، بما في ذلك الأكزيما. كما أنها خامس دولة في العالم تتوفر فيها العلاجات البيولوجية للحالات الشديدة من هذا المرض .

وأضاف الحمادي أنه وفقًا للبروتوكولات الدولية ، يمكننا تزويد مرضى الصدفية بالعديد من الخيارات العلاجية، كما نوفر في الامارات علاجات جديدة لتساقط الشعر الوراثي.

خلال المؤتمر ، قالت الدكتورة فاطمة البريكي ، الأمين العام لجمعية الإمارات للأمراض الجلدية ، إن الدورة التدريبية التي تم انعقادها لطلاب الطب تمت مناقشة أكثر الأمراض الجلدية شيوعًا وبعض الأمراض الأخرى التي يجب أن يتعلمها كل طالب طب خلال سنوات الدراسة.

وقالت الدكتورة خديجة الجفري ، رئيس اللجنة العلمية لجمعية الإمارات للأمراض الجلدية ، إن فهم آلية التهاب الجلد التأتبي قد تحسن بشكل كبير في السنوات الست الماضية مما أدي إلى تطوير علاج هادف متطور يكون أكثر فعالية وأمانًا لمرضى الأكزيما من الأدوية التقليدية.

وأضافت انه تم أطلاق علاج بيولوجي جديد في الإمارات ودوائين آخرين هذا العاممشيرة إلى أنه علاج طويل الأمد للسيطرة على الأمراض الجلدية المتوسطة والشديدة ، ونتوقع يتم توفير بعضها لعلاج الأطفال قريباً.

وقالت الدكتورة منى المروي، نائبة رئيس جمعية الإمارات للأمراض الجلدية إن أهم ما يميز المؤتمر هذا العام هو تعدد المشاركات الدولية ، كما تم تبادل الخبرات والمعلومات مع الجمعية البريطانية للأمراض الجلدية ومناقشة التطورات والمتسجدات في الأمراض الجلدية مشيرة الى اننا نطمح الى توسيع نطاق المشاركة في المؤتمر من مختلف دول العالم حتى نتمكن من عقد المؤتمر العالمي للأمراض الجلدية خلال السنوات القليلة المقبلة في دبي .

#بياناتحكومية

- انتهى -

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