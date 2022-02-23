زاد الطلب على المجوهرات المستدامة بنسبة 73% خلال السنوات الماضية

دبي، الامارات العربية المتحدة: تتمتع إيطاليا بسمعة عريقة في تصميم وتصنيع المجوهرات والساعات عالية الجودة. تُحظى المجوهرات المصنوعة في إيطاليا بتقدير وإعجاب الجمهور في جميع أنحاء العالم، يتم تصدير 90% من منتجات المجوهرات الوطنية إلى الخارج، لتصاميمها الأنيقة وحرفيتها العالية وجودتها الفائقة. يلتزم قطاع المجوهرات الإيطالي اليوم بمسؤولية المصادر ويسعى للحد من النفايات وانبعاثات الكربون، مع مراعاة الاستدامة والأخلاق المهنية والشفافية.

عقدت وكالة التجارة الإيطالية، بالتعاون مع سفارة إيطاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة، والقنصلية العامة في دبي ومكتب المفوض الإيطالي، جلسة في جناح إيطاليا في إكسبو 2020 دبي، يوم أمس، للجنة من خبراء الصناعة في مدرج الجناح. لمناقشة مستقبل سوق المنتجات الفاخرة وكيفية التطور نحو نهج أكثر استدامة.

أدار الجلسة العاشرة لجلسات حوار الابتكار بعنوان "المجوهرات الإيطالية المستدامة"، موريزيو فورتي، مدير قسم الترويج لشعار "صنع في إيطاليا" في وكالة التجارة الإيطالية في المكتب الرئيسي في روما، وشملت الجلسة كل من لورينزو زاني، قسم التكنولوجيا بجامعة سيينا، وماركو كارنييلو، المدير العالمي للمعرض لمجموعة المعارض الإيطالية، وليسيا ماتيولي، المدير التنفيذي لشركة "ماتيولي جيويلي"، وليليو جافازا، نائب الرئيس التنفيذي لشركة بولغري. كما حضر الحفل معالي نيكولا لينر، سفير إيطاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقدم للجمهور كلمته الختامية.

قدم قطاع المجوهرات الإيطالي وناقش التحديات ودور الاستدامة في مجال المجوهرات التي تحمل شعار "صنع في إيطاليا" البروفيسور لورنزو زاني، من قسم التكنولوجيا في جامعة سيينا قائلاً: "لا يمكن فصل الاستدامة الاجتماعية عن الاستدامة البيئية. من المهم جدًا إيصال مضمون المجوهرات المصنوعة في إيطاليا، حيث ترتبط الاستدامة الاجتماعية والاستدامة البيئية.

لدينا نظام إنتاج يعتمد على شركات المواقع الصغيرة والمتوسطة، معظمهم من الحرفيين، لذا فهو نهج حرفي وعندما يتعين علينا إدارة استراتيجية الاستدامة الاجتماعية، علينا أن نأخذ في الاعتبار أن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لديها مشاكل واستراتيجيات مختلفة مقارنة بالشركات الكبيرة. يتعين علينا تنفيذ استراتيجيات مفيدة، سواء بالنسبة للشركات الكبيرة أو للشركات الصغيرة والمتوسطة."

وفي حديثه عن صناعة المعارض التجارية ودور دبي في هذا المجال، قال ماركو كارنييلو، المدير العالمي للمعرض لمجموعة المعارض الإيطالية: "نفتتح غدًا معرض دبي للمجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا، وهو أحدث معرض تجاري للمجوهرات تنظمه مجموعة المعارض الإيطالية وأسواق إنفورما، وهما من أكبر المنظمين في مجال المعارض في العالم، بالتعاون مع وكالة التجارة الإيطالية.

ستكون إيطاليا حاضرة ليس فقط كمنظم مشارك، ولكنها ستكون حاضرة مع أكثر من مائة شركة، من مصنعي المجوهرات الذهبية إلى مزودي خدمات التكنولوجيا، والعلامات التجارية الشهيرة إلى مصنعي المنتجات الشبه جاهزة.

كما رأينا في الأسواق وفي المعارض التجارية الدولية الكبرى الأخرى، مثل معرض فيتشنزورو، فإن الشركات الإيطالية تقود الطريق نحو الاستدامة في المجوهرات، وفي معرض دبي للمجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا، ستتاح للمشترين فرصة اكتشاف ذلك.

نختار دبي لأنها تتمتع بإمكانات ضخمة. تعد دبي مركزًا تجاريًا نابضاً بالحركة، وستصبح بالتأكيد واحدة من أفضل مراكز الأعمال في مجال المجوهرات أيضًا، حيث تقود الحلول المبتكرة والرقمية والمزيد من فرص الأعمال."

يشارك ليليو جافازا، نائب الرئيس التنفيذي لشركة بولغري، وجهة نظره حول مستقبل هذا القطاع، قائلاً: "يعتبر سوق المنتجات الفاخرة في الشرق الأوسط سوقًا ذات أهمية كبيرة لجميع العلامات التجارية للمجوهرات. وهذا السوق تغير بشكل جذري عما كان عليه قبل جائحة كوفيد-19.

قبل كوفيد، كان سوقًا يتجه عنه المستهلكون المحليون للشراء في أوروبا أو في وجهاتهم السياحية، بينما كانت دبي تجتذب السياح القادمين للترفيه إلى الدولة. وبسبب الجائحة انقلبت عادات التسوق، بدأ السكان المحليون في شراء المزيد في بلدانهم الأصلية - الإمارات وقطر والسعودية – وأدى نقص عدد السياح، معظمهم من الصين يمرون عبر دبي إلى وجهاتهم، إلى نقص في المشتريات من المستهلكون القادمون من خارج الدولة. سيكون مصير هذه العادات الشرائية معاكسة القطبين إلى الذوبان في حقبة ما بعد كوفيد، وسنظل نلحظ اتجاه المستهلكين المحليين إلى الشراء المزيد من السوق المحلية وكذلك السياح.

أصبحت الاستدامة في دول الخليج أحد الأصول الأساسية لتطوير الأعمال التجارية، وهي تستند إلى ثلاث ركائز رئيسية، وهي: الارتباط بالمجتمعات المحلية، وسلسلة التوريد الخاضعة للرقابة بنسبة 100% لضمان إمكانية تتبع المواد الخام (مثل الماس والأحجار الكريمة والذهب) ولكن الأهم من ذلك هي العادات الشرائية والمعرفة بالعلامات التجارية التي تنقل إلى المجتمعات المحلية القدرة على تطوير المناطق."

يعد حوار الابتكار منصة لتعزيز الحوار بين إيطاليا والإمارات الذي أطلقته سفارة إيطاليا في الدولة العام الماضي مع مبادرة "InnovItaly" والذي سيستمر بعد معرض إكسبو 2020. تضم كل جلسة نقاشية شخصيات مرموقة من إيطاليا والإمارات تتم دعوتهم لحضور ومناقشة القضايا المتعلقة بمواضيع معرض إكسبو 2020 دبي الأسبوعية والمعارض التجارية التي تشارك فيها وكالة التجارة الإيطالية في جميع أنحاء الإمارات.

#بياناتشركات

-انتهى-

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022