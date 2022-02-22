يساعد التطبيق الجديد بميزاته السلسة في تقييم المخاطر المرتبطة بالشيكات المُستلمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية عن إطلاق تطبيق تقييم الشيك - ChequeScore، وهو تطبيق ذكي ومبتكر للهاتف المحمول يسمح للشركات والأفراد بالمعرفة الفورية حول مدى احتمالية إرجاع الشيكات التي يصدرها أفراد أو مؤسسات من خلال أي بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي حديثه عن الهدف من التطبيق الجديد، قال مروان أحمد لطفي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية: "يساعد تطبيقنا الجديد "تقييم الشيك" في تقليل عدد الشيكات المرتجعة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ففي العام الماضي، كانت الشيكات المرتجعة تعتبر جريمة جنائية يعاقب عليها القانون؛ ولكن مع القانون الجديد الذي يلغي صفة التجريم اعتباراً من مطلع هذا العام، أصبح من الضروري تعزيز قدرة الشركات والأفراد في دولة الإمارات على تقييم المخاطر المرتبطة بالشيكات المُستلمة. ونهدف من خلال إطلاق تطبيق "تقييم الشيك" إلى تلبية هذا المطلب، حيث يتمتع التطبيق الجديد بخصائصه وميزاته السلسة فضلاً عن سرعته في توفير المعلومات المطلوبة للمستخدمين ليتمكنوا من معرفة مدى احتمالية إرجاع الشيك في غضون لحظات قليلة".

وسيتمكن المستخدم بمجرد قيامه بتنزيل تطبيق تقييم الشيك على جهازه الجوال وتسجيل البيانات المطلوبة، يمكن للمستخدم مسح الشيك باستخدام كاميرا هاتفه الذكي أو تحميل صورة الشيك أو إدخال بيانات الشيك يدوياً. وبعد اتمام عملية الشراء، سيظهر للمستخدم على الفور نتيجة التقييم عن طريق مؤشر ذكي بنسبة تتراوح بين 1 و99% ويشير إلى مدى احتمالية إرجاع الشيك خلال الأشهر التسعة القادمة. وتم ترميز هذا المؤشر بألوان محددة تشير إلى نسبة الخطورة في إرجاع الشيك بأسلوب سهل، حيث يشير اللون الأخضر إلى نسبة خطورة منخفضة، واللون البرتقالي إلى خطورة متوسطة، في حين أن اللون الأحمر يشير إلى خطورة مرتفعة. وترتبط نتيجة تقييم الشيك بالتقييم الائتماني لمُصدر الشيك، وهو عبارة عن منتج آخر تقدمه شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، إضافةً إلى سجل إصدار الشيكات السابقة وصرفها، واتمام الدفعات في الوقت المحدد، فضلاً عن العوامل الأخرى التي تدعم الطبيعة التنبؤية لهذا التقييم ليقوم التطبيق بالاستجابة وتقديم المعلومات المطلوبة بشكل فوري.

وفقاً للبيانات الصادرة عن نظام مقاصة الشيكات (ICCS) الخاص بالمصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، تم إصدار 21 مليون شيك خلال العام 2021، حيث وصل متوسط قيمة كل شيك 51,000 درهم، فيما بلغت إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة التي صدرت عن الشركات والأفراد 41.6 مليار درهم. ويتمثل الهدف الرئيسي لتطبيق تقييم الشيك في المساعدة على خفض عدد الشيكات المرتجعة، إلى جانب تعزيز مبدأ المسؤولية المالية خاصة مع إلغاء صفة التجريم التي كانت سائدة في السابق.

وأوضح لطفي: "بمجرد معرفة المستلم لتقييم الشيك الذي بين يديه، فإن المسؤولية تقع عليه بقبول الشيك أو رفضه. وفي الوقت نفسه، يجب أن يحرص مُصدر الشيك على الالتزام بسلوكيات إيجابية فيما يتعلق بعمليات الدفع المطلوبة منه لأن عدم الالتزام بذلك سيؤثر على تقييم الشيك وسيظهر ذلك بشكل واضح وفوري لمستلم الشيك. وكانت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية قد أجرت العديد من الاختبارات الصارمة للتطبيق الجديد "تقييم الشيك" على مدى الشهور الماضية قبل إتاحته رسمياً للاستخدام من جانب العملاء، وذلك بهدف التأكد من توفير التطبيق لتجربة استخدام سلسة ومفيدة ومريحة. وقد شهدت الفترة التجريبية للتطبيق مسح أكثر من 11000 شيك بواسطة التطبيق، بقيمة إجمالية قدرها 788 مليون درهم."

وأضاف لطفي: "كانت الفترة التجريبية للتطبيق مفيدة بشكل كبير بالنسبة لنا، حيث قدم المستخدمون ملاحظات قيّمة حرصنا على أخذها بعين الاعتبار قبل إطلاق النسخة النهائية. كما وفرت لنا هذه الفترة فهماً جيداً عن مدى تقبل الشركات لهذا المنتج، حيث سجل أكثر من 6000 مستخدم دخولهم إلى التطبيق خلال الفترة التجريبية وهو مؤشر إيجابي للغاية. وخلال الفترة ذاتها، تم إصدار تقييمات لشيكات بقيمة 500 درهم وحتى 100 مليون درهم".

ويتوفر ChequeScore للأجهزة الذكية بنظامي iOS وAndroid ويمكن تحميله من متاجر التطبيقات الخاصة بهما. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.aecb.ae.

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نبذة عن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية

الاتحاد للمعلومات الائتمانية هي شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل من الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة. تأسست بموجب القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2010 بشأن المعلومات الائتمانية وتعديله بمرسوم بقانون إتحادي رقم 8 لسنة 2020 . وبموجب هذا القانون وتعديلاته، تتولى الشركة جمع المعلومات الائتمانية الخاصة بالأفراد والشركات من المؤسسات المالية وغير المالية في الدولة. وتقوم الشركة بطلب وجمع وحفظ وتحليل وتبويب هذه المعلومات واستخدامها لإصدار وتزويد العديد من المنتجات والتقارير الائتمانية. للمزيد من المعلومات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للشركة: https://aecb.gov.ae/ar

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