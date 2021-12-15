أبوظبي : أعلنت اليوم الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وشركة كيندريل، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: (KD)، أكبر مزود لخدمات البنية التحتية في مجال تقنية المعلومات حول العالم، عن اتفاقية متعددة السنوات للمساعدة في تسريع المرحلة التالية من رحلة التحوّل الرقمي لدى الناقلة. وبموجب الاتفاقية، ستساعد شركة كيندريل على تحديث البنية التحتية لتقنية المعلومات لدى الاتحاد للطيران بالاستفادة من خدمات المنصات السحابية التي تقدمها، والتي تعتبر الأفضل ضمن فئتها.

وتعتبر مواكبة التقدم التقني وتطوراته المتلاحقة خطوة مهمة لتعزيز قدرة الاتحاد للطيران على التكيف مع التغيرات المستمرة داخل قطاع الطيران والارتقاء بتجربة الضيافة الرائدة عالميًا التي تشتهر بها. وكانت شركة الاتحاد في السابق تعتمد على بنية تحتية سحابية خاصة، غير أنها سعيًا لاكتساب المزيد من المرونة ارتأت تبني استراتيجية سحابية تدمج مختلف البيئات السحابية العامة من أجل دعم مختلف أحجام ومهام العمل لديها.

وهذا ما دفع الاتحاد للطيران للاستعانة بشركة كيندريل الرائدة في مجال تزويد الخدمات السحابية من أجل اختيار المنصات السحابية الملائمة لتلبية متطلبات أعباء العمل الحساسة لديها. وعلى مدار السنوات الثلاث القادمة، ستساعد شركة كيندريل أيضًا في ترحيل أعباء العمل لدى شركة الاتحاد للطيران وإدارتها عبر البيئة الجديدة متعددة الأوساط السحابية.

ولا شك أنه من خلال تبني النموذج متعدد الأوساط السحابية، سيكون بمقدور الاتحاد للطيران الوصول بكل سلاسة إلى الخدمات السحابية المتقدمة والاستفادة من إمكانيات مختلف المنصات السحابية، مما من شأنه تعزيز كفاءة العمليات وتمكين السوق من الاستفادة من الابتكار بوتيرة أسرع.

وبهذه المناسبة صرح فرانك ماير، الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية في شركة الاتحاد للطيران: "مع استمرار الاتحاد للطيران في التطور، فإن قدرتها على دفع حدود الابتكار والرقمنة في قطاع الطيران أمر ضروري لخلق تجربة سفر من الجيل التالي. ونتطلع إلى العمل مع شركة كيندريل والاستفادة من خبراتها العميقة في مجال البيئات السحابية لدعم شركتنا في تحقيق المزيد من المرونة والاستدامة".

ومن جانبه صرح فيكرام ناجي، المدير التنفيذي لشركة كيندريل الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا: "لطالما اشتهرت الاتحاد للطيران بحرصها على تضمين الابتكار في كل جانب من جوانب عملياتها والتحوّل المستمر لخدمة موظفيها وضيوفها بشكلٍ أفضل. ونحن فخورون باختيارنا من جانب الاتحاد للطيران للمساعدة في تسريع المرحلة التالية من رحلة تحوّلها الرقمي من خلال استخدام المنصات السحابية الأفضل في فئتها. إذ يؤكد هذا التعاون على التزامنا بدعم أنظمة التكنولوجيا الحيوية التي يعتمد عليها العالم في كل يوم، وحرصنا على بناء علاقات قوية مع الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا للارتقاء بخدمة عملائنا إلى مستويات غير مسبوقة."

وتجدر الإشارة إلى أن شركة كيندريل وشركة الاتحاد للطيران قد وقعتا الاتفاقية الاستراتيجية في نوفمبر 2021.

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نبذة عن الاتحاد للطيران:

تأسست الاتحاد للطيران، وهي شركة الطيران الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، في عام 2003 وسرعان ما أصبحت واحدة من شركات الطيران الرائدة في العالم. تُسيّر شركة الاتحاد، من مقرها في أبوظبي، رحلات إلى مختلف وجهات المسافرين والبضائع في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وآسيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتوفر شبكة الاتحاد للطيران، إلى جانب شركات الطيران الشريكة بالرمز، إمكانية الوصول إلى مئات الوجهات الدولية. وفي السنوات الأخيرة، حصلت شركة الاتحاد على العديد من الجوائز تقديرًا لخدماتها ومنتجاتها الفائقة، وعروض الشحن، وبرنامج الولاء، والعديد من المزايا الأخرى. وتشتهر شركة الاتحاد بكونها إحدى شركات الطيران الرائدة في العالم فيما يخص الاستجابة لمكافحة فيروس كوفيد-19 حيث كانت أول شركة طيران في العالم تقوم بتطعيم طاقمها بالكامل.

وتؤمن الاتحاد للطيران بأن معالجة أزمة المناخ تمثل أهم الأولويات في عصرنا الحالي، وتعمل الشركة بقوة من خلال الشراكات الاستراتيجية مع العلامات التجارية العالمية الكبرى في مجال الطيران والشركات المصنّعة للمعدات الأصلية، على إيجاد صناعة طيران خالية من الكربون.

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نبذة عن شركة كيندريل

شركة كيندريل (رمزها في بورصة نيويورك: KD) هي أكبر مزود لخدمات البنية التحتية في مجال تقنية المعلومات في العالم. تقوم الشركة بتصميم وبناء وإدارة وتحديث أنظمة المعلومات المعقدة ذات المهام الحيوية التي يعتمد عليها العالم في كل يوم. وتخدم الشركة من خلال عدد موظفيها الذي يقارب 90,000 موظف أكثر من 4,000 شركة من عملائها في أكثر من 60 دولة حول العالم، بما في ذلك 75 في المائة من الشركات المدرجة في قائمة فورتشن 100. لمزيدٍ من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.kyndryl.com.

جهة الاتصال الصحفية:

لينه الدسوقي

العلاقات الإعلامية في كيندريل

Lina.el.desouky@kyndryl.com

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