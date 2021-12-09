مصممة الأزياء الإماراتية "يارا بن شكر تمنح أزياء طواقم الفورمولا لمسات من وحي الإمارات

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة- كشفت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة وراعي لقب بطولة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي، عن أزياء الفورمولا1 لعام 2021، قبيل نهائيات السباق لهذا الموسم. وينطلق السباق، الذي تتحدد فيه هوية بطل العالم، يوم الأحد الموافق 12 ديسمبر.

وجاء اختيار مصممة الأزياء الإماراتية يارا بن شكر، لتصميم الزي الجديد في خطوة من الاتحاد للطيران لتقدّم أبوظبي بكل ما تحتضنه من حضارة وثقافة وفن إلى العالم. وسيرتدي فريق من طاقم الضيافة الجوية الزي الجديد في نادي بادوك وحلبة مرسى ياس، في أبوظبي.

واختارت المصممة اللون الأسود الأنيق الذي يرمز إلى الخلود، ليكون اللون الطاغي على الزي الذي صمم بدوره على شكل جمب سوت رياضية تمتد من الكتفين وحتى القدمين، ، يقطعها حزام يحمل أشكالاً متباينة لتعكس حلبة مرسى ياس، مع مطرزات على الحزام تقترب إلى حد بعيد من المطرزات الإماراتية التقليدية وتحمل ألوان الاتحاد للطيران.

تشتهر أزياء المصممة الإماراتية، يارا بن شكر بكونها عملية وأنيقة ومحافظة. وقد تخرجت يارا من جامعة الشارقة بدرجة الموضة والمنسوجات عام 2013. وقامت بافتتاح متجرها House of 45، مع شريكة لها في العمل، تستعرض فيه تصاميمها وتصاميم أخرى لعلامات محلية من الإمارات.

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