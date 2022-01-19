برنامج "الخيارات الواعية للمؤسسات” يمنح الشركاء ميزة تنافسية من خلال الاستدامة حيث يكافئ الشركات والموظفين بمجموعة من مبادرات الاستدامة المتكاملة

يتيح برنامج "الخيارات الواعية للمؤسسات” فرصة التعويض عن انبعاثات الكربون المرتبطة برحلات الموظفين، والاستثمار في انتاج وقود الطيران المستدام والترويج لنشاطات الاستدامة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – أطلقت الاتحاد للطيران برنامج مكافآت صديق للبيئة مخصص للشركات والمؤسسات، لتسهيل تحقيق أهداف الاستدامة للشركاء من خلال تعويضات انبعاثات الكربون، الاستثمار في انتاج وقود الطيران المستدام وتطبيق رسوم خضراء.

صًمّم برنامج "الخيارات الواعية للمؤسسات" للشركات الملتزمة بخفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة، مع مكافآت وعروض خاصة استحدثت لدعم مبادرات البيئة والمجتمع والحوكمة وسلوك الموظفين.

ويقدّم البرنامج مكافآت متعددة تعتمد على أربعة ركائز أساسية في الاستدامة وهي الاستثمار في الوقود المستدام للطيران، الرسوم البيئية، أميال الخيارات الواعية للمؤسسات وتعويضات الكربون.

في هذه المناسبة، أعلن توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران قائلاً: "تحتل الاستدامة المركز الأهم على جدول أعمالنا كونها الأولوية الأهم على المدى الطويل، لكنها أكثر من مجرد أولوية للأعمال. فهي تتسم بطابع المسؤولية الاجتماعية علماً أن تأثير المؤسسات كقدوة على المجتمع ومساعدة المستهلكين على اتخاذ قرارات مستدامة في حياتهم اليومية، هو واجب والتزام لممارسة الأعمال التجارية."

وتابع "ركزنا كثيراَ على ما يجب على الحكومات والمشرّعين فعله لمحاربة التغيير المناخي، لكن الحقيقة أننا بحاجة إلى مساعدة المؤسسات التي عليها بذل ما بوسعها من جهود لخفض بصمتها الكربونية لتكون قدوة للمستهلكين للعيش بأسلوب أكثر استدامة."

واختتم دوغلاس بالقول "تحتاج جميع المؤسسات وموظفيها لقطاع النقل، إن كان للسفر أو لسلسلة التوريد. لذا فإن هدفنا من برنامج الخيارات الواعية للمؤسسات هو الاعتراف بهذه المؤسسات التي تتخذ التدابير الأكثر استدامة ومكافأتها."

وقد لاقى البرنامج الاستحسان لدى الكثير من الشركات والمؤسسات العالمية التي سارعت إلى إقامة شراكات مع الاتحاد للطيران لإطلاق البرنامج، منها شركة سي دبليو تي، وهي من أكبر شركات إدارة الطيران في العالم، وشركة أكسانتشور.

في هذا الإطار، قال باتريك أندرسن، المدير التجاري لشركة سي دبليو تي: "إننا نبحث دوماَ عن حلول سفر أكثر مسؤولة بيئياَ، لذا اخترنا إقامة شراكة مع الاتحاد للطيران لتعويض الكربون كونها مبادرة استثنائية."

من جهتها، تلتزم شركة أكسانتشور بالحد من الانبعاثات الكربونية إلى الصفر بحلول 2025 وتعمل مع زبائنها وشركائها حول العالم لتحقيق أهدافهم في الاستدامة. كما تضع الشركة قواعد وأساليب لسفر موظفيها، لتسمح لهم باتخاذ قرارات واعية وصديقة للبيئة، وقد أعربت عن حماسها للدخول في شراكة مع الاتحاد للطيران والمشاركة في مبادرة الاستدامة الرائدة هذه.

وتم تصميم برنامج "الخيارات الواعية للمؤسسات" كمنصة مفتوحة يمكن تكييفها لتتلاءم مع احتياجات الشركات، حيث من الممكن تعديل المكافآت بالاستناد إلى واحدة من ركائز البرنامج الأربعة التالية:

الاستثمار في الوقود المستدام للطيران الذي يعتبر من أهم مكونات المستقبل المستدام للطيران، مع إمكانية خفض حجم صافي الانبعاثات الكربونية بنسبة 80% منذ بداية التصنيع إلى الاستخدام. من خلال برنامج "الخيارات الواعية للمؤسسات"، ستتمكن المؤسسات الشريكة من شراء الوقود المستدام للطيران بالجملة مع الاتحاد للطيران، من خلال الخيارات الواعية للشركات، سيكون لدى الشركاء من الشركات القدرة على شراء وقود الطيران المستدام بكميات كبيرة مع الاتحاد، والذي سيتم اعتماده بالكامل واستخدامه للتعويض عن الانبعاثات الكربونية من النطاق 3.

الرسوم البيئية: يمكن للشركات والمؤسسات أن تختار إضافة "الرسم البيئي" إلى تذاكر السفر لرحلات الأعمال، والذي يُستخدم لاحقاَ في حلول تعويض الكربون، مثل الاستثمار في الوقود المستدام، زراعة أشجار القرم، إعادة التشجير أو مشاريع مجتمعية في أفريقيا. وسيقوم الرسم البيئي بالدفع الكلي أو الجزئي للانبعاثات الكربونية التي تنتج عن أسفار الموظفين في رحلات عمل، وسيتم اعتماد هذه الاستثمارات بالكامل عند الإمكان للتخفيف من الانبعاثات الكربونية من النطاق 3 للمؤسسات والشركات.

أميال الخيارات الواعية للمؤسسات حين يسافر ضيوف الاتحاد الطيران في رحلات عمل ويكتسبون الأميال، ستقدّم الاتحاد الأميال إلى شركتهم كذلك. إضافة إلى ذلك، يمكن استخدام أميال الوعي المؤسسي لتعويض الانبعاثات الناتجة عن رحلات العمل، وفي النشاطات اليومية أو لشراء منتجات مستدامة في متجر مكافآت ضيف الاتحاد. كما ستقوم الاتحاد للطيران بمكافأة المؤسسات التي يختار موظفوها القيام بخيارات واعية في إطار برنامج ضيف الاتحاد.

تعويضات الكربون يمكن استثمار نقاط الخيارات الواعية في أحد برامج الاتحاد لتعويض الكربون أو أي برنامج بيئي آخر يهدف إلى الحد من الانبعاثات الكربونية على كل رحلة عمل على متن الاتحاد للطيران. وسيتم اعتماد هذه الحلول عند الإمكان للتخفيف من الانبعاثات الكربونية من النطاق 3 للمؤسسة المعنية إضافة إلى الانبعاثات الكربونية من النطاق 1 لشركة الاتحاد للطيران.

مع الضغط الحكومي على الشركات لإثبات ودعم مبادرات البيئة والمجتمع والحوكمة وسلوك الموظفين، قد يؤدي دمج برامج تعويض الكربون في أعمال الشركات إلى رفع درجات هذه الشركات في مؤشرات مبادرات البيئة والمجتمع والحوكمة وسلوك الموظفين، وسيسمح كذلك للاتحاد بالعمل مع الشركاء في مبادرات أخرى.

يأتي برنامج "الخيارات الواعية للمؤسسات" في اعقاب برنامج "الخيارات الواعية" لضيف الاتحاد، ويكمل مبادرات الاستدامة التي تقدمها الاتحاد للطيران لتسهيل وتحفيز الخيارات المستدامة في السفر وأسلوب الحياة.

#بياناتشركات

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ملاحظة للمحررين:

تقسم غازات الاحتباس الحراري إلى ثلاث مجموعات أو "نطاقات" بحسب أداة المحاسبة الدولية الأكثر انتشاراً "بروتوكول غازات الاحتباس الحراري". يغطي النطاق 1 الانبعاثات المباشرة الناتجة عن مصادرة مملوكة أو تحت إدارة الشركة المعنية، ويغطي النطاق 2 الانبعاثات غير المباشرة من انتاج الكهرباء المشتراة، البخار، التدفئة والتبريد. النطاق 3 يتضمن جميع الانبعاثات غير المباشرة الأخرى التي تظهر على سلسلة التوريد التابعة للشركة.

وهناك الكثير من المنافع المتعلقة بقياس انبعاثات النطاق 3. فبالنسبة للعديد من الشركات، تكون أغلبية فرص الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والكلفة خارج نطاق عملياتهم. يمكن للمؤسسات التي تقوم بقياس انبعاثات النطاق 3 :

تقييم النقاط الحارة للانبعاثات في سلسلة التوريد

تحديد مخاطر الموارد والطاقة في سلسلة التوريد

تحديد الموردين المتفوقين وغير المتفوقين في قطاع الاستدامة

تحديد فرص كفاءة الطاقة وخفض الكلفة في سلسلة التوريد

التواصل مع الموردين ومساعدتهم لتطبيق مبادرات الاستدامة

تطوير كفاءة الطاقة للمنتجات

التواصل الإيجابي مع الموظفين لخفض الانبعاثات المتأتية من رحلات العمل وتنقل الموظفين.

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