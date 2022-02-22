رحلات جديدة إلى كريت أكبر جزر اليونان اعتبارًا من 15 يونيو 2022

عودة الخدمات الصيفية إلى مالقة وسانتوريني وزنجبار ذات الشعبية العالية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة- لمحبي السفر مع الاتحاد للطيران، وجهات جديدة وأخرى تستأنف الاتحاد تشغيلها خلال موسم الصيف إلى أوروبا والمحيط الهندي.

تُطلق الاتحاد للطيران رحلات موسمة بمعدّل رحلتين في الأسبوع إلى جزيرة كريت، أكثر جزر اليونان، وذلك اعتبارًا من 15 يونيو 2022. ومن المقرر تشغيل الرحلات عبر طائرة إيرباص A320 وستربط العاصمة أبوظبي بهيراكليون عاصمة كريت.

وتتربع كريت على بحر إيجه متيحة للمصطافين الاستمتاع بأجمل الإطلالات الطبيعية والأطباق الشهية والثقافة الغنية الضاربة في أعماق التاريخ بكل ما تحمله من إرث ومواقع أثرية تعود لآلاف السنين مثل قصر نوسوس الذي يُعدّ أقدم قصر في أوروبا ويبلغ نحو 4 آلف عام.

كما ستستأنف الشركة رحلاتها إلى مالقة وسانتوريني وزنجبار. وسيبدأ تشغيل الرحلات إلى الوجهات الأربعة الآنفة الذكر اعتبارًا من منتصف شهر يونيو.

في هذا الخصوص، تحدث مارتن درو، نائب أول الرئيس لشؤون المبيعات والشحن، قائلاً: "يسرّ الاتحاد للطيران توفير مزيد من الخيارات لضيوفها الراغبين في قضاء عطلات مميزة خلال موسم الصيف."

وأضاف: "تُعدّ كريت وجهة مثالية للمسافرين الذين يتطلعون للحصول على تجربة تجمع بين الشاطئ والجبل، وتُشكل تلك الوجهة إلى جانب مالقة وسانتوريني وزنجبار إضافات مميزة على شبكة الاتحاد للطيران لموسم الصيف."

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