تعيين نيكولاس روهاتين كعضو فخري في مجلس الإدارة

نيويورك، نيويورك: أعلن "الاتحاد العالمي لرأس المال الخاص" (Global Private Capital Association) GPCA اليوم عن تعيين درو غف، المدير التنفيذي والشريك المؤسس في سغيولر غف آند كومباني، كرئيس لمجلس الإدارة والدكتور كريم الصلح، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في شركة "جلف كابيتال" وأوتافيو كاستلو برانكو، كبير المدراء التنفيذيين وعضو مجلس إدارة باتريا إنفستمنتس، كعضوين جديدين في مجلس الإدارة. كما وعيّن مجلس إدارة "جي بي سي إيه" نيكولاس روهاتن، الرئيس التنفيذي ورئيس الاستثمارات لدى مجموعة روهاتن، كعضو فخري.

يعتبر أعضاء "جي بي سي إيه" مستثمرين بارزين في عموم آسيا وأميركا اللاتينية وإفريقيا ووسط وشرق أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط حيث يديرون مجتمعين أكثر من 2 تريليون دولار أميركي من الأصول. وتشير البيانات الخاصة بالاتحاد ومعلوماته عن الأسواق، إلى اتجاهات ستسود في المستقبل في مجال الاستثمارات العالمية مثل التحول الرقمي وتحول الطاقة إضافة إلى التأثير الاجتماعي لتلك الاستثمارات.

علقت كيت أمبروز، الرئيسة التنفيذية وعضوة مجلس إدارة "الاتحاد العالمي لرأس المال الخاص": "أنا متحمسة لمشاركة درو وكريم وأوتافيو في قيادة مجلس الإدارة في وقت تسجل فيه استثمارات رأس المال الخاص مستويات قياسية عالية في عموم آسيا وإفريقيا ووسط وشرق أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط. لقد كان درو من الأعضاء المؤسسين للاتحاد وهو يأتي بخبرات استثنائية إلى منصبه كرئيس لمجلس الإدارة باعتباره من رواد الاستثمار في العديد من الأسواق التي نمثلها. ويتحلى باتريا بتاريخ رائع في مجال الملكية الخاصة والأصول الحقيقية في أميركا اللاتينية في حين أن ’جلف كابيتال‘ تدعم الشركات المبتكرة في عموم منطقة الشرق الأوسط وخارجها."

صرح السيد غف: "يشرفني أن أتولى رئاسة مجلس إدارة ’الاتحاد العالمي لرأس المال الخاص‘ وأن أتعاون مع أعضائه الموقرين والذين يترأسون العديد من أنجح شركات رأس المال الخاص في العالم. هذا وقت هام ومثير بالنسبة للاتحاد ولأعضائه مع استمرار فرص الاستثمار في التزايد في آسيا وإفريقيا وفي وسط وشرق أوروبا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط."

سيواصل السيد غف الأعمال الهامة التي بدأت منذ عامين عندما عكف الاتحاد على تجديد التموضع الاستراتيجي للاتحاد وتجديد العلامة التجارية تحت قيادة نك روهاتن الذي سيستمر في المشاركة في مجلس الإدارة من خلال دور استشاري كعضو فخري.

رئيس مجلس إدارة "جي بي سي إيه":

رئيس مجلس الإدارة: درو غف، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس في "سغيولار غف آند كومباني"

كيت أمبروز، الرئيس التنفيذي في "جي بي سي إيه"

الدكتور كريم الصلح"، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في "جلف كابيتال"

رونا الام، الرئيس التنفيذي والشريك في "ديفلبمنت بارتنرز إنترناشيوال"

أوتافيو كاستلو برانكو، كبير الشركاء التنفيذيين وعضو مجلس إدارة "باتريا إنفستمنتس"

توربيورن سيزر، كبير الشركاء في "أكتس"

وليام إي. فورد، الرئيس التنفيذي في "جنرال أتلانتك"

جيه بي جان، الشريك المؤسس لدى "آي إن سي إي كابيتال"

سوي كيم، رئيس آسيا الباسيفيك لدى "سي بي بي إنقستمنتس"

أندرو كيوبر، المؤسس والرئيس التنفيذي لدى "ليبفروغ إنفستمنتس"

برايان ليم، الشريك ورئيس الاستثمارات في آسيا والأسواق الناشئة لدى "بانثيون فنتشرز"

رينوكا رامناث، المدير الإداري والرئيس التنفيذي لدى "ملتبرلز أولترنيتيف أسيت مانجمنت"

موريسيو سالغار، المدير التنفيذي في "أدفنت إنترناشيونال"

وليام سوننبورن، كبير المدراء لدى "إنترناشيونال فاينانس كوربوريشن"

العضو الفخري في "جي بي سي إيه": نيكولاس روهاتن، الرئيس التنفيذي ورئيس الاستثمارات لدى "ذا روهاتن غروب" (TRG)

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نبذة عن "الاتحاد العالمي لرأس المال الخاص"

الاتحاد العالمي لرأس المال الخاص (جي بي سي إيه) هو مؤسسة عضوية مستقلة غير ربحية تمثل مستثمري رأس المال الخاص الذين يديرون أكثر من 2 تريليون دولار أميركي من الأصول في عموم آسيا وأميركا اللاتينية وإفريقيا ووسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط. وهدفنا يتمثل في وصل المشاركين الأساسيين في الأسواق والتأثير عليهم من خلال الترويج للقطاعات والاستراتيجيات والصفقات التي ستسهم في تحقيق عائدات استثمارية وتلبي الاحتياجات الاجتماعية. لدى الاتحاد مقرات في كل من نيويورك وسنغافورة كما ويضم اتحاد "جي بي سي إيه" اتحاد LAVCA، وهو اتحاد استثمارات رأس المال الخاص في أميركا اللاتينية. لمعرفة المزيد يرجى زيارة موقع GlobalPrivateCapital.org

نبذة عن "جلف كابيتال"

"جلف كابيتال" هي شركة رائدة في إدارة الأصول البديلة تتمع بوعي اجتماعي كبير وبخبرة استثمارية تمتد لأكثر من خمسة عشرة عاماً في الأسواق السيوية في مجال الملكية الخاصة ورأس مال النمو والتطوير العقاري. وتتعاون الشركة مع رواد أعمال نشطين وفرق إدارية ممتازة لتزويدها برأس مال النمو والاستشارات الاستراتيجية والخبرات التشغيلية من أجل مساعدتها على بناء شركات عالمية رائدة في أسواقها. تمتلك "جلف كابيتال" باعا طويلا وسجلا ناجحا في الاستثمار في الأسواق الأسيوية حيث أغلقت الشركة منذ تأسيسها 36 استثماراً. وتدير الشركة حالياً أكثر من 2.5 مليار دولار أميركي من الأصول موزعة على 7 صناديق وأدوات استثمارية. تركز "جلف كابيتال" اهتمامها على قطاعات قوية ومرنة تتطلع نحو المستقبل كمثل قطاع التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية والرعاية الصحية وخدمات الأعمال والقطاع الاستهلاكي والاستدامة. وهدف الشركة هو تحقيق القيمة مع حوكمة عالمية المستوى وخبرة عميقة وأفضل الممارسات لتوفير أداء مستدام وممتاز لمساهميها.

للحصول على المزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع www.gulfcapital.com أو Linkedin@gulfcapital

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