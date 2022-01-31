سيعقد المؤتمر في مركز الملك عبدالله المالي "كافد" الذي يعتبر "الصحة والعافية" في قمة أولوياته

ستقام النسخة الثانية من المؤتمر خلال الفترة من 10 إلى 11 فبراير تحت شعار "وضع الحياة الصحية"

سيستضيف المؤتمر جلسات نقاش مع خبراء في مجال الصحة والعافية، وورش عمل، وأنشطة، وحصص تمارين رياضية على مدار الأيام الأربعة

يضع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع نصب عينيه تحقيق التزاماته ضمن برنامج "جودة الحياة" -أحد مستهدفات رؤية 2030- لزيادة نسبة الأشخاص في المملكة الذين يمارسون الرياضة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع إلى 40% بحلول عام 2030

الرياض، المملكة العربية السعودية : يستضيف الاتحاد السعودي للرياضة للجميع مؤتمراً لمدة يومين في مدينة الرياض خلال شهر فبراير من هذا العام، والذي سيركز على النظام الصحي بشكل كامل، وأهمية التمارين الرياضية، والإبداع، والصحة العقلية.

وسيعقد مؤتمر تعزيز الحياة الصحية في مركز الملك عبد الله المالي "كافد" خلال الفترة من 10 إلى 11 فبراير، والذي سيبني على النسخة الأولى من المؤتمر والتي عقدت في عام 2019 حيث تركز هذه النسخة على عنوان "وضع الحياة الصحية".

وخلال المؤتمر الذي يستند على أربعة ركائز وهي: الغذاء والتغذية، والتمارين الرياضية، والوقاية من الإصابات، والتواصل بين العقل والجسم، حيث سيقدم الخبراء سلسلة من الحوارات، وورش العمل، والأنشطة، وحصص التمارين الرياضية المصممة لتوفير دليل شامل للحياة الصحية لكل فرد في المجتمع، بمختلف فئاته العمرية والقدرات الجسدية ومن كلا الجنسين.

وستتضمن النقاشات أيضًا أبرز التوجهات الرئيسية والتقنيات الجديدة، والتحولات الاستهلاكية التي شكلت هذا المجال. بالإضافة إلى الترويج لأنماط الحياة النشطة، والدفع بالنقاشات حول الصحة واللياقة البدنية، حيث ستركز مجموعة من الجلسات على أهمية الحالة العقلية الصحية، وتأثيرها الإيجابي على صحة الأفراد.

وفي إطار هذا الإعلان، صرّح رئيس الإتحاد السعودي للرياضة للجميع، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود: "نحن متحمسون لإعادة تنظيم مؤتمر تعزيز الحياة الصحية إلى الرياض في شهر فبراير، ونتطلع إلى الترحيب بالجميع لمتابعة الحوارات، وورش العمل، والأنشطة التي ستجري خلال أيام المؤتمر."

وأضاف سموه: "إن عدد الأفراد الذين يتمتعون بأسلوب حياة نشط في جميع أنحاء المملكة يزداد يوماً بعد يوم، مما يساعد على تحسين صحة وعافية الافراد في وطننا – على صعيد الجسم والعقل. إن هذا المؤتمر لا يكرّم هذا الجهد الهائل فحسب، بل يساعد أيضًا على بناء زخم أكبر؛ عن طريق تزويد الأفراد والمجتمعات والمؤسسات، بالمزيد من المعلومات والإرشادات والتحفيز لعيش حياة نشطة وصحية".

الجدير بالذكر أن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع سيتيح الدخول للمؤتمر بشكل مجاني، ويمكن التسجيل للحضور عبر موقع المؤتمر (www.lec-ksa.com) ومن ناحية فعاليات المؤتمر، فإنه سيتم تنظيم الأنشطة، والمعرض وورش العمل والفعاليات الجانبية خلال الفترة من 10 إلى 11 فبراير. ولضمان التنوع والشمولية ضمن المشاركات من الجميع، سيخصص المؤتمر خدمة الترجمة الحية خلال المؤتمر.

ويأتي تنظيم مؤتمر تعزيز الحياة الصحية في وقت أصبح فيه المستهلكون من دول مجلس التعاون الخليجي أكثر وعيًا بالصحة. فوفقًا لشركة الأبحاث Frost & Sullivan لعام 2020، فقد توقع التقرير الصادر عنها أن يصل حجم سوق الصحة والعافية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى 14.56 مليار دولار بحلول نهاية ذلك العام، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 10.9%.

وبحسب الأرقام المذكورة، يأتي هذا النمو بشكل لافت جراء الدور الذي تلعبه العديد من الجهات مثل الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، والذي ساهم بدوره في توجيه الأفراد نحو تطوير أنماط حياة نشطة والمحافظة عليها أينما كانوا في رحلة لياقتهم البدنية.

كما يساهم الدعم الذي تقدمه وزارة الرياضة ومجموعة من الشركاء المحليين والدوليين، في تعزيز دور الاتحاد السعودي للرياضة للجميع من أجل تحقيق التزاماته ضمن برنامج "جودة الحياة" - أحد مستهدفات رؤية 2030 - لزيادة نسبة الأشخاص في المملكة الذين يمارسون الرياضة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع إلى 40% بحلول عام 2030. ومن أجل تحقيق ذلك، قام الاتحاد بإطلاق سلسلة من البرامج، والمبادرات، والفعاليات لإلهام وتحفيز الأفراد في جميع أنحاء المملكة لعيش حياة أكثر صحة ولياقة.

#بياناتحكومية

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حول الاتحاد السعودي للرياضة للجميع

إن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع هو مؤسسة فاعلة لدعم الرياضة المجتمعية والصحة، تم تأسيسها لتعزيز نمط الحياة الصحية في المملكة العربية السعودية، وتهدف لتوفير فرص لجميع أفراد المجتمع لممارسة الأنشطة البدنية. وعن طريق الشراكة مع الجهات الحكومية، والهيئات والاتحادات الرياضية والقطاعين العام والخاص على نطاق أوسع، يضع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع نصب عينيه زيادة النشاط البدني ومقاييس الصحة والعافية على مستوى المملكة. إن زيادة النشاط البدني يتم الوصول له عبر أربع أولويات استراتيجية وهي: التعليم، والمجتمع والتطوع، واللياقة والصحة، والحملات والترويج. ويتم ذلك من خلال تصميم وتنفيذ برامج رياضية ترفيهيه معدة خصيصا للنساء، والرجال، والشباب، وكبار السن، بالإضافة للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء المملكة.

لمزيد من المعلومات حول الاتحاد السعودي للرياضة للجميع يرجى التواصل مع: السيد أسامة النويصر - مدير إدارة التسويق والتواصل عبر:

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