بعد أن شهدت حضور جماهيري تخطى 135 ألف مشجع ووسط متابعة الملايين حول العالم

جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA): " أبوظبي قدمت بطولةً رائعة بجميع المقاييس"

أرسين فينغر: "تنظيم مميز وإقبال كبير من الجماهير شهدته البطولة"

ديديه دروغبا: "نجاح البطولة يؤكد مكانة أبوظبي كوجهةٍ مميزة لاحتضان الفعاليات الرياضية"

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أشاد سعادة جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، بالتميز الكبير الذي حققته عاصمة الرياضة العالمية أبوظبي في استضافتها لبطولة كأس العالم للأندية FIFA الإمارات 2021 والتي أقيمت منافساتها خلال الفترة 3-12 فبراير 2022 في "استاد محمد بن زايد" و"استاد آل نهيان".

واختتمت النسخة الثامنة عشرة من البطولة، والخامسة المقامة في دولة الإمارات منذ عام 2009، بتتويج نادي تشيلسي الإنجليزي بالكأس الأغلى في عالم كرة القدم للأندية بعد فوزه على نادي بالميراس البرازيلي بنتيجة 2-1، بحضور جماهيري بلغ 32,871 مشجع في "استاد محمد بن زايد". وشهدت البطولة ثمانية مباريات مليئة بالإثارة بمشاركة أبطال القارات في العالم. واستمرت البطولة لمدة عشرة أيام في العاصمة أبوظبي، حيث شهدت إقبال أكثر من 135 ألف مشجع في المدرجات من جميع أنحاء العالم.

وأشاد انفانتينو بجهود دولة الإمارات التي قادت لتقديم هذه البطولة الناجحة، وقال: "قدمت أبوظبي بطولةً رائعةً بجميع المقاييس، لتواصل الابهار التنظيمي طوال السنوات الماضية، متوجها بالشكر لمجلس أبوظبي الرياضي على التنظيم المذهل لهذه البطولة التي شهدت مباريات قوية وحضوراً استثنائياً من جماهير العالم، مثل البرازيل وبريطانيا ومصر والمملكة العربية السعودية، لمشاهدة الأداء المبهر الذي قدمته الأندية المشاركة والتنظيم الرائع في ملاعب أبوظبي والطقس الجميل في العاصمة".

وأضاف انفانتينو: "شهدت البطولة التزاماً مميزاً من جميع الجهات بجميع البروتوكولات الصحية بما ينسجم مع قوانين الدولة وحرصاً على سير البطولة بمنتهى السلاسة، حيث كانت صحة اللاعبين والحكام والمسؤولين أبرز أولوياتنا، مع الحرص على عدم التأثير على متعة كرة القدم أو أداء الفرق المشاركة".

من جانبه، أشاد المدرب العالمي أرسين فينغر الذي يشغل حالياً منصب رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية في FIFA، بجهود أبوظبي في تنظيم البطولة، وقال: "أمضيت أسبوعاً مذهلاً في أبوظبي التي لطالما أحببت جمالها وشعبها الودود والمضياف، وأودّ أن أشيد بالتنظيم الرائع التي حظيت به هذه البطولة إلى جانب الإقبال الكبير من الجماهير ما جعلنا ندرك مدى تطور كرة القدم العربية، فضلاً عن الحماس الكبير في الملاعب التي استضافت البطولة".

وشهدت العاصمة أبوظبي إقبالاً كبيراً من الجماهير القادمين من جميع أنحاء العالم لحضور البطولة والاستمتاع بكل ما تقدمه أبوظبي كوجهةٍ سياحيةٍ عالمية توفر أنشطة تناسب جميع الأعمار، حيث سجّلت فنادق العاصمة لوحدها حجز أكثر من 5,800 غرفة. واستقبلت منطقة الجماهير (Fan Experience) في "استاد محمد بن زايد" أكثر من 25 ألف مشجع استمتعوا بفرصة مميزة للتفاعل والتقاط الصور مع كأس البطولة الرسمي والتعويذة الرسمية "ظبي" قبل ثلاث ساعات من انطلاق المباريات. في حين استقطبت الفعاليات الترويجية للبطولة، التي أهدفت لتحقيق التأثير الإيجابي في مختلف فئات المجتمع وإلهام النشء للتفاعل مع الفعاليات الكبرى، 8,290 مشاركاً في 14 موقعاً شملت المراكز التسوق الكبرى حول دولة الإمارات بالإضافة لإكسبو 2020 دبي ضمن ساحة الرياضة (Sports Arena).

وجاءت استضافة البطولة ضمن خطط ومبادرات مجلس أبوظي الرياضي الرامية لتوفير فرص إيجابية أبرزها تشجيع كافة شرائح وفئات المجتمع لممارسة الأنشطة الرياضية وجعل ممارسة الرياضة نمط الحياة اليومية، وتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة متميزة في الرياضة العالمية، وشهدت البطولة تقديم أكثر من 100 ألف طلب تصريح وحضور ما يزيد عن 800 ضيف استقبلهم الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) واللجنة المحلية المنظمة في ملعبي البطولة.

وانسجاماً مع البروتوكول المعتمد، التزمت الجهات المنظمة للبطولة بإجراءاتٍ احترازية للوقاية من كوفيد-19 بهدف ضمان توفير بيئة آمنة خلال المنافسات وحماية صحة وسلامة الجميع. كما ضم فريق العمل أكثر من 1,750 شخص لإدارة مختلف جوانب التنظيم في البطولة، حيث شهدت كل مباراة تواجد 1,300 موظف و750 متطوع و64 خبير طبي.

وحضر ديديه دروجبا، أسطورة كرة القدم الأفريقية وبطل أوروبا مع نادي تشيلسي، المباراة النهائية وشهد انتصار ناديه السابق على نظيره البرازيلي، وقال: "يؤكد تميز هذه البطولة على مكانة أبوظبي كوجهةٍ مميزة ورائعة لاحتضان الفعاليات الرياضية، لا سيما وأنها أقيمت في ملاعب مختلفة وأتاحت لنا التعرّف على شعب الإمارات المضياف، مما جعلني أشعر بسعادةٍ كبيرة لتواجدي هنا. وحرصت الجهات المنظمة على اتخاذ جميع تدابير كوفيد-19 لتسهيل عملية الدخول إلى الملاعب".

وحظيت بطولة كأس العالم للأندية FIFA الإمارات العربية المتحدة 2021™ بإقبال عالمي كبير، إذ تم بثها في 107 دولةً ومنطقةً في مختلف أنحاء العالم، وسجلت التغطية الإعلامية الرقمية على منصات FIFA أكثر من أربعة ملايين مشاهدة لمحتوى البطولة مع ما يزيد عن 804 ألف نقرة على المحتوى، كما حققت مقاطع الفيديو الخاصة بالبطولة مشاهدات تجاوزت 20 مليون مشاهدة.

ومن جهته، تحدث الصحافي الإنجليزي في صحيفة "ديلي ميرور" جون كروس، عن تجربته في تغطية البطولة بالعاصمة أبوظبي، وقال: "كان تنظيم البطولة مذهلاً ورأينا شغف الشعب الإماراتي وحبهم الكبير لكرة القدم، إضافةً إلى أن الفعاليات جرت جميعها بمنتهى السلاسة".

وسجلت الأندية السبعة المشاركة خلال مباريات البطولة 24 هدفاً، مع استمرار الاختبارات التي يقوم بها FIFA للنظام شبه الآلي لكشف التسلل الذي يشكل ثورةً تكنولوجية جديدة في عالم كرة القدم. وتم تسريع عمل تقنية التحكيم بمساعدة الفيديو (VAR) من خلال ربطها بأحدث التقنيات المتوفرة، كما أتاحت تقنية النظام شبه الآلي لكشف التسلل للجماهير إمكانيةً محسّنة لرؤية قرارات التسلل من خلال عرض رسوم متحركة ثلاثية الأبعاد على الشاشة الكبيرة والبث التلفزيوني في الملاعب.

#بياناتحكومية

- انتهى -

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022