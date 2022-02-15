القاهرة، مصر: وقعت شركة الإنشاءات البترولية الوطنية، التابعة لشركة الجرافات البحرية الوطنية (المجموعة)، مذكرة تفاهم مع شركة خدمات البترول البحرية، وذلك بهدف تعزيز أطر التعاون لاستكشاف فرص إقامة مشاريع الهندسة والمشتريات والإنشاءات ضمن قطاع النفط والغاز في مصر والمنطقة.

تم توقيع مذكرة التفاهم على هامش "مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول" (إيجبس)، الملتقى الرائد لقطاع البترول في المنطقة، من قبل المهندس أحمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية؛ والمهندس أشرف إمام، الرئيس التنفيذي لشركة خدمات البترول البحرية؛ وذلك بحضور عدد من كبار مسؤولي الشركتين. وستدعم مذكرة التفاهم الشركتين في تنفيذ خطط نموهما الطموحة.

تعتبر شركة الإنشاءات البترولية الوطنية شركة عالمية توفر منذ ما يقارب الخمسة عقود حلولاً متكاملة في مجالات الهندسة والمشتريات والإنشاءات لقطاعات النفط والغاز البري والبحري، والبتروكيماويات، والطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية.

بدورها تعد شركة خدمات البترول البحرية أحد أبرز مزودي الخدمات البحرية في مصر؛ وتمتلك خبرة واسعة في تركيب الهياكل وخطوط الأنابيب والكابلات البحرية، وتوفير خدمات صيانة وإصلاح المنصات وخطوط الأنابيب، بالإضافة إلى خدمات المسح والغوص والتدخل تحت سطح البحر.

ويسعى الطرفان من خلال مذكرة التفاهم الموقعة بينهما إلى استكشاف الفرص الكامنة في قطاع الطاقة الذي يتمتع بإمكانات هائلة في مصر والمناطق الأخرى. وترتكز المذكرة على استثمار نقاط القوة لدى الشركتين، حيث تجمع الإمكانات والخبرات المحلية الواسعة لشركة خدمات البترول البحرية في مجالات النقل والتركيب مع الخبرة العالمية لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية في مقاولات الهندسة والمشتريات والإنشاءات للمشاريع البحرية الضخمة ولا سيما الرفع الثقيل ومد الأنابيب والكابلات وخطوط الإمداد الرئيسية، بالإضافة مع إمكاناتها التصنيعية واسعة النطاق.

وبهذه المناسبة، قال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الجرافات البحرية الوطنية: "نفخر بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة خدمات البترول البحرية خلال معرض ’إيجبس‘ بما له من دور مؤثر في قطاع البترول. وسنواصل في المرحلة المقبلة تنفيذ خططنا التوسعية، واستكشاف فرص ومناطق جغرافية جديدة بما يضمن إنشاء بنية تحتية قوية ترتكز على الخبرات والمعارف على امتداد سلسلة القيمة لقطاع الطاقة. ويساهم هذا الاتفاق بتعزيز حضورنا في مصر".

من جانبه، قال المهندس أحمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية: "يسرنا التعاون مع شركة خدمات البترول البحرية لتبادل معارف وخبرات عالمية المستوى. ونسعى من خلال هذه الشراكة إلى تنفيذ أفضل مشاريع الهندسة والمشتريات والإنشاءات مدفوعةً بالابتكار والكفاءة التشغيلية. واستناداً إلى سمعتنا الرائدة في تنفيذ المشاريع الضخمة، نتطلع إلى استكشاف فرص الاستثمار المتاحة في مصر والخارج".

تنعقد هذا العام الدورة الخامسة من "معرض مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول" (إيجبس) تحت شعار "شمال أفريقيا والبحر المتوسط.. ضمان إمدادات الطاقة ". ويقام هذا الحدث برعاية وحضور فخامة عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية. وتستعرض مجموعة الجرافات البحرية الوطنية إمكاناتها المتنوعة ضمن جناحها في القاعة 3، المنصة رقم E60.

يجمع المعرض تحت مظلته خبراء النفط والغاز لتبادل الحوار، وعقد الشراكات، وتحديد الحلول والاستراتيجيات التي من شأنها إعادة تشكيل أسواق الطاقة العالمية.

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