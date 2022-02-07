الأرقام الفائزة بالجائزة الكبرى من "الإمارات للسحوبات" هي 9941837

دبي،: احتفلت مؤسسة "الإمارات للسحوبات" بنجاح 300 غواص من المتطوعين ضمن برنامجها المستدام طويل الأمد لتأهيل الشعاب المرجانية، في زراعة أكثر من 3000 قطعة من الشعاب المرجانية في مناطق عدة قبالة ساحل مدينة خورفكان في الشارقة ودبا في الفجيرة.

ويهدف البرنامج الذي تم إطلاقه في ديسمبر من عام 2021، كأول نشاط مجتمعي للمؤسسة، إلى زراعة 48,000 قطعة من الشعاب المرجانية، بجانب الحفاظ على النظم الإيكولوجية البحرية وتجديدها على نطاق واسع في الإمارات العربية المتحدة وخارجها. ويمثل عمل البرنامج انعكاساً للدور الرائد للدولة المتمثل في الجهود الرامية إلى الحفاظ على الشعاب المرجانية في المنطقة والتزامها بالاستدامة، لتأمين سبل عيش الأجيال القادمة من أجل غدٍ أفضل.

وبدأت جهود المتطوّعين الذين انضموا للبرنامج من جميع إمارات الدولة في إحداث فارق في النظام الإيكولوجي البحري، فيما تواصل "الإمارات للسحوبات" دعوة عشاق الطبيعة للمشاركة في برنامجها الرائد للمسؤولية الاجتماعية. هذا وتُمثل كل مرحلة من هذا البرنامج خطوة فعالة نحو الحفاظ على جمالية البيئة البحرية للدولة، وإنشاء مستعمرات خلابة تحت الماء تعجُّ بالحياة البحرية.

يُذكر أن "الإمارات للسحوبات" قد أعلنت عن مجموعة جديدة من الفائزين بلغ عددهم 567 فائزاً، يوم الأحد 6 فبراير 2022، خلال البث المباشر للسحب، وبلغت قيمة مجموع الجوائز في هذا السحب666,659 درهماً إماراتياً. وقد تمكّن 5 مشتركين من مطابقة أربعة أرقام من أصل سبعة، وفاز كلٌّ منهم بمبلغ 7,777 درهماً إماراتياً، بينما فاز 58 مشتركاً بمبلغ 777 درهماً لكلٍّ منهم بعد أن تمكّنوا من مطابقة ثلاثة أرقام. وفاز 497 مشتركاً بمبلغ 77 درهماً لكلٍّ منهم بعد أن تمكّنوا من مطابقة رقمين فقط.

وحتى يومنا هذا، تم تقديم جوائز وصلت قيمتها إلى أكثر من 15 مليون درهم إماراتي لأكثر من 12,000 فائز من 208 جنسية مختلفة منذ تأسيس المؤسسة في سبتمبر 2021.

هذا ويتميز الهيكل الجديد لسحب "الإمارات للسحوبات" عن السحوبات الأخرى أن الجائزة الكبرى ستبقى عند 100 مليون درهم إماراتي حتى يفوز بها مشارك واحد أو مجموعة مشاركين من خلال مطابقة جميع الأرقام السبعة، وبعدها سيتم مرة أخرى إعادة قيمة الجائزة إلى مبلغ 77,777,77 درهماً إماراتياً.

ولا يزال أمام المشاركين فرصة أخرى للفوز خلال الأسبوع المقبل بالجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها 100 مليون درهم إماراتي، والتي تعد الأكبر من نوعها في تاريخ الإمارات العربية المتحدة، وذلك في السحب الذي يُقام الساعة 9 بتوقيت دولة الإمارات من مساء يوم الأحد 13 فبراير 2022.

كيف تشارك في السحوبات؟

يمكن المشاركة في السحب الأسبوعي من خلال شراء قلم بقيمة 50 درهماً يساهم في زرع شعبة مرجانية من خلال الموقع الإلكتروني www.emiratesdraw.com. ويمكن للمشاركين، عند التسجيل عبر الإنترنت، تحديد الرقم الذي سيختارونه والمكوّن من سبعة أرقام، أو الاعتماد على النظام ليختار لهم رقماً بشكل عشوائي.

وعند القيام بعملية الشراء، يدخل المشتركون في سحبين، الأوّل عبارة عن سحب أسبوعي، يتمّ فيه اختيار سبعة فائزين مضمونين بمبلغ قدره 77,777 درهماً إماراتياً لكلٍّ منهم. وعلاوة على ذلك، يتأهّل جميع المشتركين بشكل تلقائي للمشاركة في السحب الرئيسي، والذي يتضمّن ستّ فئات جوائز تشمل جائزة كبرى قدرها 100 مليون درهماً إماراتياً، عند مطابقة جميع الأرقام السبعة من اليمين إلى اليسار.

هذا وسيتمّ بث السحب التالي مباشرة على الموقع الإلكتروني وعبر المنصات الرقمية الرسمية للمؤسسة على يوتيوب وفيسبوك، ويمكنكم أن تكونوا أحد الفائزين المحظوظين، إذ ما عليكم سوى حجز رقمكم المفضل مبكراً للمشاركة في السحب.

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على الرقم المجاني8007777777.

#بياناتحكومية

-انتهى-

الإمارات للسحوبات

هي مؤسسة تستند إلى المسؤولية الاجتماعية مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، وتهدف إلى دعم القضايا والمبادرات البيئية المحلية من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية المؤسّسية التي تقودها. وتهدف المؤسسة إلى توفير "غدٍ أفضل" وتحسين الحياة اليومية للفائزين وللمجتمع ككل. وتتيح السحوبات المشاركة لجميع الأشخاص المؤهلين )الذين لا تقل أعمارهم عن 18 عاماً( في سحبين منفصلين أسبوعياً، ليفوز منهم في السحب الأول سبعة مشاركين مضمونين بمبلغ قدره 77,777 درهماً إماراتياً لكلٍّ منهم، في حين يمنح السحب الثاني المشاركين فرصة الفوز في ستّ فئات جوائز تشمل جائزة كبرى تُعد الأكبر من نوعها في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة قدرها 100 مليون درهماً إماراتياً.

لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع:

سالي عُبيد هاتف: +971 52 122 2275

أحمد سالم هاتف: +971 52 227 5425

بريد إلكتروني: mediarelations@emiratesdraw.com

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022